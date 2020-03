Scienzasulbalcone, come partecipare al flash mob? Guida per Android e iOS

Da oggi, lunedì 23, partirà il flashmob #Scienzasulbalcone promosso dal CNR. Per tre sere di fila tutti coloro che vorranno partecipare potranno farlo: basta usare il proprio smartphone come un misuratore dell’intensità della luce scaricando un’app.

In questi giorni di isolamento non è la prima volta che ci troviamo coinvolti in queste iniziative. Ci troviamo spesso a darci appuntamento sui balconi per trovarci tutti insieme a condividere alcune azioni per sentirci più vicini.

Tante persone in queste giornate hanno provato a illuminare il cielo scuro della sera con la torcia o la luce del proprio cellulare, nell’intento di essere fotografati da un satellite di passaggio.

In realtà, è praticamente impossibile che un satellite in orbita attorno al pianeta possa rilevare la luce fioca al led del nostro smartphone. Eppure questo fenomeno sociale ha fatto mobilitare alcuni scienziati che hanno lanciato questa iniziativa per dar vita a un esperimento di scienza partecipata e, cogliere l’occasione anche per sensibilizzare i cittadini del nostro paese al fenomeno dell’inquinamento luminoso.

Come è possibile partecipare al flashmob lanciato dal CNR? Di seguito le istruzioni da seguire per chi ha un cellulare con sistema Android o iOS.

Come partecipare a #Scienzasulbalcone: date e orari

Si chiama Scienza sul balcone il progetto lanciato da Luca Perri, astrofisico e divulgatore, Alessandro Farini, ricercatore dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr, e Luca Balletti, matematico e divulgatore scientifico.

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione e invita a partecipare in modo concreto, ma facilmente accessibile, a un progetto di ricerca ambizioso che possa rendere possibile la raccolta di dati legati all’inquinamento luminoso nelle nostre città. Perri ha spiegato che quello lanciato è un esperimento di “citizen science” ovvero di scienza fatta “con e grazie ai cittadini”. Ha poi aggiunto ironicamente: “Siccome smontando la bufala della foto degli schermi dei cellulari visti dal satellite sono stato accusato di tradimento della Patria e di aver attentato al senso di unità nazionale, ho deciso di fare ammenda e rimediare”.

Gli appuntamenti sono tre: lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 marzo alle ore 21. I cittadini che avranno desiderio di partecipare, potranno mettersi sui loro balconi o alla finestra per misurare la luminosità del cielo di notte sopra la propria casa.

Come misurare la luce con smartphone Android

Se il sistema operativo del proprio smartphone è Android, i passi da seguire sono i seguenti:

Scarica l’app gratuita Lux Light Meter Free da questo link;

da questo link; Aprire l’app e verificare che al centro dello schermo sia messa in evidenza l’opzione LUX in giallo;

in giallo; Dopo le ore 21 è necessario spegnere le luci accese nella propria abitazione, affacciarsi al balcone e orientare lo schermo del cellulare verso la fonte luminosa più intensa che ci si trova davanti (come lampioni, insegne, fari, ecc.). Se invece non vi sono fonti luminose nei dintorni, bisogna puntare lo schermo dello smartphone verso il cielo;

è necessario spegnere le luci accese nella propria abitazione, affacciarsi al balcone e orientare lo schermo del cellulare verso la fonte luminosa più intensa che ci si trova davanti (come lampioni, insegne, fari, ecc.). Se invece non vi sono fonti luminose nei dintorni, bisogna puntare lo schermo dello smartphone verso il cielo; Il numero che apparirà da quel momento sullo schermo cambierà di continuo. È necessario dunque attendere che si stabilizzi dopo aver orientato lo schermo del cellulare verso la fonte luminosa, prestando attenzione a non fare ombra con la testa o il corpo. Quando il numero smetterà di variare, bisogna appuntarlo su un foglio.

Se possibile è bene ripetere la misurazione una volta a sera, alle ore 21 , nei tre appuntamenti segnalati dal sito. Se non è possibile, è buono fare anche una sola misurazione in uno di questi giorni;

una volta a sera, , nei tre appuntamenti segnalati dal sito. Se non è possibile, è buono fare anche una sola misurazione in uno di questi giorni; Una volta eseguite le misurazioni, si devono inserire i dati, il proprio comune e il codice postale nel form che si trovano sul sito ufficiale dell’iniziativa. Una volta fatto, bisogna premere sul tasto “Submit” e il gioco è fatto.

