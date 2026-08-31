Una stanza vuota che raccoglie polvere è, di fatto, denaro fermo. Nelle città universitarie e nelle zone ben servite quella camera in più può trasformarsi in un’entrata mensile solida, capace di alleggerire un mutuo o di arrotondare in modo tutt’altro che simbolico. Ma attenzione a un equivoco diffuso: il guadagno reale non coincide mai con il canone che scrivi nell’annuncio. Tra te e quella cifra si mettono di mezzo tasse, contratto, spese, gestione dell’inquilino e una manciata di adempimenti burocratici che è meglio conoscere prima, non dopo. Mettiamo ordine, quindi, con numeri aggiornati e regole ufficiali.

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Quanto si guadagna affittando una stanza?

Partiamo dalla domanda che interessa a tutti: quanto si guadagna affittando una stanza? La risposta onesta è che dipende, e dipende da parecchie variabili: città, posizione, metratura, arredi, servizi inclusi e durata del contratto. Una camera a due passi dall’università, dalla metro o da un grande polo ospedaliero vale molto più di una stanza spaziosa ma isolata in periferia. E una casa ordinata, con cucina attrezzata e connessione stabile, attira inquilini più affidabili di un appartamento trascurato.

Per capire quanto pesa la geografia, bastano i numeri più recenti. Secondo l’analisi di Immobiliare.it Insights diffusa ad agosto 2026, alla vigilia della ripresa accademica Milano resta la città più cara per affittare una stanza singola, con una media di 704 euro al mese. Seguono Firenze (627 euro), Roma (615 euro) e Bologna (585 euro). Sul fronte opposto, i centri più economici sono Chieti (240 euro), Catanzaro (251 euro) e Foggia (259 euro). In mezzo, l’Italia intera: da Torino sotto i 500 euro a Venezia intorno ai 456.

C’è però una novità importante per proprietari e inquilini. Dopo una lunga corsa al rialzo, nel 2026 il vento è cambiato: a livello nazionale i canoni medi mensili delle stanze singole scendono del 6,2% rispetto a dodici mesi prima, complice un calo della domanda che si legge nei contatti medi per annuncio, diminuiti del 19,8%. Milano segna un -3,8% annuo, Bologna addirittura -7,5%. Non ovunque, però: Roma va in controtendenza con un +7%, segno che il mercato resta a due velocità.

Per dare una cifra, quindi, «500 euro al mese» non sono utopia: un esempio realistico, una soglia d’ingresso plausibile in molti mercati di media grandezza, non una garanzia né tantomeno un tetto. A Milano o Firenze si supera abbondantemente, in una città del Sud si resta sotto. La regola aurea è una sola: non guardare mai solo al prezzo dell’annuncio. Il margine vero emerge quando metti in fila entrate, imposte e spese vive.

Prima di pubblicare, quindi, fai due conti onesti. Sottrai al canone lordo le tasse (che cambiano a seconda del regime fiscale), le spese condominiali e le utenze (da decidere se includere o addebitare a parte), la manutenzione ordinaria e l’usura degli arredi. E metti in conto due voci che quasi tutti dimenticano: i periodi vuoti, perché anche un solo mese senza inquilino erode il rendimento annuo, e il tempo di gestione, fatto di visite, messaggi, incassi e convivenza quotidiana. Ragionare su base annuale, e non mensile, evita la trappola più comune: un canone alto ma instabile può rendere meno di uno leggermente più basso con un inquilino serio e un contratto pulito.

Le tasse e la cedolare secca sulla stanza singola

Veniamo al capitolo che fa la differenza tra guadagno lordo e guadagno netto: le tasse sull’affitto di una stanza. La buona notizia è che affittare una singola camera rientra nella cosiddetta locazione parziale dell’immobile, e il fisco lo tratta con regole precise ma tutt’altro che proibitive.

Il punto di partenza è chiaro: l’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile scegliere la cedolare secca anche affittando una singola camera dell’abitazione.

La cedolare secca sulla stanza singola è un regime opzionale che sostituisce in un colpo solo Irpef, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto. Un’imposta fissa al posto di quattro, con aliquota che non tocca gli scaglioni Irpef e non fa cumulo con gli altri redditi.

Le aliquote in vigore nel 2026 sono due.

Per i contratti a canone libero (i classici 4+4) si applica il 21% sul canone annuo .

(i classici 4+4) si applica il . Per i contratti a canone concordato si applica invece l’aliquota agevolata del 10%, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa. L’aliquota ridotta può riguardare, oltre ai contratti agevolati ordinari, anche i contratti per studenti universitari e alcune locazioni transitorie, stipulati secondo gli accordi territoriali e nelle condizioni stabilite dalla legge.

Attenzione a un dettaglio operativo: per i contratti a canone concordato, quando richiesta, occorre inoltre l’attestazione di conformità del contratto e del canone agli accordi territoriali, rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa. In sua assenza, nei casi in cui è necessaria, l’aliquota resta al 21% anche a fronte di un contratto concordato.

Un esempio con la cedolare secca

Quanto conta, in pratica? Prendiamo una stanza affittata a 500 euro al mese, cioè 6.000 euro l’anno. Con la cedolare al 21% l’imposta è di 1.260 euro; con quella agevolata al 10% scende a 600 euro. Un chiarimento per non confondersi: si tratta dell’imposta sostitutiva calcolata sul canone, non del guadagno netto finale, dal quale vanno comunque sottratte spese, utenze e periodi di sfitto. Il vantaggio, però, è la prevedibilità: sai in anticipo quanto verserai, senza sorprese in dichiarazione.

