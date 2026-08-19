Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Questo sarebbe dovuto essere un altro anno di forte crescita per il settore della difesa europea. Ma né i dati macroeconomici né la reazione dei mercati suggeriscono che sarà una storia di crescita lineare.

Da quattro anni, da quando Mosca ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, sentiamo le personalità più autorevoli dell’establishment europeo della difesa invocare un aumento della spesa per la difesa. Per ovvie ragioni, i Paesi confinanti direttamente con la Russia sono stati i primi a impegnarsi per un incremento. Ma la vera svolta storica è arrivata nell’ultimo anno, con l’allentamento delle rigide regole tedesche sul debito pubblico, che ha permesso alla Germania di prendere in prestito 800 miliardi di euro per gli investimenti nella difesa.

Quindi, come sta andando? Non così bene come ci si potrebbe aspettare.

Sebbene sia significativa, l’espansione fiscale della Germania contribuirà solo modestamente alla crescita economica. È strano. A parità di altre condizioni, un’impennata di questa portata della spesa pubblica dovrebbe aumentare la produzione e l’inflazione. Ma secondo molte stime del moltiplicatore fiscale (uno strumento utilizzato per valutare quanto PIL aggiuntivo si ottiene da 1 euro di spesa supplementare) la spesa per la difesa produce un valore inferiore a uno. Se l’obiettivo è la crescita, si vorrebbe un valore superiore a uno. Va detto che stimare con precisione il moltiplicatore è difficile. Ma, come secondo Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea, il moltiplicatore nei prossimi due anni dovrebbe essere, in media, appena inferiore a uno.

La spesa per la difesa offre uno stimolo moderato, ma non rappresenta un miracolo per la crescita. Naturalmente, però, esistono altre ragioni per investire nella difesa oltre alla crescita economica nel breve periodo. Non spendere per la difesa può comportare un costo economico molto più elevato sotto forma di guerra.

Se, tuttavia, si decide di spendere per la difesa, esistono modi migliori e peggiori per farlo. I modelli della BCE mostrano che l’impatto economico della spesa per la difesa dipende fortemente dal tipo di spesa. Per esempio, la spesa per la difesa con un maggiore contenuto di importazioni presenta generalmente un moltiplicatore compreso tra 0,6 e 1. Al contrario, il puro consumo pubblico presenta un moltiplicatore più elevato, compreso tra 1,2 e 1,4. La spesa effettiva per la difesa potrebbe collocarsi in una posizione intermedia, a seconda di come viene strutturata.

Un terzo punto evidenziato da Lane riguarda la quantità di spesa per la difesa destinata alle importazioni. Nel caso dell’Europa, una quota significativa della catena di approvvigionamento della difesa si trova al di fuori dell’UE. La spesa per la difesa finisce quindi per disperdersi all’estero, invece di tradursi in investimenti produttivi di lungo periodo nella ricerca e sviluppo europea e nella capacità manifatturiera del continente. Poco più del 51% dei collegamenti con i fornitori delle principali aziende della difesa dell’area euro si trova al di fuori dell’UE. Questo suggerisce che una quota significativa delle ricadute industriali derivanti dall’aumento della spesa per la difesa potrebbe finire all’estero:

Nel complesso, la spesa per la difesa darà una spinta all’economia, ma l’entità di questa spinta dipenderà meno dalla cifra complessiva stanziata nei bilanci e molto di più dalla composizione della spesa e dalla sua localizzazione geografica.

Questa è la prospettiva macroeconomica. Ma lo stesso problema emerge anche sui mercati. Gli investitori hanno considerato la difesa un tema di crescita strutturale, ma l’andamento dei prezzi azionari appare molto meno stabile rispetto alla narrazione politica. Nell’ultimo anno, la performance del WisdomTree Europe Defence ETF, che comprende i principali produttori europei del settore, è stata piuttosto volatile.

Il produttore franco-tedesco di carri armati KNDS, controllato privatamente, il mese scorso ha rinviato i piani per la quotazione in Borsa e per la vendita del 40% delle proprie azioni al governo tedesco. La società ha citato le condizioni sfavorevoli del mercato della difesa, anche se non aiuta il fatto che puntasse a una valutazione di 12 miliardi di euro per un modello di business basato su carri armati e altre infrastrutture terrestri, proprio mentre gli acquisti nel settore della difesa stanno virando verso la guerra con droni e intelligenza artificiale.

Persino Rheinmetall, la grande favorita della difesa europea, ha perso il 22% dall’inizio dell’anno. La volatilità di breve periodo, almeno per il WisdomTree ETF, è successivamente tornata al livello più basso dell’anno:

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un messaggio, è che il riarmo europeo non rappresenta un investimento particolarmente difensivo. La spinta macroeconomica è moderata, i benefici economici dipendono da come e dove vengono spesi i fondi e le azioni delle società del settore rimangono esposte alla politica, ai ritardi nelle commesse militari e al cambiamento delle aspettative sul futuro della guerra moderna.

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