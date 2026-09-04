Marito e moglie, stessa casa, stesso tetto, stessa vita. E due abbonamenti Netflix. Più due Amazon Prime, due spazi iCloud da 2TB pagati separatamente, due antivirus e pure due abbonamenti a servizi di intelligenza artificiale. Nessuno dei due lo sapeva, perché di soldi, in casa, non si parlava mai.

E ai prezzi di listino italiani vale 28,97 euro al mese, cioè 347,64 euro l’anno, per servizi che in casa ci sono già. Più o meno una bolletta della luce, buttata, o magari un weekend fuori porta.

Ma non si tratta di una “dimenticanza”. L’abbonamento dimenticato è un tema noto, se ne parla da anni ed è quasi rassicurante, perché la colpa è di chi non ha disdetto. Il doppione è un’altra cosa e fa molti più danni, perché nasce da un malinteso: nessuno dei due ha sbagliato, semplicemente ognuno era convinto che ci pensasse l’altro.

Che poi il meccanismo sia identico ovunque lo conferma Kristen Ricupero, Master Financial Coach e titolare di Financial Fitness Coaching, che una coppia così l’ha seguita di persona: due Netflix, due Prime, due iCloud, più due antivirus e due abbonamenti a servizi di intelligenza artificiale doppiati da uno solo dei due. Quando il conto è saltato fuori, faceva tra i 120 e i 140 dollari al mese. Oltre mille dollari l’anno.

È il classico caso della morte per mille tagli: nessuna delle singole voci fa paura, nessuna vale una discussione, ed è proprio per questo che nessuno la guarda. Due volte.

Il doppione domestico, quando in casa si paga tutto due volte

Partiamo da un assunto. Il doppione non si annida dove uno se lo aspetta, cioè nei servizi strani sottoscritti una sera e mai più aperti. Si annida in quelli che usate tutti i giorni, ed è esattamente per questo che regge per anni: l’addebito c’è, il servizio funziona, nessuno ha motivo di controllare.

Nella nostra storia reale di riferimento raccontata a Money,it da Kristen Ricupero, è esattamente quello che succedeva sullo spazio di archiviazione. Entrambi pagavano il piano da 2TB, entrambi convinti che l’altro ci stesse dentro. Stessa storia su Netflix, stessa storia su Prime. In più, uno dei due aveva doppiato anche l’antivirus e i servizi AI, e sopra a tutto galleggiavano vari abbonamenti in streaming che si sovrapponevano a Netflix e che non guardava nessuno.

Da quanto andava avanti? Impossibile stabilirlo con precisione, ma dalle ricostruzioni fatte in sede di coaching almeno due anni, probabilmente di più.

Come è venuto fuori? Semplicemente tre mesi di estratti conto letti riga per riga, più un controllo degli abbonamenti attivi sull’account Apple. Che poi è il punto pratico più utile di tutta la storia, soprattutto in Italia, dove la quota di iPhone è altissima: una fetta enorme delle sottoscrizioni non passa dalla carta ma dallo store del telefono, e sull’estratto conto arriva come un addebito unico e anonimo.

E dopo? Hanno tagliato tutto ciò che era doppio o inutilizzato nell’arco di un mese, con un principio base che si può prendere come buono in diversi contesti di gestione finanziaria (personale e familiare): riattivare si può sempre, quindi meglio azzerare e ripartire da zero.

Il conto “all’italiana”, quanto fa il doppione in euro

Numeri alla mano, portiamo lo stesso schema a casa nostra. Prendiamo i tre servizi più diffusi, ai prezzi di listino di oggi, e ipotizziamo che in una coppia siano pagati due volte invece che condivisi.

Servizio Costo mensile Costo del doppione in un anno Netflix Standard 13,99 € 167,88 € Amazon Prime 4,99 € 59,88 € (49,90 € con il piano annuale) iCloud+ 2TB 9,99 € 119,88 € TOTALE 28,97 € 347,64 €

In sostanza, quasi 350 euro l’anno che escono dal conto senza portare in casa un singolo servizio in più. Non è una cifra da bilancio familiare in rosso, ma è più o meno una bolletta della luce, oppure due mesi di spesa al discount, oppure la settimana bianca che poi si rimanda perché «quest’anno non ci sta».

Va detto che il conto sale in fretta se si aggiungono le voci che nessuno considera abbonamenti: la palestra congelata a giugno e mai disdetta, il servizio di cloud storage del vecchio computer, l’app di meditazione scaricata a gennaio con le migliori intenzioni.

