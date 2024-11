Elezioni Emilia-Romagna 2024, la guida: orari, liste e candidati

Trump 2.0, come cambiano gli Usa? L’analisi di Glauco Maggi

Elezioni Emilia-Romagna 2024: si avvicina il momento del voto che si terrà in data domenica 17 e lunedì 18 novembre in contemporanea con le regionali in Umbria.

In totale sono quattro i candidati presidente: il centrosinistra ha deciso di puntare su Michele De Pascale - attuale sindaco dem di Ravenna -, il centrodestra ha scelto la civica Elena Ugolini, la sinistra ci sarà Federico Serra e per ultimo c’è Luca Teodori per Lealtà, Coerenza, Verità.

Per capire chi poter votare alle elezioni regionali Emilia-Romagna 2024, abbiamo realizzato uno speciale confronto tra i programmi elettorali dei quattro candidati. Sul box in basso invece c’è il collegamento al nostro focus sul come si vota.

Vediamo allora nel dettaglio la data e gli orari delle elezioni regionali Emilia-Romagna 2024, chi sono i candidati presidente e quali liste li sostengono.

Elezioni regionali Emilia-Romagna 2024: la data

È ufficiale la data delle elezioni regionali Emilia-Romagna 2024:le urne si apriranno domenica 17 e lunedì 18 novembre. Ci sarà un accorpamento con le regionali in Umbria, mentre in Liguria si voterà il 27 e 28 ottobre.

Gli orari delle elezioni Emilia-Romagna 2024

Questi invece saranno gli orari delle elezioni regionali Emilia-Romagna 2024

domenica 17 novembre dalle 7 alle 23;

lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15.

Lo spoglio dei voti inizierà alle ore 15 di lunedì 18 novembre come si ultimeranno le operazioni di voto.

Candidati e liste elezioni Emilia-Romagna 2024

In totale sono quattro i candidati presidente in corsa alle elezioni regionali Emilia-Romagna 2024. Ecco chi sono e da quali liste sono sostenuti.

Michele De Pascale : Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Civici con De Pascale Presidente, Riformisti per Emilia Romagna Futura

: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Civici con De Pascale Presidente, Riformisti per Emilia Romagna Futura Federico Serra : Emilia Romagna per la Pace

: Emilia Romagna per la Pace Luca Teodori : Lealtà, Coerenza, Verità

: Lealtà, Coerenza, Verità Elena Ugolini: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Elena Ugolini Presidente

Il Partito Democratico ha scelto di puntare su Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna che sarà sostenuto anche da Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Italia Viva e alla fine anche Movimento 5 Stelle.

A sinistra invece Federico Serra - un delegato dell’USB - è il candidato di Pci, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, con i tre partiti che confluiranno nell’unica lista Emilia-Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro.

Nel centrodestra la candidata sarà Elena Ugolini, rettrice del Liceo Malpighi di Bologna ed ex sottosegretaria all’Istruzione durante il governo Monti.

A completare questo poker di aspiranti presidenti c’è Luca Teodori, in passato con il Movimento 3V e ora in campo con la lista Lealtà, Coerenza, Verità.