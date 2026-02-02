I 30 migliori film completi da vedere su Youtube gratis

YouTube è la piattaforma più popolare per guardare video di ogni genere. Si va dai vlog ai gameplay, passando per le guide, le ricette, le clip musicali e molto altro. Quello che in pochi sanno è che, in maniera totalmente legale, si trovano anche centinaia di film completi e in alta definizione.

Esistono numerosi canali tematici che propongono grandi cult, film più recenti, pellicole storiche immancabili per i veri cinefili e molto altro.

In questa guida, ti elenchiamo prima i 30 migliori film che puoi trovare oggi su YouTube e poi una rassegna di alcuni dei canali che comprendono playlist e liste complete.

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I 30 migliori film da vedere su YouTube gratis

Non sapevi della possibilità di vedere film gratis su YouTube o più semplicemente cerchi la giusta ispirazione su cosa guardare stasera?

Ecco un elenco dei film che trovi oggi stesso in alta definizione, scegli quello che preferisci e premi Play per farlo partire.

1. Swiss Army Man

Swiss Army Man è un film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, con la partecipazione di Paul Dano e di Daniel Radcliffe.

Parla di un uomo naufrago su un’isola deserta che scoprirà presto le capacità uniche e utili di cui dispone il suo corpo.

Umorismo e metafora sull’accettazione di sé, oltre a un’iconica colonna sonora, lo rendono un film degno di essere visto.

2. Diana - La storia segreta di Lady D

Diana - La storia segreta di Lady D è un film che esplora gli ultimi due anni di vita della Principessa Diana, con un focus sulla relazione con il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan.

Regia di Oliver Hirschbiegel, vede come protagonisti Naomi Watts, Naveen Andrews e Cas Anvar.

È un film meritevole per chi vuole un ritratto più intimo di Lady D, con un genere che vira velocemente sul melodrammatico.

3. Il Sospetto

Il Sospetto è un grande classico dei thriller psicologici. Diretto da Alfred Hitchcock, esplora i temi della paranoia e della fiducia all’interno di un matrimonio.

Dalla regia di Alfred Hitchcock, vede come protagonisti Cary Grant e Joan Fontaine (vincitrice dell’Oscar come miglior attrice).

Merita di essere visto soprattutto per la scena del bicchiere di latte, una delle più iconiche della storia del cinema, e per l’ambiguità del suo finale.

4. La Notte dei Morti Viventi

La Notte dei Morti Viventi è un film che ha inventato lo zombie moderno come lo conosciamo oggi. Il regista è George A. Romero, mentre il protagonista è Duane Jones.

Parla di sette persone che si ritrovano intrappolate in una fattoria in Pennsylvania mentre i morti iniziano ad assediare la casa affamati di carne.

È una pellicola che ha segnato una rivoluzione sociale e che ha dato origine al mito degli zombie, con l’idea del contagio e della necessità di colpire la testa per abbatterli che diventano canoniche.

5. La Banda degli Onesti

La Banda degli Onesti è un cult della commedia italiana che ha reso il termine stampare moneta una barzelletta. Diretto da Camillo Mastrocinque, vede come protagonisti Totò e Peppino.

Parla di un portiere d’albergo che riceve le matrici originali della Banca d’Italia prima di morire.

Si tratta di un capolavoro per via della sua satira sociale, dei suoi tempi comici perfetti e per come viene affrontato il tema dell’onestà.

6. I Bambini di Cold Rock

I Bambini di Cold Rock è un thriller capace di ribaltare continuamente il concetto di buono e di cattivo. Diretto da Pascal Laugier, vede come protagonisti Jessica Biel, Jodelle Ferland e Stephen McHattie.

Parla della cittadina mineraria di Cold Rock, dove i bambini spariscono nel nulla a causa di un’entità misteriosa (apparentemente).

Merita la visione per via del suo colpo di scena centrale, per il dilemma sulla morale e per l’atmosfera ritenuta da molti claustrofobica.

7. Deepwater

Deepwater è un film del 2016 basato sulla storia reale dell’esplosione avvenuta alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico.

Vengono raccontate le ultime 12 ore prima del disastro, con un focus sui tecnici e sugli operai che cercano di evitare l’esplosione.

È diretto da Peter Berg e vede un cast stellare con Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O’Brien e Kate Hudson.

8. L’uomo dei miei sogni

L’uomo dei miei sogni è un film del 2019 che vede protagonista Noah Centineo nel ruolo di un liceale che sogna Yale ma non ha i soldi per l’università.

Dalla regia di Chris Nelson, vede come attori Laura Marano e Camila Mendes, oltre al già citato Noah Centineo.

