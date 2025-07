I 10 uomini e donne più potenti d’Italia, la classifica 2025

I 10 uomini e donne più potenti d’Italia: una speciale classifica realizzata da Money.it relativa al 2025 tenendo presente i vari aspetti derivanti dal potere politico, economico, culturale e - ca va sans dire - mediatico.

Quando si parla di persone più potenti in Italia spesso erroneamente si pensa alla classifica dei più ricchi nel nostro Paese. Giusto per fare un esempio Enrico Cuccia durante la sua lunga attività è stato molto più influente sulle sorti del Belpaese rispetto a qualsiasi imprenditore molto più ricco di lui.

Considerando anche i tempi moderni poi bisogna tenere conto anche del potere mediatico e culturale, oltre che naturalmente quello politico. Anche un semplice post social di un ben noto influencer così può essere più impattante rispetto al programma di un partito politico.

Vediamo allora chi sono questi politici, manager e imprenditori che abbiamo voluto inserire nella classifica dei 10 uomini e donne più potenti d’Italia.

I 10 uomini e donne più potenti d’Italia

Ecco la classifica stilata da Money.it dei 10 uomini e donne più potenti d’Italia.

1) Giorgia Meloni La persona più potente d’Italia non può che essere lei, Giorgia Meloni, la premier underdog che dopo il successo alle elezioni del 2022 sembrerebbero reggere a livello di consenso dopo aver superato il traguardo di metà mandato, una cosa non da tutti nel nostro Paese. La presidente del Consiglio sta cercando di farsi accreditare a livello internazionale come una leader influente e affidabile, ma sarebbe molto attiva anche nelle manovre riguardanti gli affari di casa nostra.

2) John Elkann John Elkann è il presidente di Exor, holding e cassaforte della famiglia Agnelli che controlla Stellantis, Ferrari, Juventus e GEDI, gruppo editoriale che ha in pancia La Repubblica, La Stampa, HuffPost Italia e Radio Deejay. È il capofila di una delle dinastie più potenti d’Europa con grande influenza in settori chiave come industria, media e sport.

3) Giovanni Ferrero Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio personale di oltre 40 miliardi di dollari, anche se la sua natura schiva e riservata lo porta ad apparire raramente in pubblico. Parliamo però del numero uno di un colosso mondiale capace di fatturare nel 2024 oltre 18 miliardi, con l’azienda che da sempre ha deciso di non quotarsi in Borsa.

4) Carlo Messina Tra i top manager nostrani il più potente da tempo è Carlo Messina, da oltre dieci anni CEO di Intesa SanPaolo che sotto la sua guida è diventato il più grande gruppo bancario italiano, con un utile che nel 2024 è stato superiore a 8,5 miliardi.

5) Marina Berlusconi A raccogliere l’eredità di Silvio Berlusconi è stata Marina Berlusconi, primogenita del fondatore di Forza Italia che è indicata anche come la nuova deus ex machina della linea del partito ora al governo. Insieme al fratello Pier Silvio - numero uno di Mediaset - unisce il potere economico a quello mediatico e politico.

6) Urbano Cairo Urbano Cairo è un self made man, cresciuto lavorando per Silvio Berlusconi salvo poi imitarlo una volta diventato lui stesso imprenditore: editoria, tv e sport. Grazie alla sua serie di acquisizioni strategiche come RCS (Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport - e La7, il patron del Torino non può mancare in questa classifica delle persone più potenti d’Italia.

7) Claudio Descalzi Dal 2014 Claudio Descalzi è l’amministratore delegato di Eni, sempre riconfermato nonostante i valzer di governi che si sono susseguiti a Roma. Eni è una delle maggiori aziende petrolifere e del gas al mondo, con interessi in numerosi Paesi e un impatto economico e politico significativo: per i maligni il cosiddetto Piano Mattei lanciato dal governo Meloni in verità sarebbe stato dettato proprio dal Cane a sei Zampe.

8) Matteo Salvini Di certo i tempi del 40% ottenuto dalla Lega alle europee sono un pallido ricordo, ma guai a sottovalutare Matteo Salvini che resta sempre uno dei politici di maggiore impatto del panorama nostrano, senza dimenticare che la tenuta del governo Meloni dipende dai voti dei parlamentari del Carroccio, tutti fedelissimi del vicepremir.

9) Miuccia Prada Miuccia Prada non è solo una delle donne più ricche d’Italia con un patrimonio da 6,4 miliardi di euro, ma la stilista è anche l’unica italiana nella lista dei 100 più influenti stilata dal Time. Co-CEO di Prada, il suo gruppo nei mesi scorsi ha acquisito il marchio Versace da Capri Holdings per 1,25 miliardi di euro, rafforzando così la posizione nell’universo della moda mondiale.