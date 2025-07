FMI alza le stime crescita mondiale, ma attenzione a questo fattore. PIL Italia a +0,5% nel 2025

Il FMI ha alzato oggi le sue previsioni di crescita globale per il 2025 e il 2026. Merito della bontà dei dati raccolti ad oggi e dell’evoluzione degli accordi sui dazi statunitensi, con un’aliquota tariffaria effettiva in calo dal 24,4% al 17,3% degli Stati Uniti.

Ma lancia l’allarme: l’economia globale si trova ad affrontare gravi rischi, tra cui un potenziale aumento delle tariffe doganali, debiti pubblici più alti e un esacerbarsi delle tensioni geopolitiche a livello mondiale, tutti fattori che potrebbero far salire i tassi di interesse e scombussolare la finanza globale.

L’organizzazione con sede a Washington ha affermato che una «de-escalation dei dazi» da parte della Casa Bianca ha stimolato una ripresa del commercio globale e una maggiore espansione economica, sebbene le politiche statunitensi rimangano «altamente incerte» e i rischi per la crescita «fermamente al ribasso».

La maggior parte delle regioni ha beneficiato di un miglioramento delle prospettive economiche, tra cui l’Italia, che dovrebbe crescere dello 0,5%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni dello scorso aprile. Invariata la previsione per il 2026 a +0,8%. Anche per la Germania vedere migliorare la stima per il suo PIL 2025 (+0,1%), mentre le previsioni per Francia e Spagna rimangono invariate rispettivamente a +0,6% e +2,5%.

«L’economia mondiale è ancora in difficoltà e continuerà a soffrire con i dazi a quel livello, anche se la situazione non è grave come sarebbe potuta essere», ha spiegato Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del Fondo Monetario Internazionale.

Il FMI rivede al rialzo le stime di crescita Più nel dettaglio, il FMI ha aumentato le sue previsioni sul PIL mondiale di 0,2 punti percentuali al 3,0% per il 2025 e di 0,1 punti percentuali al 3,1% per il 2026, comunque in calo rispetto alla crescita del 3,3% che aveva previsto per entrambi gli anni a gennaio e della media storica pre-pandemia del 3,7%. L’economia globale è cresciuta del 3,3% nel 2024. L’inflazione mondiale, ancora secondo il FMI, scenderà al 4,2% nel 2024 e al 3,6% nel 2026, ma l’indice dei prezzi al consumo rimarranno probabilmente al di sopra dell’obiettivo negli Stati Uniti, con il costo dei dazi che verrà trasferito direttamente sui consumatori statunitensi nel secondo semestre 2025.