Ha una leggerezza molto intelligente, una forte alchimia tra i protagonisti e Noah Centineo in uno dei suoi ruoli più amati della carriera.

9. Il Cambio della Guardia

Il Cambio della Guardia è un altro classico della commedia all’italiana che gioca sull’equivoco e sulla satira del ventennio fascista.

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vede il podestà Mario Vinicio e l’antifascista Andrea scontrarsi fino alla caduta del fascismo.

Diretto da Giorgio Bianchi, ha un cast storico con la coppia Fernandel e Gino Cervi tornati insieme dopo il successo di Don Camillo.

10. Lanterne Rosse

Lanterne Rosse è un film del 1991 che ha consacrato il cinema cinese come uno dei più amati a livello internazionale, tanto da vincere il Leone d’Argento a Venezia.

Con la regia di Zhang Yimou, vede come attrice principale nel cast Gong Li. Parla della Cina degli anni ’20, dove la diciannovenne Songlian diventa la quarta moglie del ricco signor Chen.

Puoi pensare di vederlo se ami temi come la critica politica e l’invisibilità del potere. C’è un forte predominio del rosso, colore che rappresenta passione, sangue e potere.

11. Regole d’Onore

Regole d’Onore è un thriller bellico del 2000 che affronta il tema del confine tra dovere militare e moralità durante la guerra. Diretto da William Friedking, vede come attori la coppia Samuel L. Jackson e Tommy Lee Jones.

Parla del pluridecorato colonnello dei Marines Terry Childers che viene inviato per evacuare l’ambasciata statunitense dello Yemen.

È un film da vedere innanzitutto per la sua rilevanza geopolitica, ma anche per alcune scene come quella dell’ambasciata e per il mistero della prova.

12. City State 2

City State 2 è un film islandese diretto da Olad fe Fleur Johannesson, seguito del crudo primo capitolo. Come attori principali ci sono Ingvar Sigurdsson e Zlatko Krickic.

Parla di un giovane poliziotto dell’unità di affari interni che riceve l’incarico di indagare sul capo della narcotici, sospettato di corruzione.

Va visto innanzitutto per la sua atmosfera nordica tipica dell’Islanda, ma anche per la moralità ambigua e per le scene di violenza molto rapide e secche.

13. Ritorno al Lago

Ritorno al Lago è un thriller canadese diretto da Kevin Funk e con attori appartenenti al panorama indipendente del Paese.

Parla di un uomo che, tornato nella sua casa d’infanzia, scopre oscuri segreti riemersi che riguardano il passato della sua famiglia.

Ha un’ambientazione molto suggestiva, unita al tema del ritorno affrontato in una veste del tutto inedita.

14. Come Niente

Come Niente è un dramma italiano del 2021 che affronta tematiche delicate come quella dell’Alzheimer, in una veste rara e commovente.

Diretto da Davide Simon Mazzoli, ha come attori principali Franco Oppini, Andrea Gherpelli e Giulia Di Quilio. Si parla di un anziano la cui routine viene stravolta dall’arrivo di due nipoti adolescenti.

Merita di essere visto per l’interpretazione di Oppini e per le riflessioni sul tempo. Se sei amante dei paesaggi, allora l’Abruzzo ti lascerà a bocca aperta.

15. Tutto l’amore per Grace

Tutto l’amore per Grace è un film del 2018 dalla regia di David L. Cunningham, con attori di spicco nel cast come Matt Dillon e Jim Caviezel.

La trama parla di un ragazzo orfano di origini giapponesi discriminato per la sua etnia. Diventa il corridore dei messaggi per il medico del villaggio e, nel farlo, si innamora di Grace.

Ha degli scenari mozzafiato, con la fotografia che esalta l’Hawaii. Ma vengono anche affrontati temi importanti, con una storia di riscatto da vedere tutta d’un fiato.

16. Blackmark

Blackmark è un thriller di spionaggio del 2018 ambientato durante la Guerra Fredda. Diretto da A. J. Martinson, vede come attori Jeff Fahey, Kaiwi Lyman e Corey MacIntosh.

Nel 1963, c’è un ufficiale sovietico che scatena un attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Per fermare il lancio e prevenire una Terza Guerra Mondiale, un agente americano e uno sovietico si ritroveranno a collaborare.

Come punti di forza, c’è un omaggio al genere degli film di spionaggio, unito alla doppia prospettiva USA URSS e a una corsa contro il tempo sviluppata in un arco temporale ristretto.

17. The Last Death

The Last Death è un thriller messicano del 2011 che mescola mistero medicinale e distopia sociale. Il regista è David Ruiz, mentre nel cast ci sono Kuno Becker, Álvaro Guerrero, Manolo Cardona e Carlos Bracho.

Parla di un dottore che porta un giovane privo di sensi a casa sua. Arrivati in ospedale, si scopre che il ragazzo soffre di amnesia. Il dottore cercherà di ricostruire il suo passato.

Se sei un amante del Sci-Fi, è un film da vedere. C’è tanto ritmo, colpi di scena improvvisi e un’impeccabile identità messicana per tutta la pellicola.

18. Roma Città Aperta

Roma Città Aperta è un film che non ha bisogno di presentazioni. Manifesto del Neoralismo italiano, è diretto da Roberto Rossellini e vede Anna Magnani accanto ad Aldo Fabrizi.

Il film è ambientato nella Roma occupata dai nazisti nel 1944, con le vite dei personaggi che si intrecciano in una lotta clandestina.

Ci sono tanti motivi per cui andrebbe visto almeno una volta. Dall’iconica scena della corsa disperata di Pina dietro il camion dei tedeschi alla cronaca in tempo reale, passando per l’universalità del messaggio finale.

19. Paisà

Rimaniamo in tema con Paisà, altro capolavoro di Rossellini e secondo capitolo della sua trilogia sulla guerra. Nel cast figurano attori non professionisti, presi dalla strada e mescolati con veri soldati americani.

Il film è diviso in sei capitoli, che seguono l’avanzata delle forze liberatrici dalla Sicilia fino al delta del Po.

Va visto per il suo linguaggio della realtà, per la modernità narrativa, per l’impatto culturale che ha avuto e per il sesto e ultimo capitolo nel Po.

20. Nosferatu

Nosferatu è una pietra miliare del cinema mondiale, un capolavoro del muto che riadattò la storia di Dracula. Diretto da F.W. Murnau, vede come attori Max Schrek nei panni el Conte Orlok, Alexander Granach e Greta Schröder.

Parla di un agente immobiliare che vai nei Carpazi per vendere una proprietà al Conte Orlok. Si scopre poi che Orlok è un vampiro, ma non affascinante e seducente come il conte Dracula.

Si tratta di un film fondamentale per la tecnica rivoluzionaria usata all’epoca, per come viene affrontato il tema della peste e per la leggenda del Vero vampiro.

21. Afganistan - The Last War Bus

Afganistan - The Last War Bus è considerato un film espressione del cinema action-trash tipico degli anni ’80. Diretto da Pierluigi Ciriaci, vede come protagonista Mark Gregory.

Parla di un gruppo di soldati che rimane bloccato durante l’invasione russa dell’Afghanistan e che si mette alla guida di un vecchio autobus per muoversi nel deserto.

È un film ritenuto spettacolare per la sua ingenuità per il ruolo che ricopre il Bus e per la colonna sonora con musiche synth-pop ancora oggi attuali.

22. Al diavolo la celebrità

Al diavolo la celebrità è una commedia italiana del 1949 che scherza sul mondo del cinema in maniera delicata. Diretto da Mario Monicelli e da Steno, vede come grandi protagonisti Mischa Auer e Marcello Mastroianni.

Parla del professore Marini che si trova coinvolto nel mondo del cinema e, dopo essere stato scambiato per regista geniale, deve gestire la sua popolarità improvvisa.

Ha una satira premonitrice di quello che sarebbe successo più tardi, un’atmosfera epica e un eleganza in tutto il girato. E in più, c’è un Marcello Mastroianni agli inizi, prima di diventare l’icona di Fellini.

23. Aldebaran

Aldebaran è un film di propaganda bellica del 1935, da molti considerato un documento storico per capire come si sia mosso il cinema italiano all’epoca. Diretto da Alessandro Blasetti, ha come protagonista un giovane Gino Cervi.

Parla del comandante Corrado Valeri che è diviso tra il dovere militare e l’amore per la moglie. Durante una missione, mette in primo piano l’onore della patria a discapito degli affetti personali.

Può vantare una tecnica per l’epoca all’avanguardia ed elementi estetici che faranno nascere il cinema calligrafico negli anni ’40. Inoltre, può essere visto come un documento del Ventennio fascista.

24. All’ombra di una colt

All’ombra di una colt è un grande classico dello Spaghetti Western uscito nel 1965. Diretto da Gianni Grimaldi, vede come protagonista Stephen Forsyth insieme a Conrado San Martín e Helga Liné.

Parla di Steve Blaine, un pistolero che si ritira per vivere in una fattoria. Dopo poco però, il passato torna prepotente nella sua vita.

Merita di essere visto per come è stato girato, per la storia avvincente, per il tema del pistolero stanco e per la colonna sonora di Stelvio Cipriani diventata presto un cult.

