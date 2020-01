Le prossime elezioni in Italia nel 2020 dopo l’Emilia Romagna e la Calabria

Sarà un 2020 molto denso politicamente parlando in Italia. Archiviato il voto in Emilia Romagna e in Calabria del 26 gennaio, saranno diversi gli appuntamenti elettorali che si susseguiranno nei prossimi mesi.

Come sempre non mancherà infatti l’immancabile tornata delle elezioni amministrative, Venezia il comune più importante, ma ci sarà spazio ancora per le regionali con ben sei Regioni che a breve voteranno per eleggere il loro governatore.

Dopo il raggiungimento delle firme necessarie al Senato e il via libera da parte della Consulta, resta solo da stabilire la data per il referendum confermativo sulla riforma del taglio dei parlamentari recentemente approvata in maniera definitiva dal Parlamento.

Infine sono già noti i giorni in cui si terranno le elezioni suppletive, con tre collegi a Roma, Napoli e Terni che saranno chiamati a eleggere di nuovo i loro rappresentanti alla Camera o al Senato in sostituzione di quei parlamentari nel frattempo dimissionari o deceduti.

Le elezioni in Italia nel 2020

Aspettando di capire cosa ne sarà del governo Conte bis, anche se il voto in Emilia Romagna potrebbe blindare i giallorossi ma adesso a spaventare è la crisi dei 5 Stelle, saranno diversi gli appuntamenti elettorali in Italia già in programma per questo 2020.

Elezione Data Suppletive Senato collegio Campania 07 23 febbraio Suppletive Camera collegio Lazio 01 1 marzo Suppletive Senato collegio Umbria 02 8 marzo Elezioni amministrative Trentino Alto Adige 3 maggio* Referendum confermativo taglio dei parlamentari Da definire (tra fine marzo e giugno) Elezioni amministrative Da definire (tra 15 aprile e 15 giugno) Elezioni regionali Da definire (tra maggio e giugno)

*primo turno, gli eventuali ballottaggi ci saranno il 17 maggio

Aspettando di capire cosa succederà nella maggioranza di governo, con tre date diverse da fine febbraio a inizio marzo si terranno tre elezioni suppletive a Roma, collegio del Centro per sostituire Paolo Gentiloni (PD) ora impegnato a Bruxelles come commissario, a Napoli in un collegio comprendente molti quartieri della città per sostituire il deceduto Franco Ortolani (M5S) e a Terni, per rimpiazzare la neo governatrice umbra Donatella Tesei (Lega).

Quest’anno poi saranno circa mille i comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative, tra cui spiccano città come Venezia, Arezzo e Matera, mentre in base all’autonomia in Trentino Alto Adige, al voto anche Trento e Bolzano, si è già deciso che le urne si apriranno il 3 maggio.

Cinque anni fa il primo turno delle amministrative si tennero il 31 maggio in concomitanza con le elezioni regionali in Puglia, Marche, Veneto, Liguria, Campania e Toscana. Probabile che anche quest’anno si opti per una data comune.

Teoricamente questo election day potrebbe essere accorpato anche al referendum confermativo sulla riforma del taglio dei parlamentari, ma su questa consultazione ci sono in ballo diversi interessi politici tanto che al momento non è possibile fare previsioni a riguardo.