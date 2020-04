UniCredit sigla accordo con sindacati: 1 assunzione ogni 2 uscite

L’accordo conferma l’impegno del Gruppo per un approccio socialmente responsabile alle relazioni industriali con nuove assunzioni e investimenti aggiuntivi nel Mezzogiorno. Questo l’incipit del comunicato con cui UniCredit ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali.

L’accordo annunciato da UniCredit, che rientra nell’ambito dell’implementazione del piano strategico «Team 23» in Italia, contribuisce, riporta la nota di UniCredit, “a rafforzare la competitività, la produttività e la redditività del Gruppo, a beneficio di tutti gli stakeholder”.

Accordo UniCredit-sindacati: i dettagli

L’accordo annunciato ieri sera dopo la chiusura delle piazze finanziarie tra UniCredit e sindacati prevede, per i prossimi quattro anni, un piano di prepensionamenti volontari con accesso al Fondo di Solidarietà di settore per 5.200 dipendenti.

Ma non solo uscite: in linea con lo sviluppo dell’offerta multicanale della banca, altri 800 dipendenti saranno riqualificati e adibiti a nuovi ruoli professionali, e tramite l’accordo UniCredit si impegna ad assumere 2.600 persone nei prossimi quattro anni per garantire un positivo turnover generazionale e un aumento delle competenze digitali della forza lavoro.

Inoltre, 900 apprendistati saranno confermati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

UniCredit: due poli nel Sud Italia

UniCredit ha inoltre fatto sapere di star investendo nel rafforzamento e nella creazione di due Poli nel Sud Italia (Sicilia e Campania) per l’accentramento di attività di back office e di gestione della clientela.

Per quanto riguarda l’offerta di welfare e il miglioramento del Work Life Balance dei propri dipendenti, UniCredit ha reso noto di aver introdotto altre due misure:

un congedo di paternità retribuito di 10 giorni;

retribuito di 10 giorni; l’aumento progressivo dell’importo del buono pasto.

Il contributo al fondo pensione aumenterà al 4% per gli apprendisti durante i primi tre anni di lavoro e le attuali polizze assicurative sulla salute e sulla vita vengono confermate in modo strutturale.

Il Gruppo UniCredit ha infine concordato un premio collettivo di produttività annuale (€ 1.430 a Conto Welfare ovvero € 880 in forma monetaria), con un aumento medio del 10% su base annua, riconoscendo in tal modo il contributo dei dipendenti italiani alla produttività e alla redditività del Gruppo nel 2019.

Azioni UniCredit in rosso, Jefferies riduce prezzo obiettivo

Oggi gli analisti di Jefferies hanno annunciato di aver ridotto il prezzo obiettivo assegnato alle azioni UniCredit da 17 a 10,3 euro, confermando la raccomandazione di acquisto.

Dopo la notizia del ritiro della proposta di cedola, rileva Jefferies, la posizione di capitale risulta ulteriormente rafforzata e la diversificazione geografica potrebbe aiutare UniCredit a fare i conti con un contesto macro difficile.

A 6,617 euro (-2,07%), al momento le azioni UniCredit quotano circa 35 punti percentuali rispetto al prezzo obiettivo fisato da Jefferies.