Come vedere Netflix gratis? Tutte le soluzioni per pagare meno oggi

Con oltre 325 milioni di abbonamenti a pagamento nel mondo, soglia superata a fine 2025 e comunicata a gennaio 2026 nella lettera agli azionisti (dopo che l’azienda aveva smesso di diffondere i numeri trimestrali), Netflix si conferma uno dei protagonisti assoluti dell’intrattenimento in streaming. A spingere la crescita sono stati il piano con pubblicità e il giro di vite sulla condivisione degli account. Tuttavia, accedere al catalogo Netflix non è più conveniente come un tempo: tra aumenti di prezzo, piani rimossi e restrizioni sulla condivisione delle password, molti utenti cercano oggi soluzioni alternative per risparmiare o accedere gratuitamente al servizio.

Una delle novità più rilevanti resta il successo del piano con pubblicità, che permette di guardare Netflix a un costo ridotto (6,99 euro al mese in Italia) in cambio dell’inserimento di spot pubblicitari. A maggio 2026 Netflix ha dichiarato che l’offerta con pubblicità raggiunge oltre 250 milioni di spettatori attivi mensili nel mondo (una nuova metrica, che stima anche le persone che guardano da uno stesso account) e che vale ormai il 60% delle nuove iscrizioni nei Paesi in cui è disponibile. Un dato che evidenzia quanto sia forte la domanda per un accesso più economico, se non gratuito, alla piattaforma.

In questo scenario, molti si chiedono: è possibile vedere Netflix gratis e legalmente oggi? Sebbene la piattaforma non offra più periodi di prova gratuiti, esistono alcune strategie legittime per accedere al servizio senza spendere, o spendendo pochissimo, almeno temporaneamente. Dalle offerte promozionali con altri servizi ai pacchetti inclusi con gli abbonamenti TV e internet, fino alle carte regalo, le soluzioni non mancano.

Vedere Netflix gratis e «per sempre» è un desiderio che molti utenti hanno, oggi più che mai. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Netflix gratis tra aumenti e restrizioni: i costi aggiornati per gli utenti

Abbiamo parlato di strette da parte di Netflix su abbonamenti e account, ma cosa significa effettivamente? Perché gli utenti hanno più difficoltà ad accedere a Netflix gratuitamente o, comunque, a prezzi ragionevolmente bassi? Ad oggi, i motivi essenziali sono questi:

eliminazione della prova gratuita in Italia, della durata di un mese, dal lontano 2019. Una decisione in linea con la strategia scelta da tante delle altre piattaforme di streaming, per incentivare gli utenti a sottoscrivere da subito un piano in abbonamento;

in Italia, della durata di un mese, dal lontano 2019. Una decisione in linea con la strategia scelta da tante delle altre piattaforme di streaming, per incentivare gli utenti a sottoscrivere da subito un piano in abbonamento; aumento dei prezzi , con ultimo aggiornamento a ottobre 2024, tuttora valido. Nel 2026 Netflix ha alzato di nuovo le tariffe in Stati Uniti, Spagna e Regno Unito, ma non in Italia;

, con ultimo aggiornamento a ottobre 2024, tuttora valido. Nel 2026 Netflix ha alzato di nuovo le tariffe in Stati Uniti, Spagna e Regno Unito, ma non in Italia; stop capillare alla condivisione degli account, a meno che non vengano aggiunti degli utenti extra al proprio abbonamento (previo pagamento).

Sui rincari si gioca anche una partita giudiziaria. Con la sentenza del 1° aprile 2026 il Tribunale di Roma, accogliendo l’azione di Movimento Consumatori, ha dichiarato nulle le clausole che consentivano a Netflix di modificare unilateralmente i prezzi senza un giustificato motivo e, di conseguenza, illegittimi gli aumenti del 2017, 2019, 2021 e 2024 per i contratti stipulati prima di gennaio 2024. Netflix ha annunciato ricorso e non ha avviato rimborsi, per cui l’associazione ha depositato una class action: fino all’esito della vicenda, i prezzi di listino restano quelli in vigore.

Sebbene la prova gratuita non sia più disponibile, va comunque rimarcato che Netflix ti dà la possibilità di disattivare in ogni momento quanto sottoscritto e non ci sono vincoli alcuni. Il che vuol dire che, se vuoi usufruire del servizio un solo mese perché è appena uscita una serie TV che ti interessa, puoi pagare solo i primi 30 giorni e poi procedere con la disattivazione tramite l’area personale del tuo account.

