Perché è un errore la guerra della Turchia in Siria contro i curdi

La guerra scatenata dalla Turchia in Siria contro i curdi è un errore, tanto che Recep Tayyip Erdogan ha ora tutti contro nel panorama politico internazionale tanto da essere già costretto a ricorrere alle minacce, vedi i milioni di rifugiati da mandare in Europa, per cercare di mitigare i toni di una condanna unanime nei suoi confronti.

La motivazione turca di una operazione militare contro il terrorismo non sta in piedi, visto che sono stati proprio i curdi a combattere sul campo contro l’Isis mentre Ankara è invece sospettata di non aver mosso un dito quando le migliaia di foreign fighters hanno attraversato i loro confini diretti a ingrossare le fila del sedicente Stato Islamico.

Anche la scusa della possibile minaccia interna dettata dal terrorismo curdo è debole, visto che sono più di dieci anni che il PKK ha deposto le armi con il popolo curdo che ora si appresta ad ottenere una sostanziale autonomia nel territorio della Siria da loro strappato all’Isis.

La regione del Rojava in mano alle milizie Ypg è ricca di petrolio e questa guerra potrebbe avere quindi scopi molto meno nobili, vista anche la crisi economica che sta colpendo la Turchia tanto che Erdogan da tempo sta bussando a denari a Bruxelles per avere altri soldi oltre a quelli pattuiti per la chiusura della rotta balcanica.

Una guerra sbagliata

Il nome “Operazione fonte della pace” dato dalla Turchia a questa azione militare probabilmente non è il più azzeccato, visto che si tratta di una vera e propria invasione da parte di uno Stato membro della NATO verso un altro Stato sovrano.

Una guerra questa che è iniziata grazie alla partenza delle truppe militari americane di stanza nella zona, scelta questa decisa da un Donald Trump che si trova adesso in difficoltà al pari del suo collega turco tanto da affermare come giustificazione che i “curdi non ci aiutarono nello sbarco in Normandia”, minacciando al tempo stesso delle sanzioni economiche contro la Turchia per cercare di salvare la faccia.

La verità è che quando l’Isis ha realizzato il suo califfato nel Nord della Siria e dell’Iraq, sono state le milizie curde Ypg a combattere con successo via terra il Daesh aiutati dai bombardamenti fatti dagli aerei americani.

Tra le fila dei curdi si sono contati circa 10.000 morti nella guerra all’Isis, con le milizie che adesso controllano quei territori della valle del Rojava che negli scorsi anni erano in mano allo Stato Islamico.

La soluzione all’orizzonte era quella della creazione di una regione autonoma curda all’interno della Siria, una scelta simile a quella fatta in Iraq che sostanzialmente ha pacificato la zona dopo un lungo periodo di scontri.

Ora che i jihadisti sono stati quasi del tutto sconfitti gli Stati Uniti hanno abbandonato i loro alleati, dando una sorta di disco verde a Erdogan che così con la scusa della lotta al terrorismo ha potuto dare il via all’invasione di una zona che fa parecchio gola per il tanto petrolio presente nel sottosuolo.

Il rischio terrorismo e il dramma umanitario

In verità da questa guerra scatenata da Ankara potrebbe nascere un concreto rischio terrorismo. Nelle carceri curde attualmente sono detenuti circa 10.000 guerriglieri jihadisti che potrebbero non rimanere lì a lungo se la situazione dovesse precipitare.

Inoltre nelle ultime ore si sono registrati degli attacchi da parte di gruppi dell’Isis, che ancora controllano la vicina zona di Idlib, verso degli avamposti curdi: la mossa di Erdogan più che contro il Daesh sembrerebbe essere stata quindi a favore degli estremisti islamici che vogliono riprendersi parte del ricco territorio da loro controllato fino a poco tempo fa.

Il rischio di un ritorno dell’Isis quindi c’è ed è legato alla scelta della Turchia di muovere guerra contro l’Ypg e non il contrario, come affermato da Ankara per giustificare la sua azione militare.

Oltre alla questione terrorismo c’è anche il possibile ripetersi di un dramma umanitario in Siria, visto che già sarebbero già decine di migliaia i civili in fuga dalla Rojava a causa dello scoppio di questa nuova guerra.

Erdogan vorrebbe realizzare una zona cuscinetto tra la Siria e la Turchia dove dare alloggio a 2 milioni di rifugiati siriani presenti attualmente nel territorio turco, ma lo spauracchio dell’immigrazione viene usato dal presidente anche come ricatto verso l’Europa.

Se Bruxelles dovesse continuare a condannare questa operazione militare chiamandola “invasione”, Ankara si è detta pronta a riaprire la rotta balcanica con oltre 3 milioni di rifugiati che potrebbero fare rotta verso il Vecchio Continente.

Una minaccia fatta sulla pelle dei rifugiati per silenziare la pressione politica verso una guerra sbagliata, che potrebbe creare un nuovo dramma umanitario oltre a infiammare ulteriormente un paese come la Siria che avrebbe soltanto bisogno di ritrovare una stabilità che manca da troppo tempo.