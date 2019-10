Elezioni regionali 2020, dove si vota? Data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali 2020: si sono appena chiusi i seggi in Umbria che già tutta l’attenzione si sta spostando sulle prossime votazioni, che potrebbero essere decisive anche per le sorti del governo centrosinistra-Movimento 5 Stelle.

In totale saranno otto le regioni chiamate alle urne: Emilia Romagna, Calabria, Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche e Puglia. Come avvenuto già per le regionali del 2019, non ci sarà però una data unica.

In Emilia Romagna si voterà infatti il 26 gennaio, con anche la Calabria che si dovrebbe unire ma ancora manca l’ufficialità a riguardo. Nelle altre sei regioni invece le elezioni ci saranno nella tarda primavera insieme al primo turno delle amministrative.

I sondaggi che già sono stati effettuati nelle scorse settimane, andrebbero a evidenziare la netta crescita del centrodestra che sogna di strappare al centrosinistra anche regioni tradizionalmente “rosse” come Toscana ed Emilia Romagna.

Elezioni regionali 2020: quando e dove si vota

Con ogni probabilità si terranno in due momenti distinti le elezioni regionali 2020. Al momento l’unica data ufficiale è quella di domenica 26 gennaio, giorno in cui si apriranno i seggi in Emilia Romagna.

Anche se manca ancora l’ufficialità, appare scontato che il 26 gennaio si voterà anche in Calabria visto che la data alternativa, il 15 dicembre, appare essere troppo vicina per permettere ai vari partiti e liste di potersi organizzare in maniera adeguata.

In Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche, nel 2015 si è votato il 31 maggio insieme al primo turno delle amministrative. L’accorpamento dovrebbe esserci anche nel 2020, con il Viminale che a breve andrà a indicare quella che sarà la data.

Il calendario delle elezioni regionali 2020 in Italia.

Emilia Romagna - 26 gennaio (ufficiale)

- 26 gennaio (ufficiale) Calabria - 26 gennaio (da definire)

- 26 gennaio (da definire) Marche - maggio /giugno(da definire)

- maggio /giugno(da definire) Liguria - maggio /giugno(da definire)

- maggio /giugno(da definire) Campania - maggio /giugno(da definire)

- maggio /giugno(da definire) Puglia - maggio /giugno(da definire)

- maggio /giugno(da definire) Veneto - maggio /giugno(da definire)

- maggio /giugno(da definire) Toscana - maggio /giugno(da definire)

Ricordiamo che alle elezioni regionali a differenza delle amministrative non è previsto alcun ballottaggio, con il candidato che prende anche un solo voto in più dei suoi avversari che viene poi eletto governatore.

I sondaggi

Sono diversi i sondaggi che già sono stati realizzati, specie in merito alle elezioni in Emilia Romagna che potrebbero essere decisive anche per le sorti del governo in caso di una vittoria del centrodestra.

Emilia Romagna

Il governatore uscente Stefano Bonaccini sarà nuovamente il candidato del centrosinistra, con i 5 Stelle che dovrebbero correre per conto loro. Il centrodestra invece ha scelto di puntare sulla senatrice leghista Lucia Borgonzoni.

Di recente l’agenzia Dire ha parlato di un sondaggio commissionato dal PD che vedrebbe di poco avanti il centrosinistra (44,5%) rispetto al centrodestra (43,6%), con il Movimento 5 Stelle (8,5%) molto più distante.

Calabria

Al momento tutto sembrerebbe ruotare ancora intorno a Mario Oliverio, governatore uscente di centrosinistra che però di recente è stato travolto da un’inchiesta giudiziaria.

Lui vorrebbe presentarsi di nuovo, mentre il PD è propenso sul puntare su un nome nuovo anche dopo il probabile tramonto dell’ipotesi di una corsa in tandem con il Movimento 5 Stelle.

Nel centrodestra Forza Italia vuole candidare il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ma ci sarebbe un veto della Lega a riguardo che potrebbe spingere gli azzurri a virare su un profilo differente.

Toscana

Anche in Toscana il Partito Democratico dovrà difendersi dall’assalto del centrodestra. L’attuale governatore Enrico Rossi è ancora indeciso sul presentarsi o meno per un nuovo mandato.

Nel centrodestra la scelta del candidato dovrebbe spettare alla Lega, che secondo alcuni sondaggi privati potrebbe risultare anche il primo partito a danno del PD.

Marche

Non è sicura una nuova candidatura per il governatore di centrosinistra Luca Ceriscioli, visto che il suo operato non avrebbe convinto molto e ad Ancona potrebbero essere pronti a imporre un nome nuovo.

Nel centrodestra, che per un sondaggio di Bidimedia sarebbe in testa con il 41% dei voti, la scelta toccherà a Fratelli d’Italia con l’ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, fresco di passaggio da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni, che viene dato in pole.

Veneto

Tra tutte le regioni chiamate al voto nel 2020 il Veneto è senza dubbio dove l’esito appare più scontato, con Luca Zaia che non dovrebbe avere problemi a essere riconfermato presidente.

Campania

Vincenzo De Luca vuole una nuova candidatura, con il nuovo corso dem di Nicola Zingaretti che non dovrebbe opporsi a riguardo. Impossibile nel caso una eventuale convergenza con i 5 Stelle.

Tutto da decidere nel centrodestra, dove l’unica certezza appare quella che sarà Forza Italia a esprimere il candidato governatore della regione nonostante anche in Campania la Lega abbia accresciuto di molto il suo peso.

Liguria

Quando si parlava di una alleanza strutturale tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, secondo le voci che circolavano la scelta del candidato sarebbe toccato ai grillini.

Adesso invece i due partiti dovrebbero correre separati, spianando la strada a una riconferma di Giovanni Toti anche se Forza Italia non sarebbe entusiasta dell’appoggio al governatore dopo la sua scissione con la nascita di Cambiamo!.

Puglia

Se si riuscisse ad arrivare a un accordo con i pentastellati, Michele Emiliano del PD sarebbe in automatico il grande favorito del voto in Puglia. Divisi torna invece tutto in ballo.

Il centrodestra potrebbe a questo punto candidare Raffaele Fitto, già governatore dal 2000 al 2005, che nell’ultimo periodo si è avvicinato molto a Fratelli d’Italia dopo aver abbandonato Forza Italia e fondato la sua Direzione Italia.