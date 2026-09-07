Goldman Sachs, le 5 azioni da acquistare prima che sia troppo tardi

Gli analisti di Goldman Sachs hanno appena presentato 5 azioni che, così come hanno precisato, sono troppo interessanti per essere ignorate. Azioni che hanno perso terreno e che per questo motivo sono le scelte perfette secondo una strategia Buy The Dip.

La divisione di ricerca del colosso di Wall Street consiglia di acquistare i titoli prima che sia troppo tardi.

Le azioni raccomandate sono di società attive in diversi settori, e sono state elencate da CNBC Pro sulla base dei titoli a cui Goldman Sachs ha assegnato rating Buy.

Si tratta dei titoli Ulta Beauty, Burlington Stores, Aecom, Viking Holdings e del grande colosso cinese dell’e-commerce Alibaba.

Perché secondo Goldman Sachs bisogna acquistare subito il titolo Ulta Beauty

Partiamo dal titolo Ulta Beauty, società americana attiva nel settore della cosmetica, più grande retailer specializzato beauty negli Stati Uniti.

Secondo l’analista Kate McShane di Goldman Sachs, gli investitori dovrebbero approfittare del ribasso delle azioni, successivo alla pubblicazione dei conti relativi al secondo trimestre del 2026, ma registrato anche dall’inizio dell’anno (quasi -7%).

Secondo Goldman Sachs, i titoli sono stati penalizzati in modo eccessivo. Così McShane, che ha ribadito la forte raccomandazione Buy per le azioni Ulta Beauty:

“A nostro avviso, gli investitori potrebbero essere preoccupati dal fatto che Ulta, così come l’intero settore, abbia lanciato una politica promozionale più aggressiva su base annua nel secondo trimestre e che la sua guidance per il secondo semestre dell’anno implichi un rallentamento sequenziale della crescita dei ricavi. Detto questo, sebbene il settore della cosmetica sia altamente competitivo, riteniamo che Ulta sia ben posizionata per continuare a guadagnare quote di mercato e che la guidance della società possa rivelarsi prudente per l’intero anno”.

L’altra grande opportunità si chiama Burlington Stores

L’altro titolo che Goldman Sachs consiglia di acquistare prima che sia troppo tardi è quello di Burlington Stores, retailer americano che vende dunque articoli di abbigliamento e altri prodotti di marca a prezzi scontati.

Si tratta sempre, secondo McShane, di un altro titolo che è stato punito troppo dal mercato, come dimostra il trend YTD pari a un calo dell’8%.

Di recente, inoltre, anche le azioni Burlington Stores hanno scontato la pubblicazione della trimestrale, avvenuta alla fine di agosto, che ha dato messaggi contrastanti:

L’esperta di Goldman Sachs ha segnalato che, “sebbene la società abbia registrato una solida performance sul fronte dei margini e abbia aumentato la guidance per l’esercizio fiscale 2026 su base sottostante, la crescita del 2% delle vendite comparabili nel secondo trimestre e la guidance per il terzo trimestre sono risultate inferiori alle aspettative” dei mercati.

Allo stesso tempo, non mancano diversi elementi a favore delle azioni: “Una forte crescita dei margini, la solida produttività dei nuovi punti vendita e molteplici leve operative dovrebbero continuare a sostenere la crescita degli utili”, ha scritto McShane.

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Da comprare il prima possibile anche le azioni di Viking Holdings

Le altre azioni da non farsi sfuggire sono quelle di Viking Holdings, operatore americano di crociere di lusso.

In questo caso, è stata l’analista di Goldman Sachs Lizzie Dove a esprimersi sulle potenzialità delle azioni.

Vero, ha ammesso, che i bassi livelli dei fiumi europei rappresentano un fattore negativo per Viking. Dall’altro lato, il titolo viene considerato interessante in un’ottica di lungo periodo, in quanto la “diversa esposizione geografica di VIK e il suo posizionamento verso una clientela con redditi più elevati dovrebbero più che compensare un contesto più volatile per il settore delle crociere”.

Dove ha aggiunto di stimare che il gruppo continuerà a riportare “una crescita dei prezzi ai massimi livelli del settore e una crescita della capacità tra le migliori del comparto nella seconda metà del 2026 e nel 2027”.

Da segnalare che le azioni Viking hanno perso il 20% nell’ultimo mese delle contrattazioni di Wall Street.

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Attenti al titolo che ha sofferto l’impatto AI, ma che è una buona opportunità

Il quarto titolo a cui guardare e da inserire immediatamente in portafoglio, secondo Goldman Sachs, è quello di AECOM, gruppo americano attivo nell’ingegneria.

La divisione di ricerca della banca americana ha spiegato il de-rating con la presenza di due fattori, tra cui quello dell’AI (intelligenza artificiale).

I timori che l’intelligenza artificiale possa sconvolgere il settore Engineering & Design .

. L’incertezza degli investitori riguardo alle richieste di risarcimento relative a due progetti legacy di Construction Management.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno rassicurato sul fatto che, “sebbene entrambi i fattori abbiano contribuito alla contrazione del multiplo, riteniamo che la maggior parte dell’attuale riduzione del multiplo sia riconducibile alle difficoltà nel segmento Construction Management”.

Grande occasione anche dalle azioni del colosso dell’e-commerce cinese Alibaba

Infine, nella lista di Goldman Sachs delle azioni da non perdere compare il gigante cinese dell’e-commerce e del cloud computing Alibaba.

La fiducia nei titoli viene così spiegata: