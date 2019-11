Elezioni Regionali Toscana 2020: data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Toscana 2020: mai come questa volta sembrerebbe regnare l’incertezza in vista del voto che si terrà con ogni probabilità in tarda primavera, accorpato così come avvenne nel 2015 anche al primo turno delle amministrative.

In Toscana dal 1970, ovvero da quando si vota per i Consigli delle regioni a statuto ordinario, ha sempre amministrato il centrosinistra: l’alleanza PCI-PSI fino al 1992, poi le varie coalizioni guidate inizialmente dal PDS prima e ora dal PD.

Adesso però anche in quella che da sempre è stata considerata insieme all’Emilia Romagna la regione “rossa” per eccellenza, tutto sarebbe in discussione vista la netta crescita della Lega che alle ultime elezioni europee è stata capace di prendere il 31%, solo due punti percentuali in meno del Partito Democratico.



Grande incertezza di conseguenza nei sondaggi in merito al voto ma anche nella scelta dei candidati, con il governatore uscente di centrosinistra Enrico Rossi che ancora non ha annunciato se intende o meno correre per un terzo mandato, mentre nel centrodestra sembrerebbe essere in pole la eurodeputata leghista Susanna Ceccardi.

Elezioni regionali Toscana: la data

Le elezioni regionali 2020 in Italia non si terranno tutte in una sola data. Emilia Romagna e Calabria infatti, che in teoria dovevano votare nel 2019, andranno alle urne domenica 26 gennaio.

In tutte le altre sei regioni interessate da questa tornata elettorale, Toscana, Veneto, Campania, Liguria, Puglia e Marche, si dovrebbe votare nella tarda primavera con il Ministero dell’Interno che ancora non ha ufficializzato la data.

L’unica certezza sembrerebbe essere quella dell’accorpamento come avvenuto cinque anni fa con il primo turno delle elezioni amministrative, con gli appuntamenti più importanti in Toscana che saranno quelli di Arezzo e Viareggio.



Nel 2015 le elezioni regionali si sono svolte il 31 maggio, probabile quindi che anche nel 2020 questa sorta di election day possa svolgersi in un periodo simile a cavallo tra maggio e giugno.

La legge elettorale

In Toscana l’attuale legge elettorale, ribattezzata Toscanellum, è stata introdotta nel 2014 e utilizzata per la prima volta per le regionali del 2015. Anche in questa legislatura, c’è stato un tentativo per modificarla rendendola ma finora senza successo.

A differenza di tutte le altre regioni, in Toscana è previsto un eventuale ballottaggio (senza possibilità di fare apparentamenti) nel caso nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere al primo turno almeno il 40% dei voti.

Previsti diversi premi di maggioranza. Se un candidato al primo turno ottiene almeno il 45% dei voti a questi vengono assegnati 24 dei 40 seggi in totale. Se invece ottiene tra il 40% e il 45% avrà 23 seggi.

Ci sarà una sola scheda con possibilità di effettuare un voto disgiunto (ovvero indicare un candidato governatore e poi volendo anche una lista che non lo appoggia), mentre se si vogliono esprimere due preferenze si dovrà sempre mantenere la parità di genere (una donna e un uomo).



Tre le soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: il 10% per le coalizioni di partito, il 3% per le liste all’interno delle coalizioni e il 5% per le liste non coalizzate. Ci sarà poi in maniera facoltativa la possibilità di creare un mini-listino bloccato a livello regionale formato da soli tre nomi.

I candidati

Al momento ci sono molte poche certezze per quanto riguarda quelli che saranno i candidati in queste elezioni regionali in Toscana. Nel centrosinistra tutto ruoto intorno a Enrico Rossi che è in carica in maniera ininterrotta dal 2010.

Il governatore, appena rientrato tra le fila del PD dopo essere stato uno degli scissionisti di Articolo 1-MDP, non ha ancora fatto capire se intenda correre per un terzo mandato. Il sentore è però che dem e renziani vogliano puntare su un nome diverso.

A riguardo si era parlato di Simona Bonafé, attualmente eurodeputata e segretaria del Partito Democratico in Toscana, mentre Italia Viva sembrerebbe spingere per l’attuale presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

Con ogni probabilità chi non farà parte di questa coalizione è la sinistra radicale, con Potere al Popolo e il Partito Comunista che potrebbero correre distinti e per conto proprio così come fatto alle regionali in Umbria.

Nel centrodestra tutto dipenderà da come si accorderanno Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La Lega vorrebbe puntare sulla propria eurodeputata ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, ma negli ultimi tempi si parla anche del giornalista Paolo Del Debbio già candidato della coalizione nel 1995.



Da decifrare pure le mosse del Movimento 5 Stelle, con i pentastellati propensi a non replicare l’alleanza con il centrosinistra dopo il flop umbro ma che ancora devono capire quale possa essere un nome spendibile in questo voto.

I sondaggi

Escludendo le voci riguardanti presunte indagini riservate, l’unico sondaggio ufficiale che in qualche modo riguarda le prossime elezioni regionali in Toscana è stato realizzato in data 14 giugno dall’istituto Euromedia Research.

L’attuale governatore Enrico Rossi stando al sondaggio potrebbe godere della fiducia del 45% dei cittadini toscani, con i pareri positivi alla sua idoneità per guidare la Regione che sarebbero il 46,1% contro il 44,3% dei negativi.

Anche guardando a come si è votato in Toscana alle ultime elezioni europee e politiche, il sentore è quello di una coalizione di centrosinistra che sarebbe avanti con un margine di vantaggio rispetto al centrodestra però molto risicato.

Se non ci sarà un patto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, in queste elezioni non ci sarà nulla di scontato anche se, prima di poter azzardare delle ipotesi, si dovrà capire chi saranno i candidati governatori in lizza e quali gli schieramenti in campo.