App per misurare la luminosità con iOS

Se il sistema operativo del proprio smartphone è iOS, i passi da fare sono i seguenti:

Scarica l’applicazione gratuita Lux Light Meter Pro da questo link

da questo link Una volta aperta l’app, è necessario selezionare in basso le opzioni “front”, per poter selezionare la telecamera anteriore dello smartphone, e quella “outdoor”, per segnalare all’applicazione che intendiamo fare una misurazione all’aperto e non in casa. È necessario verificare che al centro dello schermo del cellulare sia evidente in giallo l’opzione LUX

Dopo le ore 21 , bisogna procedere a spegnere tutte le luci accese nella propria casa, affacciarsi sul balcone e orientare lo schermo del dispositivo verso la fonte luminosa più intensa che si ha davanti. Se non c’è una fonte luminosa nelle proprie vicinanze, puntare lo schermo del cellulare verso il cielo

, bisogna procedere a spegnere tutte le luci accese nella propria casa, affacciarsi sul balcone e orientare lo schermo del dispositivo verso la fonte luminosa più intensa che si ha davanti. Se non c’è una fonte luminosa nelle proprie vicinanze, puntare lo schermo del cellulare verso il cielo Avendo accortezza di non fare ombra con la testa o il corpo, fare click sull’immagine del sole . A quel punto verrà mostrato un valore della luminosità registrata al centro dello schermo. Se si clicca più volte sull’immagine col sole, è possibile fare più misurazioni. Quando il numero sullo schermo apparirà abbastanza stabile, bisogna procedere ad appuntarlo su un foglio

. A quel punto verrà mostrato un valore della luminosità registrata al centro dello schermo. Se si clicca più volte sull’immagine col sole, è possibile fare più misurazioni. Quando il numero sullo schermo apparirà abbastanza stabile, bisogna procedere ad appuntarlo su un foglio È utile ripetere la misura tutte e tre le sere segnalate dal progetto, sempre alle ore 21. Se non è possibile, va bene anche una singola misurazione in uno di questi giorni

tutte e tre le sere segnalate dal progetto, sempre alle ore 21. Se non è possibile, va bene anche una singola misurazione in uno di questi giorni Una volta eseguite le misurazioni, si deve procedere con l’inserimento dei dati, del proprio comune e il codice postale nel form disponibile nel sito dell’iniziativa. È utile selezionare anche l’opzione che descrive al meglio il luogo in cui si abita. Dopodiché, si deve premere sul tasto “Submit”.

L’applicazione Lux Light Meter Pro potrebbe richiedere di passare alla versione PRO, ovvero quella a pagamento. Ma per la misurazione desiderata dal progetto non è necessario, per cui basterà cliccare sul tasto “close” in alto a destra per continuare con l’uso della versione gratuita dell’app.

Cos’è l’inquinamento luminoso?

L’iniziativa dei ricercatori che si sono impegnati nel progetto Scienza sul balcone è di registrare l’inquinamento luminoso dei cieli italiani. Negli ultimi decenni infatti si è registrato un ingente incremento della luce artificiale presente nell’ambiente notturno, causato all’eccessiva illuminazione delle luci delle città.

La comunità degli astronauti ricorda sempre che quella luminosa è una vera e propria forma di inquinamento, che non solo spesso arriva a compromettere la loro visione dell’universo ma per noi rappresenta anche un problema di tipo ambientale, economico, di sicurezza e di salute pubblica.

Il problema dell’inquinamento luminoso nel nostro paese è stringente: secondo uno studio del 2019 promosso da CieloBuio, Coordinamento per la protezione del cielo notturno con l’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il ricorso all’illuminazione pubblica in Italia è davvero enorme. Facendo una classifica delle province d’Europa per quantità di illuminazione pubblica sprecata pro capite, andando dalla più integerrima a quella che lo è di meno, solo tre province italiane risultano nella prima fascia della lista, mentre ben 58 province italiane su 110 non riescono a scrutare in maniera nitida il cielo stellato.