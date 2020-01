Chi è Jole Santelli: programma e biografia del nuovo presidente della Calabria

Jole Santelli è la nuova presidente della Calabria, con i risultati delle elezioni regionali del 26 gennaio che parlano chiaro con la candidata del centrodestra che ha ottenuta una amapia vittoria.

La scelta da parte del centrodestra della esponente di Forza Italia come candidata aveva inizialmente spaccato il partito, con una spaccatura che è stata evitata in extremis visto il ripensamento del ribelle sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

Nome: Jole Santelli

Data di nascita: 28 dicembre 1968

Luogo: Cosenza

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: avvocato

Partito: Forza Italia

Ruolo: governatrice della Calabria

Curiosità: ha collaborato presso lo studio legale dell'avv. Tina Lagostena Bassi

Candidata alle regionali in Calabria: il programma

Candidata alle regionali in Calabria: il programma

, in uno dei tanti vertici di Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si è deciso che sarebbe stata Forza Italia a indicare il nome del candidato in Calabria.

Quando la Lega ha posto il veto su Mario Occhiuto, la scelta è ricaduta su Jole Santelli che fino al 9 dicembre 2019, giorno delle sue dimissioni, è stata vicesindaco a Cosenza proprio di Occhiuto.

Parlamentare di lungo corso, è entrata alla Camera per la prima volta nel 2001 e da allora è sempre stata rieletta nelle successive consultazioni, la Santelli è un punto di riferimento per gli azzurri in Regione tanto di essere la coordinatrice in Calabria di Forza Italia.

Durante la sua esperienza parlamentare, è stata sottosegretaria alla Giustizia durante il secondo governo Berlusconi a al Lavoro, soltanto per pochi mesi, all’epoca del breve governo Letta.

La sua è senza dubbio una candidatura di spessore, con il centrodestra che in vista delle elezioni regionali in Calabria era data dai sondaggi in vantaggio durante le indagini fatte prima dello stop.

Per vincere queste elezioni, Jole Santelli si è affidata a un programma elettorale che punta molto sullo sviluppo della bioeconomia e dell’economia circolare per creare nuove opportunità di lavoro, mentre per quanto riguarda la sanità l’obiettivo è quello di ridurre le liste d’attesa e potenziare la rete dell’emergenza.