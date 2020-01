Elezioni suppletive 2020, dove si vota? Data e candidati

Si avvicinano le elezioni politiche suppletive in Italia, con tre collegi che nel 2020 saranno chiamati a votare di nuovo per sostituire deputati o senatori in quei seggi che per vari motivi al momento risultano vacanti.

Un voto reso necessario dalla nomina di Paolo Gentiloni (Partito Democratico) al ruolo di commissario europeo, dalla vittoria alle elezioni regionali in Umbria di Donatella Tesei (Lega) e dal decesso di Franco Ortolani (Movimento 5 Stelle).

In tre date differenti gli elettori del collegio Lazio 01 della Camera, del collegio Campania 07 del Senato e di quello Umbria 02 sempre del Senato, saranno chiamati di nuovo alle urne per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento due anni dopo le elezioni del 2018.

Elezioni suppletive 2020: quando e dove si vota

L’attuale legge elettorale denominata Rosatellum, oltre alla parte proporzionale, prevede anche un numero di parlamentari eletti tramite collegi uninominali maggioritari. Quando questi si dimettono, decadono oppure vengono a mancare, è necessario tornare alle urne per sostituirli.

Nel 2020 in Italia ci saranno di conseguenza le elezioni suppletive per eleggere un deputato e due senatori, con le urne che si apriranno in tre date differenti. Ecco dove e quando si terranno queste votazioni.

Collegio Lazio 01 (Camera) - 1 marzo

(Camera) - 1 marzo Collegio Campania 07 (Senato) - 23 febbraio

(Senato) - 23 febbraio Collegio Umbria 02 (Senato) - 8 marzo

Il collegio Lazio 01 della Camera riguarda il Comune di Roma e prevalentemente quartieri del Centro tra cui Trastevere, Prati, Flaminio, Testaccio, Esquilino, Castro Pretorio, Trionfale, Monti e Trevi.

Il collegio Campania 07 del Senato comprende questi quartieri del Comune di Napoli: Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vomero, Vicaria e Zona Industriale.

Il collegio Umbria 02 del Senato comprende invece 60 comuni tra cui: Terni, Todi, Foligno, Narni, Norcia, Orvieto, Nocera Umbra, Amelia, Montefalco, Spello, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Massa Martana.

I candidati

Visti i tempi serrati al momento i partiti che non hanno una rappresentanza parlamentare sono alle prese con la raccolta firme per prendere parte a queste elezioni suppletive. Essendo collegi uninominali, ricordiamo che verrà eletto il candidato che prenderà anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Campania 07 (Senato)

Il primo appuntamento delle elezioni suppletive in Italia sarà quello del 23 febbraio per il seggio al Senato nel collegio Campania 07. Al momento sono quattro i candidati che sarebbero in corsa.

Il Movimento 5 Stelle per confermare il proprio seggio (vinse con oltre il 53%) ha deciso di puntare, tramite le consuete parlamentarie, su Luigi Napolitano un ingegnere gestionale che già era stato candidato per i pentastellati alle ultime europee.

Il Partito Democratico insieme a DemA, il movimento politico che fa capo al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ha scelto come candidato il popolare giornalista d’inchiesta Sandro Ruotolo.

Il centrodestra così come avvenuto alle elezioni politiche si presenterà compatto a sostegno di Salvatore Guangi, esponente di Forza Italia che due anni fa prese il 22,6% dei voti arrivando secondo alle spalle del compianto Franco Ortolani.

Il quarto candidato in campo è Giuseppe Argano, professore di Storia Contemporanea oltre che scrittore e giornalista, che correrà in rappresentanza di Potere al Popolo così come fatto alle ultime politiche dove però si presentò alla Camera.

Lazio 01 (Camera)

A Roma nei quartieri del Centro si voterà il 1 marzo per sostituire Paolo Gentiloni che si è trasferito a Bruxelles. Due anni fa fu uno dei pochi seggi dove il centrosinistra riuscì a imporsi nella capitale.

Il Movimento 5 Stelle nella giornata di giovedì 23 gennaio sceglierà il proprio candidato in queste suppletive con le consuete parlamentarie, con la votazione riservata agli utenti certificati del collegio.

Tra le fila del Partito Democratico si fa con insistenza il nome di Gianni Cuperlo, che nel 2018 scelse di non presentarsi, ma ultimamente ha preso piede l’ipotesi di candidare il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Il centrosinistra però potrebbe presentarsi diviso, con Maria Elena Boschi che ha dichiarato come Italia Viva e Azione di Carlo Calenda potrebbero sostenere la candidatura della giornalista Federica Angeli.

Deve fare ancora la propria scelta il centrodestra, anche se si mormora che la scelta del candidato possa toccare a una Lega che da tempo ha messo nel mirino le elezioni amministrative del 2021 a Roma.

Infine ci potrebbe essere anche la candidatura di Marco Rizzo, con il segretario generale del Partito Comunista che al momento sta cercando di raccogliere le firme necessarie per presentarsi al voto.

Umbria 02 (Senato)

L’ultimo collegio che andrà al voto l’8 marzo per le elezioni suppletive sarà quello Umbria 02, dove nel 2018 uscì netta vincitrice l’attuale governatrice dell’Umbria la leghista Donatella Tesei.

Per quanto riguarda gli aspiranti senatori, finora l’unico nome certo è quello di Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle in quanto la sua è stata l’unica candidatura con i requisiti necessari pervenuta per le parlamentarie.

Non ci sarà di conseguenza una replica della poco fortunata alleanza con il centrosinistra, tanto che il Partito Democratico è già al lavoro per trovare un candidato con il nome del sindaco di Narni Francesco De Rebotti che al momento è il più chiacchierato.

Grandi manovre anche nel centrodestra che, visti gli ultimi risultati, è il grandi favorito in queste elezioni suppletive. Resta da capire se la Lega imporrà ancora un proprio uomo o lascerà la scelta del candidato ai suoi alleati.