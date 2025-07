Le città più calde d’Italia, la classifica 2025

Quali sono le città più calde d’Italia? Come ci ha spiegato il meteorologo Paolo Corazzon, le alte temperature che da giugno perdurano nel nostro Paese saranno una costante per tutta l’estate che sarà torrida in tutto lo Stivale.

Del resto secondo diversi centri di ricerca il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Italia, con lo stesso triste primato che vale anche a livello globale segno di come le temperature si sarebbero innalzate in tutto il globo.

Stando a 3BMeteo sia considerando l’anno meteorologico sia l’anno solare, il 2024 ha segnato il massimo storico delle temperature in Italia dall’inizio delle registrazioni - intorno al 1800 -, con anomalie termiche di +1,35 °C sull’anno solare e +1,46 °C sul periodo dicembre‑novembre.

Il caldo eccezionale in Italia - e nel resto del mondo - è dovuto a una combinazione di cause naturali e soprattutto antropiche, cioè causate dall’uomo: l’aumento dei gas serra (CO₂, metano, ecc.) dovuto a industria, trasporti, allevamenti intensivi e deforestazione intrappola più calore nell’atmosfera.

L’Italia come il resto del Mediterraneo è una delle aree più sensibili al cambiamento climatico, con un riscaldamento superiore alla media globale, con le notti tropicali - minime sopra i 20 °C - che sono sempre più comuni.

Tutto questo produce siccità e aumento dei rischi di eventi estremi meteorologici, con danni non solo all’agricoltura e all’economia in generale, ma anche per l’uomo visto l’aumento della mortalità estiva con centinaia di decessi in più durante le ondate di calore.

Vediamo allora la classifica 2025 delle città più calde d’Italia stando all’Indice di Vivibilità Climatica realizzata da IlMeteo insieme al Corriere della Sera.