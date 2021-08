Borsa Italiana Oggi, 27 agosto 2021: Ftse Mib alla finestra in attesa di Powell

La Borsa Italiana oggi inizia la seduta in parità in attesa dell’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in occasione del simposio di Jackson Hole.

L’eurodollaro in avvio di seduta europea quota 1,17683 (+0,14%) mentre tra le commodity il future con consegna novembre sul petrolio Brent sale dell’1,6% a 71,3 dollari al barile.

Borsa Italiana Oggi, aggiornamento ore 9:25: Ftse Mib poco mosso in avvio

Il Ftse100 in apertura di scambi segna un +0,07%, il Cac40 scende dello 0,16% mentre il Dax lascia sul campo lo 0,06%.

Poco mosso anche il nostro Ftse Mib (+0,06% a 25.875,96 punti).

Sul paniere delle blue chip si registrano le performance positive di Banco BPM (+0,84%), BPER Banca (+0,66%) e UniCredit (+0,28%).

Bene anche Tenaris ed Eni, in rialzo rispettivamente dello 0,97 e dello 0,62%.

Incremento di quasi il 3% per Brunello Cucinelli (+2,9%). La società ha annunciato di aver chiuso il primo semestre con ricavi a 313,8 milioni (+7,7% rispetto al pari periodo 2019) ed un utile di 21,9 milioni (25 milioni nell’H1 2019). Per l’anno corrente la stima è di un incremento del fatturato di circa il 20%.

Andamento simile per le azioni Juventus (+3,3%), spinta dai rumor sul possibile addio di Ronaldo.

Lo spread Btp-Bund evidenzia una contrazione di oltre un punto percentuale a 106 punti base. Questa mattina il Ministero dell’Economia collocherà Bot a sei mesi per 6,5 miliardi di euro.

Borse Asia: Tokyo chiude debole

L’indice di Hong Kong, l’Hang Seng, registra un rosso dello 0,17%,il China A50 ha segnato un +0,63% e l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un -0,04%.

Sotto la parità per l’indice giapponese Nikkei (-0,36%).

Wall Street: chiusura negativa

In attesa di novità da Jackson Hole, il Dow Jones ha chiuso la seduta con un -0,54%, lo S&P500 ha segnato un -0,58% ed il Nasdaq ha terminato gli scambi con un -0,64%.