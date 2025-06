Questi saranno i giorni più caldi dell’estate, parola del meteorologo

Spesa militare al 5%, per l’Italia un salasso da 700 miliardi. Meloni taglierà e aumenterà le tasse?

Questi saranno i giorni più caldi dell’estate? Viste le temperature record di questi giorni c’è molta attenzione riguardo le previsioni meteo, ma sembrerebbero non esserci buone notizie per chi mal sopporta il gran caldo.

Paolo Corazzon di 3bMeteo già ce l’aveva anticipato a metà giugno: questa estate sarà caratterizzata da caldo incessante, con tutta l’Italia che deve prepararsi a passare dei mesi roventi.

Sentito di nuovo, l’esperto ha spiegato che i prossimi 7-8 giorni saranno tutti molto caldi. Fino a venerdì della prossima settimana temperature superiori alla media stagionale in tutta Italia, giornate definite dal meteorologo di “sofferenza continua”.

Ci sarà poi una breve pausa - solo al Centro-Nord dove potrebbero verificarsi forti temporali -, ma le previsioni meteo per quest’estate in Italia sono chiare da tempo: farà un gran caldo in tutto il Paese fino a settembre.

Nelle zone costiere il clima sarà leggermente migliore, mentre nei territori interni del Belpaese - specie nella Pianura Padana - il gran caldo sarà incessante per tutta l’estate.