I piani disponibili attualmente

Ad oggi, ci sono 3 piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Ecco il listino coi prezzi aggiornati e i principali vantaggi inclusi.

Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese : include la possibilità di guardare i contenuti su 2 dispositivi supportati alla volta fino alla qualità Full HD 1080p. C’è anche il download incluso per guardare film e serie TV offline su 2 dispositivi. Le inserzioni pubblicitarie vengono mostrate prima e durante la riproduzione di quanto selezionato, alcuni titoli non sono disponibili per motivi di licenza (sono contrassegnati da un lucchetto) e non è possibile aggiungere utenti extra.

: include la possibilità di guardare i contenuti su 2 dispositivi supportati alla volta fino alla qualità Full HD 1080p. C’è anche il download incluso per guardare film e serie TV offline su 2 dispositivi. Le inserzioni pubblicitarie vengono mostrate prima e durante la riproduzione di quanto selezionato, alcuni titoli non sono disponibili per motivi di licenza (sono contrassegnati da un lucchetto) e non è possibile aggiungere utenti extra. Standard a 13,99 euro al mese : include il catalogo completo su TV, PC, console e dispositivi mobili senza pubblicità. Inclusa la possibilità di usare fino a 2 dispositivi supportati alla volta nella qualità Full HD 1080p e di eseguire il download offline su 2 dispositivi massimo. Se vuoi aggiungere un utente extra che non vive nel tuo nucleo domestico, il prezzo extra è di 3,99 euro al mese con pubblicità o 4,99 euro al mese senza pubblicità.

: include il catalogo completo su TV, PC, console e dispositivi mobili senza pubblicità. Inclusa la possibilità di usare fino a 2 dispositivi supportati alla volta nella qualità Full HD 1080p e di eseguire il download offline su 2 dispositivi massimo. Se vuoi aggiungere un utente extra che non vive nel tuo nucleo domestico, il prezzo extra è di 3,99 euro al mese con pubblicità o 4,99 euro al mese senza pubblicità. Premium a 19,99 euro al mese: include film e serie TV senza limiti e senza pubblicità, con il supporto su 4 dispositivi alla volta nella qualità Ultra HD 4K e HDR. Il download offline è garantito su un massimo di 6 dispositivi, c’è l’audio spaziale di Netflix e si possono aggiungere fino a 2 utenti extra che non vivono con te al costo di 3,99 euro al mese con pubblicità o 4,99 euro al mese senza pubblicità ciascuno.

Quindi, stando al listino attuale, se si vuole usufruire di un abbonamento in condivisione tra due persone non conviventi e senza pubblicità bisogna mettere in conto una spesa di circa 9,49 euro al mese a persona (piano Standard più slot utente extra senza pubblicità), che scende a circa 8,99 euro se l’utente extra accetta la pubblicità.

Come vedere Netflix gratis (o quasi): tutte le soluzioni per risparmiare

Per gli utenti che vogliono sottoscrivere un piano di abbonamento direttamente con Netflix, è evidente come non sia più possibile usufruire di alcun periodo gratuito, nemmeno per un solo giorno. E anche l’opzione di condivisione, utile per «sperimentare il prodotto», magari in concessione da qualche amico o familiare, non è più percorribile. Netflix, infatti, individua il nucleo domestico attraverso indirizzo IP, ID dei dispositivi e attività dell’account: se un dispositivo non risulta collegato, la piattaforma può bloccare la visione e chiedere un codice di verifica inviato al titolare dell’abbonamento. Il controllo è più immediato sulle smart TV collegate alla rete di casa che sui dispositivi mobili, ma l’unico modo per condividere l’account in regola con chi non vive con noi resta l’utente extra a pagamento.

Quindi, vedere e attivare Netflix gratis è impossibile? La risposta è no, dato che Netflix collabora con tanti partner e si può risparmiare qualcosa (o pagare una cifra quasi simbolica, per un periodo limitato) scegliendo il pacchetto o la promozione giusta.

Carta regalo Netflix gratis: di cosa si tratta

Sei «Netflix addicted» fino in fondo e non puoi davvero fare a meno dei contenuti della piattaforma made in USA? Allora puoi usufruire della carta regalo Netflix. Come? Facendotela regalare a Natale, per il tuo compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza. Certo, si tratta di un metodo non convenzionale per usufruire di Netflix gratis ma è pur sempre una soluzione. D’altronde, le gift card sono un’opzione ideale sia per chi riceve un regalo, che spesso si ritrova a scartare oggetti o vestiti non totalmente graditi, sia per chi lo deve fare, in modo da evitare inutili ricerche e perdite di tempo.

