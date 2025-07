Questi erano i nomi più diffusi negli anni ’60. C’è anche il tuo nella lista?

Una ricerca di qualche anno fa in ambito psicologico metteva in correlazione il nome proprio con i tratti del carattere e addirittura con l’aspetto fisico. Ovviamente non si è potuto dare una risposta univoca, ma possiamo affermare che, se il nome non influenza il carattere, quasi sicuramente è significativo delle evoluzioni e delle mode della società.

Per questo motivo abbiamo deciso di approfondire il tema e di scoprire quali erano i nomi più diffusi in Italia negli anni ‘60, un decennio di profonda trasformazione nel nostro Paese e nel resto del mondo. Vediamo se c’è anche il nostro in questa lista e se è rimasto di “moda” fino a oggi.

I nomi maschili più diffusi negli anni ‘60 Partiamo dai nomi maschili. Negli anni ‘60 accanto a grandi e intramontabili classici come Francesco (legato al santo di assisi), Giuseppe, Giovanni e Antonio (nomi di origine biblica), salirono alla ribalta nomi come Fabio, Fabrizio, Alessandro, Massimiliano e Gianluca. Per chi, invece, continuava ad apprezzare le origini religiose, la scelta ricadeva quasi sempre su Angelo, nome che richiamava la protezione divina e gli “abitanti” del paradiso.

E quelli femminili Discorso simile può essere fatto per i nomi femminili. In quegli anni tra le scelte preferite da chi doveva registrare una figlia femmina c’erano nomi come Cinzia, Paola, Daniela, Laura e Patrizia. Anche in questo caso non mancavano preferenze di chiare origini religiose. Nomi come Maria, Anna, Rosa (legato alla devozione per la Madonna Rosa Mistica), Giovanna e Giuseppina (versione femminile del Giuseppe padre di Gesù) spopolavano tra le famiglie tricolori.

I nomi più diffusi oggi Se andiamo a vedere quali sono i nomi più diffusi oggi sembra passata un’era geologica. Almeno secondo l’ultimo rapporto ISTAT del 2022 legato sulla «Natalità e fecondità della popolazione residente» nel nostro Paese. Nello studio compare anche una classifica con i nomi maschili e femminili più usati negli ultimi anni. Tra i maschi il nome attualmente più gettonato è quello di Leonardo, seguito sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente, da Edoardo e Tommaso. A chiudere la top 5 troviamo invece Francesco, forse il nome che ha resistito meglio alla prova del tempo, e Alessandro. Tra le femmine, invece, è Sofia il nome attualmente preferito dagli italiani, seguito da Aurora e Ginevra. Dietro di loro troviamo Vittoria e Giulia, evergreen che ci accompagna da decenni.