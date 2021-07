Borsa Oggi, 14 luglio 2021: energetici sostengono il Ftse Mib

Avvio di seduta poco mosso per la Borsa oggi dopo le indicazioni arrivate ieri dall’inflazione USA che, con un +5,4% annuo, ha fatto registrare il valore maggiore dal 2008.

Negli Stati Uniti continua la stagione delle trimestrali: archiviati i numeri decisamente positivi arrivati ieri da JPMorgan e Goldman Sachs, oggi sarà la volta di Bank of America, Blackrock, Citi e Wells Fargo.

In serata focus sull’intervento del n.1 della Federal Reserve, Jerome Powell, e sulla pubblicazione del Beige Book, il report sullo stato di salute della prima economia.

In corrispondenza dell’avvio degli scambi l’eurodollaro sale dello 0,13% a 1,17904 mentre il future con consegna settembre sul petrolio Brent è stabile a 76,5 dollari al barile.

Borsa Oggi, aggiornamento ore 9:25: Ftse Mib, comparto oil in evidenza

A Londra il Ftse100, in avvio fa segnare un rosso di mezzo punto percentuale, il Cac40 registra un -0,27%, il Dax un -0,21% ed il nostro Ftse Mib quota 25.179,08 punti (+0,09%).

Sul paniere delle blue chip le performance migliori sono registrate sui titoli del comparto energetico: Tenaris sale dell’1,91%, Saipem registra un +0,62% ed Eni un +0,21%.

Avvio in positivo anche per Telecom Italia (+1,01%). La società ha siglato un Memorandum of understanding (MoU) con EOLO per l’avvio di un progetto di partnership strategica nelle “Aree bianche” del Paese in cui quest’ultima potrà fornire servizi di accesso ad Internet in modalità wholesale a TIM.

Tra i titoli legati al made in Italy, Brunello Cucinelli (-2,33%) ha annunciato di aver chiuso il primo semestre con ricavi a 313,7 milioni di euro, +7,7% rispetto al pari periodo 2020, e migliorato la guidance 2021.

“Questi elementi ci permettono di guardare con occhi nuovi e molto fiduciosi alla seconda parte dell’anno, attendendoci un’ottima crescita delle vendite per l’intero 2021, nell’intorno del +20% rispetto al 2020, con un altrettanto positivo ed equilibrato aumento per l’anno 2022 intorno al +10%”, si legge nella nota diffusa dalla società.

Tra i bancari, UniCredit registra un incremento di un punto percentuale: secondo i rumor, il Ceo Andrea Orcel avrebbe posto nuove condizioni per l’acquisizione di MPS (+1,75%).

Dal fronte titoli di Stato, lo spread BTP-Bund si conferma a 105 punti base.

Borse Asia: Nikkei chiude in rosso

L’indice di Hong Kong, l’Hang Seng registra un -0,44%, il China A50 ha perso l’1,41% e l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un +0,31%.

Rosso dello 0,38% per il giapponese Nikkei.

Wall Street: seduta si chiude in negativo

La seduta del Dow Jones si è chiusa con un -0,31%, lo S&P500 ha segnato un -0,35% ed il Nasdaq è sceso dello 0,38%.