C’è un vincolo da tenere a mente, chiarito dall’Agenzia delle Entrate fin dalla circolare 26/E del 2011: se affitti più porzioni della stessa abitazione con contratti diversi, la scelta della cedolare per il primo contratto ti obbliga ad applicarla anche agli altri contemporaneamente in corso. In altre parole, non puoi tenere una stanza in cedolare e un’altra in Irpef ordinaria nello stesso periodo.

L’alternativa del regime ordinario

Resta comunque l’alternativa del regime ordinario Irpef, dove il reddito da locazione (con l’abbattimento forfettario previsto) confluisce nel reddito complessivo e sconta l’aliquota marginale. Può convenire in alcuni scenari, ad esempio in presenza di detrazioni importanti o redditi bassi.

Ma la valutazione è personale: prima di decidere, una simulazione con un CAF, un commercialista o un consulente fiscale vale più di mille articoli. Le domande da porsi sono sempre le stesse: il contratto è libero, concordato, transitorio o per studenti? Il canone include o separa utenze e spese? Hai altri redditi che spostano l’ago della bilancia verso l’ordinario? Rispondere prima, non dopo, è ciò che separa il guadagno reale da quello “sperato”.

E se l’affitto è di pochi giorni? Il caso delle locazioni brevi

Una precisazione utile, perché chi cerca informazioni sull’affitto di una stanza spesso ha in mente Airbnb e soggiorni mordi e fuggi. Se la camera viene concessa per periodi molto brevi, cambia il quadro fiscale: l’Agenzia delle Entrate considera locazioni brevi quelle di durata non superiore a 30 giorni, per le quali non c’è obbligo di registrazione del contratto. In questo caso la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21% sull’immobile scelto in dichiarazione e del 26% dal secondo in poi.

Dal 2026, inoltre, il regime delle locazioni brevi per i privati è ammesso solo se si destinano a questa finalità non più di due appartamenti nell’anno: oltre tale soglia, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale. Un dettaglio da non trascurare quando si sceglie tra affitto stabile e affitto turistico.

Quale contratto serve per affittare una stanza in regola?

Mettere a reddito una stanza «in nero» è una tentazione che costa cara: espone il proprietario a conseguenze fiscali e sanzioni e priva entrambe le parti delle garanzie che derivano da un rapporto di locazione regolarmente formalizzato, a partire dalle tutele in caso di inquilino moroso. Fare le cose in regola richiede un contratto scritto e, per i contratti soggetti all’obbligo, la registrazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

E qui c’è una scadenza da segnare in rosso: la registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla decorrenza, se anteriore. Fanno eccezione solo i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno con lo stesso conduttore, per i quali l’obbligo non scatta.

La registrazione si fa comodamente online, tramite il servizio RLI nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile anche pagare le imposte ed esercitare direttamente l’opzione per la cedolare.

Un capitolo a parte merita l’Attestato di Prestazione Energetica (APE): anche per la locazione di una stanza vanno rispettati gli obblighi di legge, il che significa che l’APE deve essere messo a disposizione del conduttore e richiamato nel contratto con l’apposita clausola in cui l’inquilino dichiara di averlo ricevuto. Nel caso specifico dell’affitto di singole unità immobiliari, tra l’altro, non è richiesta l’allegazione materiale del documento al contratto: è sufficiente la dichiarazione di avvenuta consegna.

Come affittare agli studenti?

Se l’inquilino è uno studente, vale la pena approfondire le regole dedicate: durata, esigenze accademiche, gestione della residenza, uso degli spazi comuni e intestazione delle utenze incidono parecchio sulla quotidianità. Lo strumento pensato apposta per questo target è il contratto per studenti universitari previsto dalla legge 431/1998: segue un modello ministeriale, ha una durata compresa tra 6 e 36 mesi ed è rinnovabile, con un canone non libero ma calcolato sulla base dell’accordo territoriale del Comune, esattamente come il canone concordato.

Anche in questo caso è possibile affittare la singola stanza, ripartendo il canone dell’intero immobile in proporzione alla superficie locata: ed è proprio questa la strada che apre le porte alla cedolare agevolata al 10%. Un contratto chiaro previene i litigi più banali, quelli su ospiti, pulizie, rumori, pagamenti e danni, che sono poi i veri veleni della convivenza. Prima della firma, una breve checklist salva-guai: verifica identità e dati dell’inquilino, descrivi stanza e arredi nelle condizioni iniziali, allega un verbale di consegna se ci sono mobili, stabilisci nero su bianco come si pagano canone e utenze e conserva ricevute, comunicazioni e copia della registrazione.

L’adempimento che quasi tutti dimenticano: la dichiarazione di ospitalità

C’è un passaggio che spesso sfugge anche ai locatori più diligenti, ed è bene chiarirlo perché la confusione in materia è tanta. La registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, di per sé, assorbe la vecchia comunicazione di cessione di fabbricato: è la stessa Agenzia a trasmettere i dati al Ministero dell’Interno, quindi per un inquilino italiano o comunitario non devi fare nulla di più.

Il discorso cambia se l’inquilino è un cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea o un apolide. In quel caso c’è un ulteriore adempimento: chi concede l’alloggio deve presentare la dichiarazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla disponibilità di fatto dell’immobile. L’obbligo, previsto dall’art. 7 del Testo unico sull’immigrazione, vale anche quando il contratto di locazione è stato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate e non dipende dalla durata del soggiorno. La comunicazione va effettuata alla Questura o al Commissariato competente oppure, dove questi uffici non siano presenti, al Comune.

È un passaggio a costo zero ma da non saltare, perché l’omissione è sanzionata pesantemente: dopo l’inasprimento introdotto dal decreto Caivano (D.L. 123/2023), la sanzione amministrativa va oggi da 500 a 3.500 euro. Una dimenticanza evitabile con dieci minuti di burocrazia che può costare più di un mese di canone.