Ecco quanti soldi servono per vivere bene in Italia

Quanti soldi servono per vivere bene in Italia? Una domanda cruciale, questa, per comprendere quanto sia necessario guadagnare ogni mese per garantire un buon stile di vita.

Determinare quanti soldi occorrono per vivere bene è una questione complessa, che richiede un’analisi attenta di numerosi fattori. Il concetto di “vivere bene” è, infatti, altamente soggettivo, può variare sensibilmente da persona a persona ed essere influenzato da esigenze personali, priorità e abitudini.

Tuttavia, ci sono due aspetti chiave che emergono come fondamentali: il costo medio della vita nella regione di residenza e lo stipendio necessario per sostenere comodamente tutte le spese, lasciando anche spazio per qualche risparmio.

Il costo della vita in Italia presenta delle differenze notevoli a livello regionale, influenzato dal prezzo di beni e servizi, dagli affitti o mutui, e dalle spese per le utenze. Ad esempio, vivere in Lombardia comporta costi molto diversi rispetto alla Calabria, non solo per il prezzo degli immobili ma anche per le spese quotidiane e lo stile di vita. Queste disparità rendono essenziale un’analisi dettagliata che tenga conto delle specificità locali.

Per offrire un quadro completo, quindi, occorre considerare il costo medio della vita suddiviso per Regione, distinguendo tra due scenari principali: uno che include le spese legate all’affitto o al mutuo e uno che le esclude.

Ma quali sono i risultati di questa analisi?

Un quadro che identifica chiaramente le spese minime mensili, confrontandole con lo stipendio medio regionale. Questo confronto permette di valutare se le entrate mensili siano sufficienti non solo per coprire le spese, ma anche per accumulare un margine di risparmio utile a gestire eventuali imprevisti o pianificare il futuro.

Quanti soldi servono per vivere bene in Italia?

Come anticipato, per comprendere quanti soldi servono per godersi la vita senza troppe preoccupazioni in Italia occorre conoscere due fattori cruciali:

il costo medio della vita nella zona in cui si vive;

lo stipendio necessario per far fronte, comodamente, a tutte le spese.

Attenzione: i dati disponibili (e riportati di seguito) sono da ritenersi esclusivamente orientativi, poiché i prezzi di beni e servizi variano di zona in zona e perché a incidere sul “vivere bene”, un concetto squisitamente soggettivo, troviamo lo stile di vita di ognuno.

Un primo dato utile da conoscere è il costo medio della vita suddiviso per Regione, che tacitamente indica quanti soldi servono ogni mese per coprire come minimo le spese. L’indicatore, riportato di seguito, si suddivide in costo medio della vita con affitto o mutuo e il costo medio della vita senza. Entrambi includono le spese mensili stimate per cibo, utenze e trasporti.

Arrivare alla fine del mese con 0 euro risparmiati, neanche in un piccolo fondo di emergenza per far fronte a eventuali imprevisti, non è tuttavia una situazione auspicabile. Soprattutto se l’obiettivo è “vivere bene”, intenso come permettersi qualche sfizio e riuscire a far fronte a delle spese impreviste, come la macchina che si rompe o la lavatrice che non funziona più, senza alcun problema.

Compariamo poi i suddetti dati con lo stipendio medio per ogni Regione, per comprendere se e quanto le entrate mensili da lavoro siano capaci di coprire le spese stimate.

Regione Costi medi mensili (persona singola) Costi medi mensili (persona singola) senza affitto/mutuo Stipendio medio al mese (netto) Abruzzo 995€ 579€ 1.497€ Basilicata 1.064€ 582€ 1.051€ Calabria 1.070€ 550€ 1.156€ Campania 1.212€ 602€ 1.254€ Emilia Romagna 1.299€ 644€ 1.631€ Friuli Venezia Giulia 1.160€ 618€ 1.572€ Lazio 1.492€ 717€ 1.630€ Liguria 1.300€ 686€ 1.699€ Lombardia 1.625€ 747€ 1.717€ Marche 1.152€ 639€ 1.601€ Molise 1.052€ 535€ 1.128€ Piemonte 1.209€ 650€ 1.658€ Puglia 1.083€ 582€ 1.431€ Sardegna 1.250€ 641€ 1.441€ Sicilia 1.020€ 561€ 1.296€ Trentino Alto Adige 1.248€ 607€ 1.580€ Toscana 1.313€ 634€ 1.547€ Umbria 961€ 562€ 1.484€ Valle d’Aosta 1.327€ 693€ 1.838€ Veneto 1.305€ 643€ 1.612€

