Borsa Italiana Oggi, 17 settembre 2021: Ftse Mib parte positivo

La seduta della Borsa Italiana oggi parte con il segno più: sul Ftse Mib spicca la performance di Moncler, top performer del listino delle blue chip.

In attesa del meeting della Federal Reserve della prossima settimana, il focus degli operatori è sempre rivolto alle notizie in arrivo dalla Cina: dopo le indicazioni sotto le stime arrivate dall’economia reale, Pechino è sotto i riflettori anche per la questione Evergrande e per le vicende geopolitiche dopo il patto di sicurezza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (Aukus).

L’eurodollaro in avvio di seduta europea quota 1,17842 (+0,16%) mentre il future con consegna novembre sul petrolio Brent segna un -0,37% a 74,7 dollari al barile.

leggi anche Cambio EUR/USD: come investire in attesa del meeting della Fed

Borsa Italiana Oggi, aggiornamento ore 9:25: Ftse Mib, è di Moncler l’incremento maggiore

Poco dopo l’avvio degli scambi il Ftse100 registra un +0,51%, il Cac40 segna un +0,84%. il Dax un +0,69% ed il nostro Ftse Mib avanza di mezzo punto percentuale a 26.098,26 punti (+0,52%).

Grazie ad un rialzo del 2,94% Moncler guarda tutti dall’alto. Bene anche Italgas (+1,35%), che dall’acquisizione di Depa Infrastructure si attende un aumento degli utili fino al 10%, A2A (+1,15%), Hera (+0,93%) ed Enel (+0,63%).

Incremento dello 0,37% per UniCredit: secondo quanto riportato dalla stampa, il management dell’istituto di Piazza Gae Aulenti avrebbe chiesto al governo di finanziare gli esuberi scaturenti dal matrimonio con Mps (+0,95%).

Nel settore dei titoli di Stato, lo spread Btp-Bund quota poco mosso a 100 punti base.

Borse Asia: Tokyo torna a salire

L’indice di Hong Kong, l’Hang Seng, registra un +0,46%, il China A50 ha segnato un +1,13% e l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un -0,76%.

Dopo due sedute con il segno meno, l’indice giapponese Nikkei ha messo a segno un +0,58%.

Wall Street: indici chiudono poco mossi

La seduta del Dow Jones si è chiusa con un -0,18%, lo S&P500 ha segnato un -0,15% ed il Nasdaq ha terminato gli scambi con un +0,13%.