Sono questi i nomi per bambini e bambine più belli in assoluto, secondo la scienza

Un nome proprio è molto più di un semplice insieme di lettere messe in ordine. È il «lasciapassare» con cui entriamo nel mondo e con cui, spesso ci identifichiamo. Non per niente esistono moltissimi autorevoli studi scientifici che sottolineano come il nome abbia un notevole influsso sulla personalità e sull’auto-percezione.

Ma recentemente un gruppo di ricercatori esperti di linguistica ha provato a fare anche di più. Uno studio inglese condotto dall’Università di Birmingham ha infatti stabilito scientificamente quali sono i nomi più belli in assoluto. È il momento di scoprire qual è il migliore e se anche il nostro è presente in questa particolare classifica.

Lo studio inglese sulla bellezza dei nomi Il merito della ricerca va ascritto al professor Bodo Winter, esperto in linguistica cognitiva dell’ateneo inglese di Birmingham. Winter ha provato ad analizzare le caratteristiche di più di 100 nomi tra i più utilizzati al mondo e ha sottoposto un campione di persone all’ascolto del loro suono. A questo ha aggiunto una componente di analisi culturale volta a indagare l’origine e il significato di quegli stessi nomi. Il confronto tra fattori linguisti, culturali e fonetici ha portato gli studiosi a stabilire che il nome più bello in assoluto è Sophia.

Perché Sophia è considerato come il nome più bello del mondo Il nome Sophia è stato così premiato per il suo suono melodioso e fluido in cui le lettere “s” ed “f” si incastrano alla perfezione con la sillaba finale “ia”. Una combinazione capace di smuovere le corde più delicate dell’udito umano e di essere una delle più gradevoli da ascoltare. E a rafforzare il risultato dello studio, come già accennato, ci sono anche i significati culturali. Il nome Sophia, di origine greca, era in antichità associato a valori importanti come la saggezza e la conoscenza. Alla luce di questi risultati possiamo dire che noi italiani abbiamo davvero buon gusto. Secondo le statistiche annuali prodotte dall’ISTAT, Sofia è da molto tempo il nome più utilizzato per le bambine nate nelle regioni dello Stivale.