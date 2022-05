Cosa serve per votare?

Nuovo appuntamento elettorale per i cittadini italiani chiamati al voto il 12 giugno 2022.

Oltre ai cinque referendum abrogativi in tema di giustizia, si terranno le elezioni amministrative per il turno ordinario (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorno di domenica 26 giugno 2022.

Nelle medesime date si svolgeranno anche le elezioni amministrative nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Regione Autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana. La Regione Autonoma della Sardegna si avvarrà del Sistema informativo elettorale del Ministero dell’Interno.

Data l’importanza dell’appuntamento amministrativo per quasi nove milioni di votanti (8.932.624 per la precisione), interessati dalle elezioni amministrative per un totale di 978 comuni e il coinvolgimento di tutto il corpo elettorale per i quesiti referendari, analizziamo in questa guida quali documenti saranno necessari e fondamentali per recarci alle urne elettorali.

Quali sono i documenti validi per votare?

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato in questi giorni le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” definendo così le regole per agevolare i compiti a cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici di sezione.

Affinché si possa far regolarmente votare un elettore, questi dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un valido documento di riconoscimento.

La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18 elezioni.

Insieme alla tessera elettorale, l’elettore deve presentare anche un valido documento di identità. Vediamo di seguito quali sono i documenti identificativi ritenuti validi per l’accesso al voto.

La carta d’identità o altro documento d’identificazione

Insieme alla tessera elettorale bisogna che il cittadino abbia con sé un documento di riconoscimento valido, in buono stato e leggibile.

Il documento in questione deve avere due principali requisiti:

essere stato emesso da una Pubblica Amministrazione;

riportare una fotografia riconoscibile e in buono stato del titolare.

A norma dell’art.35 del DPR 445/2000 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», sono equipollenti alla carta di identità altri documenti di riconoscimento, ovvero:

il passaporto;

la patente di guida;

la patente nautica;

la licenza di porto d’armi;

il libretto di pensione;

il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

le tessere di riconoscimento rilasciate da una Amministrazione Pubblica, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente (per esempio le tessere di appartenenza a ordini o collegi professionali, la patente di operatore di stazioni di radioamatore, certificato limitato di radiotelefonista e le tessere AT/BT dei dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa).

L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Ricordiamo che la carta di identità elettronica (CIE) viene rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza; la consegna, a cura del Ministero dell’Interno, avviene solitamente entro sei giorni lavorativi. Per votare, tuttavia, ribadiamo che è sufficiente presentarsi al seggio con la ricevuta rilasciata al momento della richiesta di carta di identità elettronica.

Carta d’identità scaduta: posso votare?

I cittadini in possesso di una carta d’identità scaduta potranno votare.

Pochi sanno difatti che si può essere ammessi al voto anche se il documento di identità presentato agli scrutatori è scaduto: l’importante è che sia idoneo a permettere il riconoscimento del titolare, quindi leggibile e integro in tutte le sue parti.

Secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno, per l’identificazione degli elettori sono validi anche:

le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti , purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore;

, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore; le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

Se l’elettore è sprovvisto del documento di identità oppure mostra un documento deteriorato, egli può comunque esprimere il voto se viene identificato in uno dei seguenti modi:

da un membro del seggio che lo conosce personalmente e ne attesta l’identità;

da un altro elettore del Comune munito di documento valido che ne attesta l’identità.

Misure di sicurezza sanitaria per elettori e operatori dei seggi

Mascherina si, mascherina no? Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (ad esempio, i rappresentanti di lista).

Per garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, come nell’anno 2021, nelle consultazioni elettorali e referendarie l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegate le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Previste sanificazioni dei seggi elettorali e l’applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza: per questo è stato previsto dal Ministero dell’interno un fondo per l’anno 2022. Sempre al fine di prevenire rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, le operazioni di votazione si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo.

La patente di guida è valida?

Molti pensano, erroneamente, che la patente di guida non sia valida per votare, ma non è così. Come detto già, essa è compresa nell’elenco dei documenti equipollenti e pertanto è valida a tutti gli effetti per votare in quanto presenta sia i dati anagrafici del proprietario che la foto di riconoscimento.

leggi anche Come richiedere la tessera elettorale

La tessera elettorale

La tessera elettorale è un documento imprescindibile per esercitare il diritto di voto, insieme ad un documento di identità. Si tratta di una tessera gratuita che viene rilasciata dagli uffici elettorali del Comune di residenza e recapitata direttamente al domicilio dell’elettore al compimento della maggiore età.

Al compimento del 18°anno di età, l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune che provvede ad assegnargli un numero identificativo e una sezione elettorale presso la quale potrà votare.

Ogni tessera elettorale si compone di 18 spazi disponibili: significa che ciascuna tessera può essere utilizzata per 18 votazioni, sia in occasione delle elezioni politiche/amministrative che nei referendum.

La tessera elettorale contiene:

i dati anagrafici dell’elettore a cui appartiene;

la sezione elettorale di riferimento;

la sede dove votare;

i collegi elettorali di appartenenza;

i 18 spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera elettorale oppure a conclusione delle caselle disponibili, occorre recarsi presso gli uffici elettorali del Comune di residenza e chiedere un duplicato.