È possibile acquistare le carte regalo Netflix sia online che in vari negozi:

online sulle piattaforme Amazon, Startselect, GameStop e beCharge , con soluzioni variabili per quanto riguarda gli importi. Su Amazon, ad esempio, è possibile scegliere tra tre opzioni diverse di 25, 50 e 100 euro, mentre su Startselect si arriva fino ai 200;

, con soluzioni variabili per quanto riguarda gli importi. Su Amazon, ad esempio, è possibile scegliere tra tre opzioni diverse di 25, 50 e 100 euro, mentre su Startselect si arriva fino ai 200; in negozio, invece, presso le ricevitorie Sisal, i punti vendita GameStop e la maggior parte dei franchising di elettronica ed elettrodomestici, come Unieuro, MediaWorld, Euronics ed Expert, con gift cartacee che, solitamente, sono di 25 euro, 50 euro o 100 euro.

Attivarla è molto semplice: basta andare su Riscatta il tuo buono regalo, inserire il codice o pin che si trova sul retro della carta (o nell’email, se la carta è digitale) e cliccare su Riscatta. Il saldo della carta è aggiunto all’account e il successivo pagamento verrà prelevato da lì; Netflix invia un promemoria via email 7 giorni prima che il saldo si esaurisca. Attenzione alla valuta: una carta acquistata all’estero si può usare solo se è nella stessa valuta in cui viene fatturato l’account. Considera che una gift card da 50 euro copre circa 7 mesi di abbonamento con il piano Standard con pubblicità, oppure poco più di 3 mesi con il piano Standard.

In questo modo, potrai godere di tutti i vantaggi che Netflix ha da offrire senza dover mettere mano al portafogli. Una volta esaurito il credito della carta regalo, potrai decidere se proseguire con l’abbonamento inserendo i dati della tua carta di credito o debito oppure disattivare tutto senza vincoli.

leggi anche Come regalare un abbonamento Netflix online o con gift card

Netflix in promozione con Sky: le offerte periodiche

Da tempo Netflix e Sky vanno a braccetto in tante iniziative commerciali e non solo. Infatti, un altro metodo per risparmiare (e non poco) su Netflix è quello di abbonarsi a Sky, che, grazie ai decoder Sky Q e Sky Stream, consente di integrare la piattaforma streaming nella propria offerta.

Ma oltre al risparmio «funzionale» c’è anche quello economico. Non è raro, infatti, imbattersi in promozioni o sconti periodici in grado di abbattere i costi dei servizi. Attualmente, ad esempio, è disponibile l’offerta «Intrattenimento Plus» con Sky TV (l’intrattenimento di Sky) abbinata al piano Netflix Standard con pubblicità a 14,99 euro al mese (anziché 31,99 euro) con il profilo Sky Smart, che prevede una permanenza minima di 18 mesi: in caso di recesso anticipato vanno restituiti gli sconti fruiti. Dopo l’acquisto si può passare al piano Netflix senza pubblicità pagando la differenza. Per chi è già abbonato a Intrattenimento Plus, invece, da settembre 2026 Sky ha comunicato in fattura un rincaro di 2 euro al mese.

La soluzione più vicina a una prova gratuita, però, è Prova Sky: con un pagamento una tantum di 9 euro per 30 giorni i nuovi clienti possono accedere a Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix Standard con pubblicità, senza rinnovo automatico. Allo scadere del mese la visione si interrompe da sola, senza bisogno di disdetta.

Netflix gratis con le promozioni degli operatori telefonici: TIMVISION e Vodafone TV

Gli operatori telefonici nazionali, al fine di incentivare l’abbonamento di nuovi o di ex clienti, sono soliti offrire Netflix incluso con le offerte internet casa. Al momento non figurano offerte con Netflix completamente gratis, però gli utenti possono trarre vantaggio da pacchetti e abbonamenti on demand relativi alle piattaforme delle stesse compagnie.

