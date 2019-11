Elezioni regionali Marche 2020: data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Marche 2020: con le urne che si dovrebbero aprire nella tarda primavera, al momento oltre che per la data non ci sono certezze neanche in merito a quelli che potrebbero essere i candidati.

L’attuale governatore di centrosinistra Luca Ceriscioli vorrebbe presentarsi di nuovo per ottenere un secondo mandato, ma al momento sembrerebbe probabile che una eventuale ricandidatura dovrà passare attraverso le primarie di coalizione.

Nel centrodestra invece l’unica cosa certa è che sarà Fratelli d’Italia a esprimere il candidato governatore, mentre nel Movimento 5 Stelle ancora tutto sembrerebbe tacere ma di certo non dovrebbe essere replicata l’alleanza con il centrosinistra come avvenuto alle regionali in Umbria.

In una regione come le Marche da tempo governata dal centrosinistra, i sondaggi in vista del voto del 2020 invece vedrebbero avanti il centrodestra anche se prima si dovrà ben capire chi saranno i candidati e gli schieramenti in campo.

Elezioni regionali Marche: la data

Le elezioni regionali 2020 in Italia non si terranno tutte in una sola data. Emilia Romagna e Calabria infatti, che in teoria dovevano votare nel 2019, andranno alle urne domenica 26 gennaio.

In tutte le altre sei regioni interessate da questa tornata elettorale, Toscana, Veneto, Campania, Liguria, Puglia e Marche, si dovrebbe votare nella tarda primavera con il Ministero dell’Interno che ancora non ha ufficializzato la data.

L’unica certezza sembrerebbe essere quella dell’accorpamento come avvenuto cinque anni fa con il primo turno delle elezioni amministrative, con Fermo e Macerata che saranno i capoluogo al voto nelle Marche.



Nel 2015 le elezioni regionali si sono svolte il 31 maggio, probabile quindi che anche nel 2020 questa sorta di election day possa svolgersi in un periodo simile a cavallo tra maggio e giugno.

La legge elettorale

Nelle Marche la legge elettorale è datata 2015 ed è stata cambiata proprio alla vigilia delle ultime elezioni regionali. Si tratta di un sistema proporzionale a turno unico: viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Con la riforma il numero dei consiglieri regionali si è abbassato da 42 a 30 più il presidente eletto, con ogni circoscrizione (corrispondenti alle cinque province) che ne eleggerà un numero stabilito in base all apopoazione.

Ancona - 9 seggi

- 9 seggi Pesaro - 7 seggi

- 7 seggi Macerata - 6 seggi

- 6 seggi Ascoli - 4 seggi

- 4 seggi Fermo - 4 seggi

Per garantire la governabilità, al candidato vincitore verrà assegnato un premio di maggioranza pari a 16 seggi con una percentuale tra il 34% e il 37%, 17 seggi tra il 37% e il 40% e 18 seggi se oltre il 40%.



Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione dovrà superare la soglia di sbarramento del 5% eccezion fatta se un gruppo di liste che la compongono abbia preso almeno il 3% a livello regionale. Non è prevista infine la possibilità di fare un voto disgiunto.

Legge elettorale elezioni regionali Marche

I candidati

Sono molto poche al momento le certezze in merito ai candidati che si sfideranno in queste elezioni regionali nelle Marche. Il governatore uscente di centrosinistra Luca Ceriscioli non è sicuro infatti di ottenere una nuova candidatura che comunque dovrebbe passare per le primarie.

In alternativa negli ambienti dem si vocifera di una possibile scesa in campo di Valeria Mancinelli, attuale sindaca di Ancona che però sembrerebbe preferire una investitura diretta invece che tramite le primarie.

Durante il recente vertice di Arcore, i leader nazionali del centrodestra si sono come spartiti a chi spettasse indicare i candidati in questa tornata elettorale delle regionali. In base a quanto trapelato, la scelta nelle Marche spetterebbe a Fratelli d’Italia.

Qualche mese fa l’ex sindaco di Ascoli Guido Castelli ha abbandonato Forza Italia proprio per passare tra le fila del partito di Giorgia Meloni e sembrerebbe essere in pole, ma tra i papabili ci sarebbe anche il deputato Francesco Acquaroli.

Tutto sembrerebbe tacere in casa Movimento 5 Stelle, con i pentastellati che non dovrebbero ripetere l’esperienza dell’alleanza con il centrosinistra anche in caso di una non candidatura di Ceriscioli.



Sarà della partita in queste elezioni regionali Potere al Popolo, con anche il Partito Comunista che dovrebbe essere in campo per una sinistra che quindi potrebbe presentarsi più che frammentata.

I sondaggi

Da quando è nata la cosiddetta Seconda Repubblica, nelle Marche ha sempre amministrato il centrosinistra prima con i regni di Vito D’Ambrosio e Gian Mario Spacca, due mandati a testa, poi con la vittoria nel 2015 di Luca Ceriscioli.

L’ex sindaco di Pesaro cinque anni fa si impose nettamente con il 41% dei voti, ma adesso la situazione sembrerebbe essere ben diversa con il centrodestra a vestire i panni del grande favorito.

Stando a un sondaggio realizzato dall’istituto Sigma a inizio ottobre per conto del Corriere Adriatico, il centrodestra sarebbe infatti al 43,6% con il centrosinistra distante al 26,0% e il Movimento 5 Stelle al 25,7%.

Autentico exploit della Lega che per l’indagine sarebbe il primo partito nelle Marche con il 31,7%: se stessero così le cose, soltanto con un centrosinistra allargato ai 5 Stelle il centrodestra potrebbe perdere queste elezioni.