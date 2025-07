Le città più care d’Italia, la classifica 2025

Quali sono le città italiane più costose del 2025? Lo rivela una classifica aggiornata dall’Unione Consumatori sulla base dei dati sull’inflazione di maggio nel nostro Paese.

I prezzi nella rilevazione di riferimento hanno registrato un aumento dell’1,6% sull’anno precedente, che possono essere tradotti in una spesa maggiore di circa 526 euro annui per una famiglia tipo, con un esborso che sale di ulteriori 716 euro annui in media per un nucleo familiare composto da quattro persone.

Il carrello della spesa, che comprende gli articoli di igiene personale, per la casa e i prodotti alimentari, ha evidenziato una risalita sia a maggio (+2,7% dal precedente +2,6%) che nei dati preliminari di giugno 2025, (non conteggiati per questa classifica, con risultato di +3,1%). Ne consegue che l’inflazione per gli italiani resta un problema da affrontare, sebbene in alcune città risulti più marcata che in altre.

Le 10 località italiane più care, dove il costo della vita è aumentato maggiormente, spaziano da Nord a Sud, con le città settentrionali più rappresentate nella top ten.

leggi anche Le spiagge più costose d’Italia: la classifica 2025

Le 10 città più costose d’Italia, classifica 2025 Considerando il dato dell’inflazione di maggio 2025 su base annuale, ecco le 10 città più care, nelle quali il costo della vita è cresciuto maggiormente (e quindi i prezzi sono più alti per i consumatori): Città Inflazione maggio 2025 Spesa aggiuntiva annua per famiglia Bolzano 2,3% 763 euro Siracusa 3,0% 695 euro Pistoia 2,4% 649 euro Venezia 2,3% 645 euro Padova 2,2% 606 euro Rimini 2,1% 578 euro Belluno 2,2% 573 euro Bologna 2,0% 560 euro Bergamo 1,8% 544 euro Arezzo 2,0% 541 euro La capitale Roma conquista il 14° posto con una spesa aggiuntiva di 505 euro per una famiglia media e Milano, solitamente tra le città più care di sempre in Italia, scivola al 30° posto con +430 euro annui. Per quanto riguarda le regioni, sul podio per rincari maggiori sono finite Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. leggi anche Le città più costose e più economiche al mondo, la classifica aggiornata