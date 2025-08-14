Sarà un clima dai due volti quello che attende l’Italia nelle prossime ore. Il caldo africano continuerà a persistere nella nostra penisola, con la bellezza di 16 bollini rossi di allerta per la giornata di Ferragosto. Ma allo stesso tempo sono previsti alcuni temporali di elevata intensità, con tanto di forte vento e grandinate.

Vediamo quali sono le regioni più a rischio.

Le prossime giornate, quindi, saranno molto dure, con un aumento del disagio bioclimatico nei centri urbani e lungo le coste, dove l’umidità aumenterà le temperature percepite.

L’Italia è ancora stretta nella morsa del caldo africano e della seconda vera ondata di canicola estiva. Nelle prossime ore le temperature rimarranno ampiamente sopra la media con punte anche di 38 gradi nelle aree centrali e in gran parte della Valle Padana.

Le regioni a rischio grandine

Il gran caldo di questi giorni causerà, per contrasto, numerosi temporali termoconvettivi, soprattutto nella zona dell’Appenino Centrale e in quella della dorsale meridionale.

Tra le regioni più a rischio temporali improvvisi ci sono quelle centrali di Umbria, Abruzzo e Lazio e quelle meridionali come Molise, Campania, Calabria e Sicilia, anche se non sono da escludere rovesci in Valle d’Aosta, in Lombardia e in alcune zone del Trentino Alto Adige.

Particolarmente alta l’allerta anche in Sardegna dove il contrasto tra le elevate temperature della costa e l’aria più fresca delle aree montuose interne potrebbe dar vita a fenomeni temporaleschi decisamente intensi.

Tra le città a rischio più elevato ci sono anche Milano e Torino. Nei due capoluoghi sono previste piogge ma non sono da escludere grandinate e temporali brevi e intensi.