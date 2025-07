La Francia testa con successo il suo primo missile ipersonico. Ecco tutti i (pochi) Paesi ad averli

La Francia ha testato con successo il suo primo missile ipersonico. Le analisi dei dati ottenuti con il lancio del V-Max a giugno 2023 non sono ancora complete, ma nonostante questo - e la riservatezza della Direction générale de l’armement (Dga) francese - possiamo ormai dire che l’aliante ipersonico francese abbia ottenuto i risultati sperati. Il ministero della Difesa parigino ha infatti in cantiere diversi progetti che sfruttano velivoli e missili supersonici, soprattutto per quanto riguarda la deterrenza nucleare.

Proprio in questi giorni, inoltre, Francia e Gran Bretagna hanno concordato l’approvvigionamento di nuovi missili d’attacco e antinave e previsto misure di coordinamento che rafforzano la sicurezza dell’area euro-atlantica. Non si tratta però degli unici Paesi che hanno accelerato lo sviluppo dell’industria bellica in questa instabilità crescente internazionale. L’India ha appena testato un nuovo missile ipersonico decisamente all’avanguardia, tanto da competere - in caso di buona riuscita del test - con Russia, Stati Uniti e Cina. Sono pochi, infatti, ad avere missili supersonici e tecnologie idonee al loro utilizzo.

Il missile supersonico della Francia

La Francia ha testato il missile supersonico V-Max (acronimo di Véhicule Manoeuvrant Expérimental, ossia veicolo manovrante sperimentale) il 26 giugno 2023. Si tratta di una testata alienante ipersonica progettata per essere montata sui missili balistici, da cui si distacca per colpire l’obiettivo in modo avanzato. Il profilo di volo li rende difficili da intercettare con i sistemi attualmente in uso, come pure i repentini cambi di direzione e velocità.

Naturalmente, non si sa molto del test di prova del V-Max, oltre al fatto che i numerosi dati raccolti serviranno per ottimizzare ulteriori progetti e affinare la tecnologia. Un grande successo per la Francia, per quanto sia arrivata al lancio con un ritardo di 2 anni secondo i propri piani. In ogni caso, si tratta di un importante passo in avanti per la nazione, una delle poche a vantare l’uso di missili supersonici in tutto il mondo.

A dire il vero, non è possibile ancora includere ufficialmente la Francia tra gli Stati che dispongono di missili supersonici. Non sono ancora terminate le analisi dei dati raccolti durante il lancio, a cui comunque Parigi guarda soprattutto nell’ottica di apprendimento per i progetti futuri. Tra questi, il ASN4G (Air-Sol Nucléaire 4th Generation, missile aria-terra nucleare di quarta generazione). Il successore dell’ASMP-A potrà rivoluzionare la deterrenza nucleare francese, rappresentando uno dei passaggi evolutivi francesi di più alto livello dalla Guerra fredda. Il futuro missile non dovrebbe arrivare prima del 2035 in realtà, ma rappresenta comunque il futuro del nucleare europeo.