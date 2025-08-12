Perdeva miliardi, ma è stata salvata con i soldi dello Stato. Il caso Ita (ex Alitalia)

Il caso di Alitalia, poi diventata Ita Airways e oggi nelle mani di Lufthansa per il 41%, è una parte di storia economica e industriale del nostro Paese davvero importante.

Alitalia, la storica compagnia di bandiera italiana, ha operato dal 1946 al 2021, ma per anni ha sofferto pesanti difficoltà finanziarie. Dopo vari tentativi di salvataggio e ristrutturazione, il governo italiano ha deciso di creare una nuova compagnia per sostituirla: Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA).

Ita è nata ufficialmente il 25 novembre 2020, ma ha iniziato a volare il 15 ottobre 2021, lo stesso giorno in cui Alitalia ha cessato le operazioni. La compagnia si è presentata con il nome commerciale ITA Airways e ha acquistato alcuni asset dalla vecchia compagnia di bandiera, tra cui il marchio “Alitalia”, che ha mantenuto in proprietà ma non usa operativamente.

Nel 2023 Lufthansa ha firmato un accordo per acquisire una quota significativa di Ita Airways, con l’obiettivo di integrarla nel proprio gruppo e rafforzare la rete di collegamenti europei. L’operazione è stata completata con l’acquisizione di una quota del 41 % di Ita Airways mediante un aumento di capitale da 325 milioni di euro. Il 59% restante continua a essere posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) italiano.

La storia, in sintesi, finisce qui. Tuttavia, raccontare il caso Alitalia, oggi ITA, significa soprattutto fare i conti nelle casse dello Stato, ripercorrendo la vicenda di un’azienda che perdeva miliardi e che è stata salvata da soldi statali.

Da Alitalia a Ita, storia della compagnia di bandiera Il passaggio ufficiale da Alitalia a Ita, la newco che ha sostituito la storia compagnia di bandiera, è avvenuto il 15 ottobre 2021, con queste premesse: 52 aerei che entro il 2025 diventeranno 105, compresi 81 aeromobili di nuova generazione;

numero di personale assunto sarà di 2.750-2.950 e poi, a fine 2025, crescerà fino a 5.550-5.700 unità;

sul fronte rotte, Ita si concentrerà sull’hub di Fiumicino e sull’aeroporto di Milano Linate. All’inizio saranno coperte 45 destinazioni con 61 rotte ed entro il 2025 si arriverà a 74 destinazioni e 89 rotte;

nel lungo raggio, la newco ha garantito voli su New York (da Roma e Milano), Tokyo Haneda, Boston e Miami (da Roma), poi i collegamenti su San Paolo, Buenos Aires, Washington e Los Angeles;

il piano industriale prevede un fatturato di 3.329 milioni di euro nel 2025 Il bilancio finanziario del 2024 ha evidenziato una forte crescita dei ricavi e ritorno in utili operativi (EBIT), grazie a maggiore numero di voli (+11%) e passeggeri (+19%). I ricavi totali sono stati di circa 3,1 miliardi di euro, in aumento del 26% rispetto al 2023. Di questi, 2,7 miliardi di euro provengono dal traffico passeggeri. Il risultato netto ha visto una perdita di 227 milioni di euro penalizzata da svalutazioni su cambi e oneri finanziari legati ai leasing. La cassa ha una disponibilità liquida di 476 milioni di euro.ù In futuro, il supporto di Lufthansa e l’ingresso in Star Alliance nel 2026 potrebbero consolidare i risultati e portare all’utile netto nel 2025-2026.

L’ingresso di Lufthansa Lufthansa ha investito 325 milioni di euro per il 41% di Ita, con l’opzione di acquisire progressivamente il 100% entro il 2033, per un totale potenziale di circa 829 milioni di euro. L’operazione include significativi obblighi antitrust e punta a integrare Ita nella rete, flotta e sistema fedeltà del Gruppo Lufthansa, trasformandola in una componente strategica dell’aviazione europea e italiana. La Commissione europea ha approvato l’acquisizione nel luglio 2024, subordinata a misure anti-monopolio, con questi impegni: cessione di slot aerei su rotte strategiche da Roma e Milano verso l’Europa settentrionale;

apertura di rotte verso Nord America a competitor come EasyJet, Air France-KLM e IAG Ita Airways è diventata la quinta compagnia di rete del Gruppo Lufthansa, affianco a Lufthansa, SWISS, Austrian e Brussels Airlines. Sono state accelerate le cooperazioni commerciali: Codici condivisi (codeshare);

Integrazione del programma frequent flyer in Miles & More (da metà 2025);

Accesso reciproco alle lounge Ita inoltre lascerà SkyTeam per entrare in Star Alliance nel 2026. Da precisare che il MEF mantiene ancora il controllo: il processo di privatizzazione è graduale, con l’obiettivo di valorizzare l’asset strategico rappresentato dalla compagnia di bandiera.