Per citare qualche esempio, TIMVISION propone diverse offerte con Netflix (piano Standard con pubblicità) incluso, che si possono attivare anche mantenendo il proprio account Netflix già esistente. Queste le formule in vetrina per i nuovi clienti che dispongono già di una connessione:

TIMVISION con Netflix : a 7,99 euro al mese, con offerta mensile senza vincoli. Oltre a Netflix comprende TIMVISION Play, con i canali Eurosport, discovery+ e i programmi Mediaset e La7 degli ultimi 7 giorni;

: a 7,99 euro al mese, con offerta mensile senza vincoli. Oltre a Netflix comprende TIMVISION Play, con i canali Eurosport, discovery+ e i programmi Mediaset e La7 degli ultimi 7 giorni; TIMVISION S : a 8 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con abbonamento annuale. Oltre a Netflix sono inclusi TIMVISION Play, HBO Max (piano Base con pubblicità) e Infinity+;

: a 8 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con abbonamento annuale. Oltre a Netflix sono inclusi TIMVISION Play, HBO Max (piano Base con pubblicità) e Infinity+; TIMVISION M : a 12 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con abbonamento annuale. Al pacchetto S si aggiunge Disney+ (piano Standard con pubblicità);

: a 12 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con abbonamento annuale. Al pacchetto S si aggiunge Disney+ (piano Standard con pubblicità); TIMVISION L: a 14 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con abbonamento annuale. Al pacchetto M si aggiungono i vantaggi di Amazon Prime.

Attenzione alla formula annuale: si rinnova tacitamente di anno in anno e, in caso di disdetta anticipata, la visione prosegue fino a fine periodo ma vanno comunque pagate le rate residue. Per chi sceglie solo TIMVision con Netflix, senza promozioni particolari si spende 8 euro al mese (di listino 2026).

Anche Vodafone in passato proponeva diverse offerte con Netflix incluso: dal 1° luglio 2025, però, il servizio Vodafone TV è stato chiuso, con lo stop definitivo a TV Box e app anche per i clienti già attivi.

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Condividere l’account con Together Price e GamsGo: cosa sapere

Per chi desidera, invece, condividere l’abbonamento a Netflix ma non ha conoscenti con cui farlo, esistono piattaforme online che facilitano la condivisione dei costi tra utenti, permettendo di risparmiare qualcosina. Servizi online come GamsGo e Together Price permettono di unirsi a gruppi di condivisione e di ridurre parzialmente la spesa mensile per l’abbonamento.

In particolare, Together Price è una piattaforma web che è stata ideata per la condivisione dei profili con altre persone, dividendo tra più utenti il costo di un abbonamento.

Per poterne usufruire, tutto quello che devi fare è accedere alla pagina principale del servizio da questo link, fare clic su «Registrati subito» e creare un account personale.

Una volta dentro, verrai reindirizzato a una bacheca con decine di proposte diverse. Ci sono gruppi per ogni tipo di servizio, incluso Netflix. Se ne trovi uno con ancora degli slot liberi, puoi fare richiesta di iscrizione e pagare la quota prevista una volta essere stato accettato dall’amministratore.

Quando sarai dentro, potrai accedere a una chat privata in cui poter parlare con gli altri membri, ottenere le informazioni di accesso, fare domande e disiscriverti se non ne hai più bisogno. Anche in questo caso è tutto senza vincoli.

Questi servizi permettono di condividere i costi, ma va ricordato che non sono soluzioni ufficialmente riconosciute da Netflix: le regole della piattaforma consentono l’uso dell’account solo all’interno del nucleo domestico, per cui l’accesso da reti diverse può essere bloccato. L’unico modo pienamente in regola per condividere Netflix con chi non vive con te resta l’aggiunta di un utente extra.

Netflix con la rete VPN: perché non è una scorciatoia

L’offerta di Netflix varia da Paese a Paese, sia dal punto di vista dei contenuti disponibili in catalogo sia per i costi dell’abbonamento. Ciò ha spinto negli anni gli utenti più «smanettoni» a provare ad accedere a Netflix con la rete VPN, acronimo di Virtual Private Network.

L’attivazione di una VPN, infatti, permette di bypassare i blocchi regionali, grazie alla possibilità di modificare l’indirizzo IP sfruttando la posizione dei molteplici server a disposizione dell’utente. In teoria, quindi, si potrebbe simulare una navigazione da un Paese in cui l’abbonamento costa meno o in cui il catalogo è diverso. In pratica, però, tutto ciò ha dei limiti molto stretti: i Termini di utilizzo prevedono che Netflix si guardi principalmente nel Paese in cui è stato creato l’account, e la piattaforma utilizza tecnologie per verificare la posizione geografica.

