Lire rare, ecco le monete che valgono di più (fino a 8.000 euro)

Le lire rare possono valere una piccola fortuna, anche fino a 8.000 euro.

10 lire rare, ma anche le 200 e le 500 lire spiccano tra le monete rare più interessanti nel panorama italiano della numismatica.

Ma quali sono le lire rare più preziose - e che, quindi, valgono di più - e come guadagnarci?

Il dritto della moneta presenta il classico simbolo della Repubblica Italiana, una testa femminile che simboleggia l’Italia, con lo sguardo rivolto verso sinistra e circondata dalla scritta «REPVBBLICA ITALIANA». Sul rovescio, si trova l’emblema che le dà il soprannome di «Aquilotto»: un’aquila in volo sopra una ruota dentata, simboli rispettivamente della sovranità e del progresso industriale. Quest’immagine evoca il processo di modernizzazione e crescita economica che l’Italia stava vivendo in quel periodo. Intorno all’aquila è inciso il valore nominale e l’anno di coniazione.

Le 100 lire del 1955 sono abbastanza diffuse (ne sono stati creati 8,6 milioni di esemplari) ma, nonostante questo, possono valere una piccola fortuna se risultano essere in buone condizioni. Ad esempio, una moneta come quella riportata sulla foto può essere venduta per circa 1.300 euro .

La moneta, risalente al 1946, è la prima dal valore di 5 lire coniata dalla Repubblica Italiana. Poiché molto diffusa anche nei decenni successivi, si specifica che la versione da 5 lire considerata più preziosa e rare è quella realizzata in Italma, una lega metallica utilizzata dalla Zecca di Stato composta da alluminio, manganese e magnesio. Tale lira rara può essere venduta a collezionisti anche per 1.200 euro .

Coniate per la prima volta nel 1957, le 500 lire «Caravelle» rappresentano una svolta nel panorama numismatico italiano, essendo le prime monete da 500 lire realizzate in argento. Il loro nome deriva dal design sul rovescio che raffigura le tre navi di Cristoforo Colombo – la Nina, la Pinta e la Santa Maria – pronte a salpare verso il Nuovo Mondo.

Le 5 lire del 1911 sono tra le più notevoli e preziose della storia della numismatica italiana. Coniata per celebrare il 50° anniversario dell’Unità d’Italia, questa moneta d’argento può arrivare a valere fino a 1.500 euro se in ottime condizioni. La sua rarità è dovuta al fatto che fu prodotta in una tiratura limitata e che l’argento, nel tempo, ha acquisito un fascino intrinseco.

Come guadagnare vendendo le lire rare

Sembrerà scontato: per guadagnare grazie alla vendita di vecchie lire italiane in moneta è necessario averle, e quindi cercare in ogni angolo di casa, specialmente chiedere ai più anziani, ad esempio ai nonni, se conservano ancora qualche vecchia monetina a nostalgia della cara e vecchia lira.

Come anticipato, il valore delle monete rare e antiche, come anche quelle in lira italiana, è strettamente correlato al loro stato di conservazione. Più si avvicinano allo stato di “fior di conio” (nel linguaggio della numismatica è un attributo che si riferisce alle monete in perfette condizioni) più le lire rare possono valere una fortuna.

Un altro fattore che interviene su quanto è possibile guadagnare con vendita di vecchie lire è la tiratura: più la moneta è rara, più la vecchia lira ha valore.

Per poter stimare al meglio il valore delle lire rare (o quasi) in moneta che avete trovato a casa, qualora i nostri esempi soprariportati non vi siano stati di aiuto, è utile rivolgersi a un negozio specializzato in numismatica.