Come media, in Italia lo stipendio netto è di 1.540€, alla luce di un costo della vita mensile di per un single che paga il mutuo o l’affitto di 1.300€ e 652€ al netto delle spese per mutuo/affitto.

Per una famiglia di quattro persone, invece, i costi medi con affitto/mutuo in Italia ammontano a €3.209 al mese (€2.046 senza mutuo/affitto), per un reddito da lavoro di €3.100 se entrambi i genitori lavorano. Appare chiaro come, in media, una famiglia che deve pagare il mutuo o l’affitto, in media, in Italia vada in deficit di oltre €100 al mese. Questo dato va inteso come media nazionale e quindi non valido per tutte le Regioni.

Sottraendo dallo stipendio medio netto mensile i due differenti costi di vita medi, otteniamo gli importi potenzialmente risparmiati ogni mese.

Se per vivere bene intendiamo semplicemente poter far fronte a spese impreviste e poco altro, anche un risparmio di 300€ al mese può apparire sufficiente. Nel caso, invece, ci si voglia permettere di togliersi qualche sfizio una volta ogni tanto (uno smartphone di ultima generazione, una borsa firmata, andare spesso al ristorante...) e una o due vacanze all’anno, si stima che il risparmio mensile debba superare almeno i 600/700€.

Regione Risparmio mensile (persona singola) Risparmio mensile (persona singola) senza mutuo e affitto Abruzzo 502€ 918€ Basilicata -13€ 469€ Calabria 86€ 606€ Campania 42€ 652€ Emilia Romagna 332€ 987€ Friuli Venezia Giulia 412€ 954€ Lazio 138€ 913€ Liguria 399€ 1.013€ Lombardia 92€ 970€ Marche 449€ 962€ Molise 76€ 593€ Piemonte 449€ 1.008€ Puglia 348€ 849€ Sardegna 191€ 800€ Sicilia 276€ 735€ Trentino Alto Adige 332€ 973€ Toscana 234€ 913€ Umbria 523€ 922€ Valle d’Aosta 511€ 1.145€ Veneto 307€ 969€

Ma cosa significa “vivere bene”?

La risposta alla domanda “Quanti soldi servono per vivere bene?” varia notevolmente da persona a persona, poiché dipende non solo dalle proprie esigenze, ma anche dai desideri e, più in generale, da circostanze personali. Tuttavia, abbiamo individuato alcuni fattori capaci di aiutarci a definire cosa significhi avere una situazione finanziaria stabile e sicura.

Un ruolo cruciale è giocato innanzitutto dal concetto di sicurezza finanziaria, ovvero la capacità di coprire le spese di base, come il cibo, l’alloggio, l’abbigliamento e le spese mediche. Non si tratta solo di sopravvivere, ma di vivere senza la costante preoccupazione di non riuscire a soddisfare questi bisogni fondamentali. Qui gioca un ruolo fondamentale la creazione di un fondo di emergenza, utile per affrontare imprevisti senza compromettere la propria stabilità economica.

Un altro aspetto da sottolineare legato al concetto del vivere bene è legato alla capacità di pianificare per il proprio futuro, un lusso - dati alla mano - per molte famiglie italiane. Sono pochi gli italiani che riescono ad accumulare dei risparmi sufficienti per garantirsi una pensione serena. Non è, infatti, sufficiente vivere il presente, ma è necessario anche prepararsi per gli anni a venire, assicurandosi di poter mantenere un tenore di vita dignitoso anche quando non si sarà più in grado di lavorare.