Elezioni politiche Italia, quando si vota? Data, candidati e partiti

Elezioni politiche Italia, quando si tornerà a votare? Anche se l’attuale legislatura terminerà da calendario a marzo 2023, vista la crisi di governo in atto non è da escludere un voto anticipato a fine settembre.

In attesa di capire quale sarà il futuro del governo Draghi, l’unica certezza è che le prossime elezioni politiche in Italia vedranno l’entrata in vigore della riforma del taglio dei parlamentari, che è stata confermata dal referendum che si è svolto il 20 e 21 settembre 2020.

Il prossimo Parlamento così sarà composto da 400 deputati e 200 senatori, per un taglio complessivo del 36,5% dei componenti di Camera e Senato. Salvo improbabili modifiche nei prossimi mesi, sarà confermato anche il Rosatellum come legge elettorale.

Tutto da decifrare invece quello che sarà lo scacchiere politico, con i sondaggi che al momento darebbero come favorito per la vittoria il centrodestra, a patto che la coalizione si presenti unita alle prossime elezioni politiche in Italia.

ELEZIONI POLITICHE ITALIA: LA GUIDA Data

Legge elettorale

Partiti

Candidati

Elezioni politiche Italia: la data

Da calendario le prossime elezioni politiche in Italia sono in programma nel 2023, con l’attuale legislatura che giungerà alla sua scadenza naturale il prossimo marzo. Per la data resta da capire però come evolverà la crisi di governo in corso.

Se alla fine Mario Draghi dovesse confermare le proprie dimissioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe sciogliere le Camere in mancanza di un governo alternativo che possa traghettare il Paese verso la primavera.

Nel caso di elezioni anticipate, le urne non si potranno aprire prima di settanta giorni dallo scioglimento delle Camere: se Mattarella dovesse mandare tutti i a casa, il voto ci potrebbe essere a fine settembre. Andare oltre infatti potrebbe mettere a rischio l’approvazione della legge di Bilancio entro la fine dell’anno.



Se invece questa legislatura dovesse proseguire, per legge le diciannovesime elezioni politiche in Italia non si potranno svolgere oltre il primo giugno 2023. Probabile inoltre un accorpamento con le regionali in Lombardia e nel Lazio come già avvenuto nel 2018.

Legge elettorale

La legge elettorale attualmente in vigore in Italia è il Rosatellum, già utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018. In virtù della riforma del numero dei parlamentari, verranno eletti 400 deputati e 200 senatori.

Il Rosatellum è una legge elettorale che prevede il 61% dei parlamentari eletti con il sistema proporzionale e il 37% con quello maggioritario attraverso dei collegi uninominali. Il restante 2% è riservato al voto delle circoscrizioni Estero.

Nella parte maggioritaria l’Italia viene suddivisa in diversi collegi uninominali sia per la Camera sia per il Senato: il candidato in corsa che risulterà essere il più votato, verrà automaticamente eletto in Parlamento.

Nella parte proporzionale, ogni listino può essere formato da un minimo di due fino a un massimo di quattro nomi, dove vige la quota di genere con nessun sesso che può superare il 60% dei candidati presentati. Non sono previste le preferenze con il listino che è “bloccato”: per eleggere gli eventuali onorevoli si procederà in ordine di lista.



La soglia di sbarramento è del 3% per quanto riguarda le singole liste e del 10% per le coalizioni, che di fatto sono state rintrodotte senza la presenza del voto disgiunto: la preferenza espressa a un partito varrà per il proporzionale e andrà direttamente al candidato nel collegio, mentre i voti dati solo al candidato saranno ripartiti in maniera proporzionale tra i vari partiti che lo appoggiano.

I partiti

Sono tanti i punti interrogativi per quanto riguarda i partiti che saranno presenti alle prossime elezioni politiche in Italia. Una situazione che è emblematica del sostanziale caos politico che da tempo regna nel nostro Paese.

Saranno sicuramente della partita Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Lega. Le voci di scissioni o di rinnovamento invece hanno tolto molte certezze per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Già sono state siglate delle alleanze tra Azione e +Europa e tra Verdi e Sinistra Italiana, mentre Articolo 1-Mdp dovrebbe tornare nell’alveo del Pd. Tutto da decifrare invece il destino di Italia Viva, con il partito di Matteo Renzi che appare destinato a fare gioco di squadra con altre forze moderate.

Del resto la galassia centrista è come sempre piuttosto affollata: dall’Udc fino a Italia al Centro, passando per Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Per ultimo c’è Insieme per il Futuro, il nuovo movimento di Luigi Di Maio e degli altri fuoriusciti dai 5 Stelle.

In campo ci sarà di certo Italexit, mentre il Popolo della Famiglia ha stretto un accordo con CasaPound: la lista si chiamerà Alternativa per l’Italia, da non confondere con L’Alternativa c’è formata anche in questo caso da esuli pentastellati.



A sinistra Potere al Popolo e Rifondazione hanno dato vita a Unione Popolare, mentre il Partito Comunista di Marco Rizzo si è alleato con Ancora Italia e Riconquistare l’Italia sotto la sigla Uniti per la Costituzione.

I candidati

La nostra legge elettorale non prevede una nomina diretta del presidente del Consiglio. Molti partiti e coalizioni però già prima delle elezioni politiche indicano quelli che sono i loro aspiranti inquilini di Palazzo Chigi.

Il candidato presidente del Consiglio del centrodestra, di norma, è il leader del partito della coalizione capace di prendere più voti alle urne. Nel centrosinistra invece la scelta di solito avviene tramite delle primarie di coalizione.

Vista la grande incertezza che regna in Parlamento, al momento non solo è impossibile fare previsioni su quali potrebbero essere i candidati, ma anche su quali saranno le alleanze elettorali.

Pochi dubbi invece sul fatto che Gianluigi Paragone sarà il candidato presidente del Consiglio di Italexit, così come Marco Rizzo dovrebbe guidare la lista Uniti per la Costituzione.