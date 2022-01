Borsa Italiana Oggi, 26 gennaio 2022: Ftse Mib tonico in attesa della Fed

Acquisti in avvio per la Borsa Italiana oggi: sul Ftse Mib tra le performance migliori troviamo UniCredit (+2,91%), BPER Banca (+2,27%), Banco BPM (+2,06%) e Intesa Sanpaolo (+1,97%).

In attesa di novità dal fronte geopolitico, in serata da Washington la Federal Reserve inizierà a parlare del rialzo dei tassi che dovrebbe essere messo in campo nel mese di marzo. Nel 2022, il costo del denaro dovrebbe essere alzato quattro volte per un totale di un punto percentuale.

Dopo il +2% messo a segno ieri, il future sul Brent avanza dello 0,45% a 87,5 dollari al barile mentre sul valutario l’eurodollaro è poco mosso a 1,1292 (-0,07%).

Borsa Italiana Oggi, aggiornamento ore 09:25: Ftse Mib, rimbalzo di Leonardo

In avvio di seduta il Ftse100 avanza dell’1,63%, il Dax sale dell’1,95%, il Cac40 segna un +1,88% ed il Ftse Mib guadagna l’1,77% a 26.489,07 punti.

“Leonardo non è oggetto di una indagine giudiziaria in relazione al programma Kuwait”, riporta una nota del gruppo italiano.

Le azioni LDO in avvio fanno registrare la performance migliore del Ftse Mib con un +4,02%.

In avvio lo spread Btp-Bund registra un -0,4% a 140 punti base.

Con un occhio alle notizie relative l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, questa mattina il Ministero dell’economia collocherà il nuovo Btp short e due Btpei a 5 e 30 anni.

Borse Asia: Tokyo chiude debole

L’indice di Hong Kong, l’Hang Seng, registra un -0,13% e il China A50 ha chiuso con un +0,81%.

Rosso dello 0,44% per Tokyo, dove il Nikkei si è fermato a 27.011,33 punti.

Wall Street: tonfo del Nasdaq

Il Dow Jones ha chiuso con un -0,19%, lo S&P500 ha evidenziato un -1,22% ed il Nasdaq ha perso il 2,28%.