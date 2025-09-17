Riunione Fed, oggi primo taglio tassi Powell 2025? Rischio mercati in tilt con questo fattore - LIVE

Il Fed Day è qui, e l’attesa per l’annuncio relativo alla decisione sui tassi sui fed funds USA è spasmodica.

D’altronde, secondo le previsioni dei mercati e degli analisti, la Federal Reserve di Jerome Powell dovrebbe muoversi sui tassi, tagliandoli per la prima volta dall’ultima sforbiciata che risale al dicembre 2024. Le attese sono di una riduzione pari a -25 punti base dal valore attuale dei tassi, inchiodati da nove mesi nella forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%.

Oltre al verdetto sui tassi, per Wall Street dato già per scontato, la Fed presenterà anche le proiezioni economiche elaborate dal suo staff, così come il dot plot, il grafico in cui sono incise le stime degli esponenti della banca centrale americana sulla direzione futura dei tassi. Proprio questi altri annunci, insieme alle parole che saranno proferite dal presidente Jerome Powell, potrebbero secondo alcuni analisti far sbandare i mercati. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

Il primo taglio dei tassi della Fed è qui. Tutto ciò che c’è da sapere della riunione di oggi, 17 settembre 2025

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, il primo taglio dei tassi sui fed funds dato per certo dai mercati sarà annunciato dal FOMC, il braccio di politica monetaria, alle 20 ora italiana.

Alla stessa ora saranno rese note anche le previsioni economiche della Fed e il dot plot.

Alle 20.30, nella consueta conferenza stampa che segue l’annuncio sui tassi di interesse, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell prenderà la parola. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

15:00 Wall Street poco mossa, attenzione alle azioni Nvidia Wall Street con i piedi di piombo, sulla scia dell’altro market mover reso noto oggi, che attiene ai rapporti tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. Il Financial Times ha riportato alcune indiscrezioni, secondo le quali Pechino avrebbe deciso di vietare alle aziende tecnologiche cinesi di acquistare i chip della Big Tech USA Nvidia. In evidenza la reazione del CEO di Nvidia Jensen Huang, che si è detto deluso: “Abbiamo contribuito al mercato cinese più di quanto la maggior parte dei Paesi abbia fatto. E sono deluso di ciò che vedo. Ma esistono agende più grandi a cui la Cina e gli Stati Uniti stanno lavorando, e questo lo capisco ”. Secondo i rumor dell’FT, l’autorità cinese CAC (Cyberspace Administration of China) avrebbe ordinato alle aziende cinesi, che includono la holding a cui fa capo TikTok, dunque ByteDance, così come Alibaba, di non acquistare il chip di Nvidia RTX Pro 6000D, che il colosso americano ha prodotto appositamente per la Cina. Piatto il trend dei futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq, mentre i futures sul Dow Jones salgono dello 0,12%. Le indiscrezioni del Financial Times portano le azioni Nvidia e dell’altro grande produttore americano dei chip AMD a perdere in premercato più dell’1%.

Fed Day, il rischio che i mercati prendano una sbandata è questo

Nell’ultima riunione della fine di luglio, la Fed ha lasciato i tassi invariati all’interno della forchetta compresa tra il 4,25% e il 4,5%, per la quinta volta consecutiva dall’inizio del 2025.

L’agognato taglio dei tassi di oggi mercoledì 17 settembre, il primo del 2025, è dato praticamente per certo. Finalmente per molti, in primis per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro USA, d’altronde, è evidente, come hanno confermato gli ultimi numeri relativi alle buste paga che non solo hanno riportato una crescita a dir poco deludente nel mese di agosto ma che sono state riviste al ribasso in modo anche significativo.

Vero tuttavia anche che l’inflazione degli Stati Uniti, su cui si è abbattuto l’effetto dei dazi decisi da Trump, rimane a un livello decisamente più alto rispetto al target della Fed, pari al 2%, uguale a quello della BCE.

