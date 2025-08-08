Nuova ondata di caldo in Italia, la mappa mostra le città coinvolte

A dispetto di molte delle previsioni nefaste arrivate durante la scorsa primavera, l’estate 2025 si sta rivelando complessivamente meno torrida del previsto. Fin qui abbiamo infatti assistito soltanto a una vera e propria ondata di calore, quella arrivata a cavallo tra fine giugno e inizio luglio.

Ma le cose sono destinate a cambiare drasticamente nelle prossime ore. Il Ministero della Salute ha diramato uno stato di allerta per i prossimi giorni con molte città da bollino giallo e alcune da bollino arancione.

Scopriamo cosa ci aspetta da oggi al termine della prossima settimana e quali sono le città più a rischio.

La nuova ondata di calore che interesserà l’Italia nelle prossime ore Dopo la tregua della maggior parte di luglio e dei primi giorni di agosto, l’anticiclone africano è pronto a riportare sul nostro Paese il caldo e le giornate afose. La prima giornata critica sarà quella del 7 agosto in cui le previsioni dei meteorologi parlano di temperature superiori ai 34 gradi in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Le cose tenderanno a peggiorare a partire dal giorno successivo, in attesa del picco previsto per domenica 10 agosto. Già dalle prime ore di venerdì 8 alcune città toscane e umbre potrebbero raggiungere i 39 gradi mentre in Pianura Padana e in alcune zone della Puglia e della Campania si arriverà a 37 gradi. Il record negativo, secondo gli esperti, spetterà a Cremona, dove le previsioni parlano di 41 gradi percepiti nel weekend.

La mappa delle città a rischio La nuova ondata di calore metterà fine a un periodo inaspettatamente tranquillo e inizierà con 4 bollini gialli assegnati per il 7 agosto per le città di Bolzano, Firenze, Rieti e Perugia. Venerdì 8 agosto il caldo aumenterà, così come il numero di bollini. Rimarranno in stato di allerta gialla Bolzano e Perugia e si aggiungeranno a loro anche Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Passeranno, invece, all’allerta arancione, con rischio di livello 2, le già citate Firenze e Rieti, dove sono già iniziate le campagne di sensibilizzazione sui possibili rischi per le persone più fragili.