100 nuove miniere di litio e terre rare in Italia. Ecco dove sono

L’Italia punta alla valorizzazione mineraria sempre più strategica per il futuro e avvia una nuova campagna di esplorazione su tutto il territorio nazionale, con 14 progetti.

Il Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria prevede il coinvolgimento di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Servizio Geologico d’Italia di ISPRA e il lavoro di 5 unità operative e oltre 400 specialisti.

Lo scopo è di valutare il potenziale italiano in ambito di materie prime e minerali critici, divenuti ormai essenziali per lo sviluppo di settori industriali altamente tecnologici e all’avanguardia. Nella corsa alle risorse utili per avviare settori legati alla transizione energetica e non solo, diverse nazioni stanno percorrendo strade nuove, in grado di indebolire la dipendenza da fornitori stranieri, in primis la Cina.

Con 3,5 milioni di euro investiti per una prima fase di indagine sui depositi naturali, l’Italia vuole aggiornare la situazione mineraria del Paese con informazioni aggiuntive a quelle ormai storiche e datate. Dopo 30 anni dall’ultimo investimento pubblico nel settore, il piano di esplorazione si rende indispensabile. L’obiettivo è anche quello di offrire dati utili aagli investitori su quante materie prime ci sono nel Paese.

Materie prime critiche in Italia, ecco dove nel nuovo piano “Un primo passo per una strategia mineraria nazionale sostenibile e integrata con gli obiettivi europei”: così è stato definito il nuovo programma di esplorazione italiano dal presidente Ispra Stefano Laporta. Ma dove verranno cercate le materie prime? I siti più promettenti nei quali cercare sono: Lombardia e Trentino-Alto Adige per fluorite e barite, nonché di terre rare localizzate nelle Alpi Meridionali;

per fluorite e barite, nonché di terre rare localizzate nelle Alpi Meridionali; Piemonte e Liguria per i metalli del gruppo del platino (PGM) e giacimenti di rame e manganese oltre ai depositi di grafite;

per i metalli del gruppo del platino (PGM) e giacimenti di rame e manganese oltre ai depositi di grafite; Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Marche per il litio, sia in contesti geotermali che sedimentari;

per il litio, sia in contesti geotermali che sedimentari; Toscana per antimonio e magnesio delle Colline Metallifere;

Lazio per la fluorite;

Campania per litio, feldspati;

per litio, feldspati; Calabria per grafite

per grafite Sardegna: per giacimenti di rame, tungsteno, fluorite, terre rare e metalli preziosi In una prima fase saranno impiegate tecniche non invasive per iniziare a esplorare. I sondaggi esplorativi diretti avranno luogo in un secondo momento, dopo valutazioni ambientali. leggi anche Il nuovo piano dell’UE per le miniere di terre rare (e non solo). C’è anche l’Italia. La MAPPA