25. Sharknado

Sharknado è un film del 2013 considerato inizialmente un trash movie, talmente brutto da essersi trasformato velocemente in un cult. Dalla regia di Anthony C. Ferrante, vede nel cust Ian Ziering e Tara Reid.

Parla di un uragano che colpisce Los Angeles e che risucchia migliaia di squali, per poi farli piovere sulla città. Per salvare la famiglia, il proprietario di un bar si arma di motosega e prova ad uccidere ogni ostacolo.

È diventato da subito un fenomeno social, grazie soprattutto alla scena della motosega finale. Ha effetti speciali volontariamente scadenti ed è considerabile un re dei guilty pleasure.

26. Abram Lincoln versus Zombies

Abram Lincoln versus Zombies è un altro film trash sulla falsa riga di Sharknado, con la direzione di Richard Schenkman e attori come Bill Oberst Jr.

Parla del presidente Abraham Lincoln che deve affrontare un’epidemia di zombie che vuole divorare l’intera nazione. Si scopre che Lincoln è un esperto cacciatore di zombie sin dall’infanzia e imbraccia senza esitazione la sua falce.

Visto il budget ridotto, ci sono effetti fai-da-te che risultano comunque essere efficaci, incongruenze storiche palesi e tanti altri elementi che potrebbero farti passare una serata divertente.

27. Picnic a Hanging Rock

Picnic a Hanging Rock è un film degli anni ’70 australiano, diretto da Peter Weir e che vede nel cast Rachel Roberts, Helen Morse e altri attori emergenti.

Parla di un gruppo di studentesse che si reca il giorno di San Valentino a Hanging Rock per un picnic. Quattro ragazze e un’insegnante spariscono all’improvviso, con il film che cerca di spiegare l’evento.

Si tratta di un film meritevole per l’enigma irrisolto, per la critica fatta al colonialismo e per l’impatto sia visivo sia sonoro.

28. Prigionieri dell’oceano

Torniamo in tema grandi classici con Prigionieri dell’oceano, altro film di Alfred Hitchcock del 1944 con un cast formato da Tallulah Bankhead, Walter Slezak e John Hodiak.

Parla di una nave passeggeri affondata da un U-Boot tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. I nove sopravvissuti si trovano in una scialuppa di salvataggio con un naufrago dell’U-Boot e dovranno decidere se salvarlo o ucciderlo.

Parliamo di un film che non sposta mai l’attenzione dalla barca, giocando su cameo impossibili e su un dilemma morale e politico.

29. La Croce di Ferro

La Croce di Ferro è un film del 1977 diretto da Sam Peckinpah, da molti considerato un capolavoro del cinema di guerra. Nel cast ci sono James Coburn e Maximilian Schell.

Ambientato nel 1943, parla della ritirata tedesca dalla penisola di Taman. È uno dei pochi film ad adottare il punto di vista dei soldati tedeschi.

Proprio per questo motivo, merita la tua visione. Si tratta infatti di un film anti-bellico radicale, con una regia impeccabile che da molti è considerata anticipatrice di grandi capolavori come Salvate il Soldato Ryan.

30. L’arpa birmana

Chiudiamo questa top 30 con L’arpa birmana, un film diretto da Kon Ichikawa del 1956 che vede la Seconda Guerra Mondiale in una prospettiva diversa. Nel cast spicca Shoji Yasui, che interpreta Mizushima.

Quest’ultimo nel film è un suonatore di arpa, che viene inviato per convincere un gruppo di commilitoni a deporre le armi. Sconvolto dal successivo massacro, si traveste da monaco buddhista e, invece che tornare dai compagni, dedica la sua vita a dare una degna sepoltura a ogni soldato accaduto.

È un film con un forte messaggio di pace universale che mette in risalto il potere della musica. Venne nominato all’Oscar come Miglior Film Straniero e vinse il Premio San Giorgio alla Mostra del Cinema di Venezia.

Su quali canali YouTube si trovano film gratis

Ci sono diversi canali YouTube che danno la possibilità agli utenti di vedere gratis e in maniera legale film in lingua italiana e straniera.

Il migliore in assoluto è Moviedome IT, un canale gestito da Plaion Pictures e che offre numerosi titoli internazionali recenti e grandi cult.

Per gli amanti del cinema italiano, dei polizieschi e delle commedie storiche c’è Film&Clips, un canale di proprietà di Minerva Pictures.

Molto apprezzato anche Cinema FilmIsNow, soprattutto per thriller, film d’azione e commedie internazionali.

Infine TOP Film in Italiano, che propone al suo interno una lunga serie di film d’autore, drammi e commedie.