Il rinnovo annuale? La trappola vera

Qui arriva l’osservazione più tagliente del lotto, e non riguarda i doppioni ma il calendario. La firma è di Chris Coussons, founder dell’agenzia Visionary Marketing:

Il problema vero sono i rinnovi annuali. Un addebito che cade una volta l’anno, in un mese qualsiasi, su una carta che paga già tutto il resto, passa liscio. Quelli mensili prima o poi li vedi.

È un ribaltamento utile. Siamo tutti convinti che il pericolo sia il piccolo addebito ricorrente, quello da 4,99 che si mimetizza. Ma un addebito mensile, per quanto piccolo, torna dodici volte l’anno e prima o poi cade sotto l’occhio. Quello annuale ha una sola possibilità di essere visto, e la sfrutta nel mese sbagliato, magari a ridosso di Natale o delle vacanze, quando l’estratto conto è già un campo di battaglia.

La sua chiusura, poi, è di quelle da appendere al frigorifero: la lista degli abbonamenti che pensi di pagare contiene soltanto quelli che ti ricordi.

Su questo, però, in Italia qualcosa è cambiato da poco. Dal 19 giugno 2026, con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2025, è entrato nel Codice del consumo il nuovo articolo 54-bis: chi vende attraverso piattaforme o interfacce digitali deve mettere a disposizione una funzione di recesso online che consenta di comunicare la disdetta in modo diretto e immediato. Non cancella il problema, ma toglie l’alibi principale: fino a ieri disdire era un percorso a ostacoli, da oggi deve essere un click (o un tap).

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Sette anni e 2.519 dollari, il caso limite

Se il doppione è la versione domestica del problema, esiste anche la sua forma estrema. Ed è quella raccontata da Josh Katz, CPA e fondatore di Universal Tax Professionals.

Un dirigente in pensione pagava 29,99 dollari al mese per un servizio di monitoraggio del credito, con protezione dal furto di identità e scansione del dark web. Si era iscritto a una prova gratuita dopo il databreach di Equifax del 2017, senza la minima intenzione di proseguire. L’addebito finiva su una carta che usava pochissimo, quella delle piccole spese, e che pagava la moglie.

È venuto fuori solo durante un check-up finanziario completo, quando Katz gli ha chiesto di tirare fuori dodici mesi di estratti conto. Hanno chiamato il numero stampato sulla riga dell’addebito e l’operatore ha confermato: account attivo da sette anni.

Sette anni. 29,99 dollari al mese. Fanno 2.519 dollari buttati per un servizio che non usava e di cui aveva perso memoria.

Il rimedio adottato è più analogico che tecnologico: un promemoria in calendario ogni sei mesi per rileggere tutti gli estratti conto riga per riga. Non il saldo, ogni singolo addebito.

Come si individuano davvero le spese doppie (o “sbagliate”)

Mettendo insieme quello che raccontano i professionisti, il metodo che funziona non costa niente.

Leggi l’estratto conto riga per riga, non il totale. È il consiglio su cui convergono tutti e che, in pratica, è quello più semplice.

È il consiglio su cui convergono tutti e che, in pratica, è quello più semplice. Usa il filtro degli addebiti ricorrenti. Quasi tutte le carte e le app bancarie ne hanno uno. In trenta secondi ti mette in fila quello che a memoria non ricorderesti mai.

Quasi tutte le carte e le app bancarie ne hanno uno. In trenta secondi ti mette in fila quello che a memoria non ricorderesti mai. Controlla gli abbonamenti dal telefono, non solo dalla banca. App Store e Google Play hanno una sezione dedicata: è lì che si nasconde la maggior parte delle sottoscrizioni, ed è lì che si disdice con due tocchi.

App Store e Google Play hanno una sezione dedicata: è lì che si nasconde la maggior parte delle sottoscrizioni, ed è lì che si disdice con due tocchi. Separa a budget i mensili dagli annuali. È la contromisura esatta: gli annuali vanno segnati con la data di rinnovo, altrimenti non li vedi arrivare.

È la contromisura esatta: gli annuali vanno segnati con la data di rinnovo, altrimenti non li vedi arrivare. E se si è in coppia, bisogna anche parlare di soldi. Una volta l’anno, chi paga cosa.

Il punto, alla fine, è sempre lo stesso. Nessuno si rovina con 9,99 euro al mese, e infatti nessuno controlla i 9,99 euro al mese. Ma se in casa siete in due a non controllarli, quei numeri si moltiplicano per due.