L’inflazione core di agosto misurata dal CPI core, ovvero l’inflazione depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni energetici ed alimentari, ha confermato la persistenza del trend rialzista dei prezzi, salendo su base annua di ben il 3,1%.

Proprio questo è il motivo che induce i mercati e la stragrande maggioranza degli analisti a escludere, almeno alla fine della riunione di oggi della Fed, un maxi taglio dei tassi di 50 punti base. Qualcuno, tuttavia, nella possibilità che Jerome Powell sforni un bazooka, ci crede.

Detto questo, dalle ultime indicazioni che arrivano da Wall Street, emerge come l’attenzione degli investitori verrà data più all’outlook sui tassi che sarà sfornato con la pubblicazione del dot plot e alle parole di Jerome Powell, che all’annuncio sui tassi, ormai considerato cosa già fatta.

E un allarme sul rischio che le attese dei mercati vengano disattese è stato lanciato in queste ultime ore da Subadra Rajappa, responsabile della divisione sui tassi USA di Société Générale che, in un intervento alla trasmissione “Fast Money” della CNBC, ha avvertito che “potrebbe verificarsi una serie di smobilizzi...nel caso in cui l’impressione fosse di una Fed non disposta ad agire in modo aggressivo, contrariamente a quanto prezzato dai mercati ”.

Occhio inoltre alla nota di Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, dal titolo “La Federal Reserve rischia di allentare la politica monetaria prima che l’inflazione sia sotto controllo”.

Secondo gli analisti dell’agenzia di rating, la Federal Reserve di Jerone Powell “ rischia di anticipare un allentamento della politica monetaria senza che l’inflazione sia pienamente sotto controllo ”.

Scope Ratings considera addirittura “prematuro” il taglio dei tassi di 25 punti base, previsto per oggi, motivando le sue preoccupazioni con “la resilienza dell’economia, la ripresa dell’inflazione e l’intensificarsi delle pressioni politiche”.

“Un intervento eccessivamente anticipato potrebbe indebolire la credibilità della Fed e alimentare nuove tensioni sui mercati”, ha avvertito, presentando i seguenti punti chiave:

Inflazione : l’indice dei prezzi al consumo è salito al 2,9%, mentre la componente core ha toccato un massimo multi-mese del 3,1% . L’inflazione nei servizi resta più elevata, pari al 3,8%, a conferma di pressioni non ancora del tutto rientrate.

: l’indice dei prezzi al consumo è salito al 2,9%, . L’inflazione nei servizi resta più elevata, pari al 3,8%, a conferma di pressioni non ancora del tutto rientrate. Crescita economica : nonostante alcuni segnali di rallentamento, l’economia statunitense continua a crescere a un ritmo vicino al 2%, indicando che il quadro congiunturale rimane complessivamente positivo.

: nonostante alcuni segnali di rallentamento, l’economia statunitense continua a crescere a un ritmo vicino al 2%, indicando che il quadro congiunturale rimane complessivamente positivo. Mercati finanziari : gli investitori hanno già prezzato diversi tagli dei tassi entro fine anno, fino a tre riduzioni da 25 punti base . Un eventuale scostamento rispetto a queste aspettative potrebbe riflettersi in una stretta delle condizioni finanziarie.

: gli investitori hanno già prezzato diversi tagli dei tassi entro fine anno, . Un eventuale scostamento rispetto a queste aspettative potrebbe riflettersi in una stretta delle condizioni finanziarie. Fattore politico: il presidente USA ha chiesto tagli fino a 300 punti base, mentre alcune nomine recenti accentuano il dibattito sull’indipendenza della Fed. Queste dinamiche alimentano l’idea che la politica monetaria sia esposta a pressioni esterne.

invece del 3,1%, come da attese, su base annua, e dello 0,3%, su base mensile, anche in questo caso in linea con le previsioni, ma ancora a un ritmo troppo alto.