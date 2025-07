Record temperatura massima in Italia dal 1960 ad oggi

Dal 1960 ad oggi, l’Italia ha vissuto decine di estati torride, ma è solo negli ultimi decenni che le temperature estreme hanno cominciato a diventare una costante, anziché un’eccezione.

Il record di temperatura massima in Italia è stato infranto più volte negli ultimi anni, a testimonianza non solo della forza delle ondate di calore, ma anche del cambiamento climatico che sta trasformando il nostro Paese.

Il record assoluto della temperatura in Italia: Siracusa, 2021

L’estate del 2021 ha scritto una pagina da record nella storia meteorologica italiana, con un’impressionante temperatura di 48,8°C registrata a Siracusa (Sicilia) l’11 agosto. Un picco che non solo ha battuto ogni precedente record in Italia, ma ha anche conquistato il primato assoluto per l’intera Europa continentale.