Le migliori reti VPN sono a pagamento, dunque scegliere di abbonarsi al servizio offerto da una rete virtuale implica comunque dei costi, che si sommano a quelli dell’abbonamento Netflix senza alcuna garanzia di funzionamento.

Importante: Netflix è a conoscenza dell’utilizzo delle reti VPN per bypassare i blocchi regionali. Quando le rileva mostra l’errore E106 e chiede di disattivarle, e secondo il Centro assistenza le VPN non sono supportate con il piano con pubblicità né per gli eventi live. In altre parole, proprio chi punta a risparmiare con il piano più economico è escluso da questa strada.

Netflix completamente gratis in futuro? Cosa sappiamo oggi

Sembrava incredibile eppure se ne è parlato davvero: a giugno 2024 l’agenzia Bloomberg ha riportato che Netflix stava valutando internamente di lanciare un abbonamento gratuito in tutto e per tutto. Ma a una condizione: questo piano avrebbe previsto la visualizzazione di annunci pubblicitari. In breve, per avere Netflix gratuito e non pagare l’abbonamento si sarebbe dovuta accettare la pubblicità.

Secondo le indiscrezioni, la novità era allo studio esclusivamente per Europa e Asia, in mercati come Germania e Giappone dove le TV gratuite finanziate dalla pubblicità sono molto diffuse, e non negli Stati Uniti. Le discussioni, però, erano descritte come in fase iniziale e da allora non si sono tradotte in un’offerta concreta.

Anche perché l’abbonamento base con pubblicità è già stato lanciato da Netflix nel 2022 ed è tuttora attivo. E la direzione presa finora è stata un’altra: invece di un piano gratuito, Netflix ha scelto di estendere il piano con pubblicità a pagamento, annunciando nel 2026 il suo arrivo in altri 15 Paesi a partire dal 2027.

Una versione di Netflix completamente gratuita, tuttavia, è stata già realtà per qualcuno. Da settembre 2021 gli utenti del Kenya hanno potuto usare gratis un piano dedicato agli smartphone Android, senza pubblicità ma con circa un quarto del catalogo disponibile. Il sogno, però, è terminato anche per i kenioti: dal 1° novembre 2023 il piano gratuito è stato chiuso e i contenuti sono tornati a pagamento.

Al momento non vi è alcun annuncio ufficiale su un piano gratuito nel listino Netflix. Di sicuro, la presenza di spot massivi creerebbe un’esperienza di fruizione meno gradevole, interrompendo spesso il flusso narrativo e generando frustrazione. Ma per chi cerca gratuità, potrebbe diventare l’unica soluzione in futuro.

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Si può avere Netflix gratis per sempre?

Questa è una domanda retorica che molti utenti si fanno. La risposta è no, sia perché non vi sono, al momento, soluzioni legali in tal senso sia perché le offerte e le promozioni variano continuamente. La condivisione degli account fuori dal nucleo domestico, ad esempio, non è più un’opzione percorribile, consentita e sicura. La prova gratuita, invece, è oggi solo un lontano ricordo, sostituita al massimo da formule a pagamento simbolico come Prova Sky.

Se è vero che moltissime persone (amici, familiari, coinquilini, fidanzati) dividono il costo dell’abbonamento a Netflix, ce ne sono tante altre che accedono alla piattaforma con le credenziali di qualcun altro, con il benestare della persona pagante, senza che venga chiesto loro di contribuire alla spesa. Una situazione pienamente in regola solo se si vive sotto lo stesso tetto o se il titolare paga uno slot utente extra.

Ad esempio, tra amici stretti e familiari è possibile giungere a un compromesso, magari usufruendo di promozioni fino a quel momento ignorate. Prendiamo in esame il caso di TIMVISION: hai un parente che vuole abbonarsi a Disney+? Invece di pagare il singolo servizio, con TIMVISION M a 12 euro al mese per il primo anno avrebbe Disney+ e Netflix con pubblicità, insieme a HBO Max e Infinity+. Hai un amico patito di calcio? Con TIMVISION S con DAZN, a 38 euro al mese per 12 mesi, trova DAZN con tutta la Serie A e un account Netflix compreso, pronto per essere utilizzato. Un discorso molto simile si può fare con la promozione Sky.

Hai un fratello, un amico, un cugino o un genitore che paga Netflix, talvolta anche senza saperlo, e ti permette di usufruirne in maniera gratuita? Sei sicuramente una persona molto fortunata!