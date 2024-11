Elezioni regionali Umbria 2024, la guida: orari, candidati e liste

Elezioni regionali Umbria 2024: tutto pronto per questo voto così delicato che si svolgerà in data domenica 17 e lunedì 18 novembre, con le urne che in contemporanea si apriranno anche in Emilia-Romagna.

In totale sono nove i candidati alle elezioni Umbria 2024: Donatella Tesei (centrodestra), Stefania Proietti (centrosinistra), Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare), Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso), Fabrizio Pignalberi (Quinto Polo), Elia Fiorini (Alternativa per l’Umbria), Martina Leonardi (Insieme per un’Umbria Resistente), Giuseppe Paolone (Forza del Popolo), Giuseppe Tritto (Umani Insieme liberi).

Per capire chi poter votare alle elezioni regionali Umbria 2024, abbiamo realizzato uno speciale confronto tra i programmi elettorali dei nove candidati. Sul box in basso invece c’è il collegamento al nostro focus sul come si vota e sulla legge elettorale in vigore.

Vediamo allora nel dettaglio la data e gli orari delle elezioni regionali Umbria 2024, chi sono i candidati presidente e quali liste li sostengono.

Elezioni Umbria 2024: data e orari

Nel 2019 in Umbria si è votato per le elezioni regionali in data 27 ottobre, motivo per cui non ci sono stati i tempi tecnici per un accorpamento con l’election day dell’8 e 9 giugno.

In Umbria così si voterà domenica 17 e 1lunedì 8 novembre insieme alle regionali in Emilia-Romagna. Alla fine non c’è stato l’accorpamento con il voto in Liguria che si terrà a ottobre.

Per quanto riguarda gli orari, domenica 17 le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23, mentre lunedì 18 si voterà dalle 7 alle 15, con le operazioni di spoglio che prenderanno il via subito dopo.

Candidati e liste elezioni Umbria 2024

In totale sono nove i candidati presidente alle elezioni regionali Umbria 2024. Ecco chi sono e da quali liste e partiti sono sostenuti.

Elia Fiorini : Alternativa per l’Umbria

: Alternativa per l’Umbria Martina Leonardi : Insieme per un’Umbria Resistente

: Insieme per un’Umbria Resistente Giuseppe Paolone : Forza del Popolo

: Forza del Popolo Moreno Pasquinelli : Fronte del Dissenso

: Fronte del Dissenso Fabrizio Pignalberi : Più Sovrana, Quinto Polo per l’Italia

: Più Sovrana, Quinto Polo per l’Italia Stefania Proietti : Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbria per la Sanità Pubblica e la Pace, Umbria futura, Civici Umbri, Proietti Presidente

: Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbria per la Sanità Pubblica e la Pace, Umbria futura, Civici Umbri, Proietti Presidente Marco Rizzo : Democrazia Sovrana e Popolare, Alternativa Riformista

: Democrazia Sovrana e Popolare, Alternativa Riformista Donatella Tesei : Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Alternativa Popolare, Tesei Presidente, Udc, Noi Moderati

: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Alternativa Popolare, Tesei Presidente, Udc, Noi Moderati Giuseppe Tritto: Umani Insieme liberi

Alle elezioni regionali del 2019 Donatella Tesei è riuscita nell’impresa di portare il centrodestra alla guida dell’Umbria. Cinque anni più tardi la presidente di Regione in carica cercherà di ottenere un mandato bis forte del sostegno pure di Alternativa Popolare.

Nel 2019 in Umbria si è parlato a lungo di una sorta di laboratorio per il centrosinistra, visto che il candidato presidente Vincenzo Bianconi è stato sostenuto - per la prima volta in assoluto - da Pd, Movimento 5 Stelle, sinistra e Verdi. Il risultato come noto non è stato entusiasmante.

Alle elezioni regionali 2024 i giallorossi ci riproveranno con la coalizione che sarà formata da Pd, M5s, Avs, Demos, Formazione civica per la sanità pubblica e Civici umbri. La candidata presidente del centrosinistra sarà la sindaca di Assisi Stefania Proietti, sostenuta anche dai moderati di area.

In Umbria ci sarà anche Marco Rizzo, una vita con il Partito Comunista e ora a capo di Democrazia Sovrana Popolare, mentre Giuseppe Paolone sarà il candidato di Forza del Popolo. Pci e Potere al Popolo invece hanno scelto di puntare su Martina Leonardi.

A completare il novero dei candidati poi ci sono Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso e Fabrizio Pignalberi per Più Sovrana, Quinto Polo per l’Italia, oltre ai civici Giuseppe Tritto ed Elia Fiorini.