Goldman Sachs, 4 azioni energetiche da comprare con upside fino al 12% e dividendi

Sono quattro le azioni del settore energetico che Goldman Sachs consiglia di acquistare, nonostante il forte rally registrato dal comparto nel corso dell’anno.

I quattro titoli, tutti caratterizzati dal pagamento di dividendi, presentano secondo la banca ancora valutazioni interessanti e ulteriore potenziale di rialzo.

Goldman Sachs individua 4 azioni con rating Buy che offrono rendimento totale superiore alla media

Goldman Sachs è convinta che, in generale, ci sia ancora del valore nel lungo periodo nel settore oil & gas, anche se il settore continua a sovraperformare il mercato.

Basta guardare alla performance dell’ETF State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) che, dall’inizio del 2026, ha riportato un rally del 45%, fino a testare il nuovo massimo in 52 settimane.

L’S&P 500, al confronto, ha messo a segno un rialzo del 13% da inizio anno.

Il rally delle aziende energetiche è stato scatenato dalla fiammata dei prezzi del petrolio provocata dalla guerra USA-Iran.

Nelle ultime sessioni le quotazioni del petrolio sono tornate a balzare, a causa del riaccendersi delle tensioni geopolitiche. I futures sul Brent hanno superato di nuovo la soglia di 95 dollari al barile: un trend, ha scritto l’analista di Goldman Sachs Neil Mehta, che “ha spinto un numero maggiore di investitori ad applicare un filtro basato sulle valutazioni per individuare nuove idee tra i titoli oil & gas che seguiamo”.

In questo contesto, Mehta ha sottolineato che Golman Sachs ha individuato “per gli investitori che cercano valore e che si posizionano in vista della fine dell’anno azioni con rating Buy che offrono attualmente un rendimento totale superiore alla media, pur trattando a multipli inferiori alla media sulle stime per il 2028”.

Tra i titoli che presentano queste caratteristiche, l’analista Mehta di Goldman Sachs ne ha individuati, in particolare, quattro: Devon Energy, Expand Energy, HF Sinclair e ConocoPhillips.

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Devon Energy, azioni sono un’interessante opportunità di acquisto. Dividend yield pari al 2,3%

Per quanto riguarda Devon Energy, Mehta ha ricordato le azioni hanno guadagnato il 33% circa dall’inizio dell’anno, contro il +40% registrato dalle società large cap attive nel settore dell’esplorazione e della produzione petrolifera. Il titolo è stato dunque definito “un’interessante opportunità dal punto di vista della valutazione”.

L’analista di Goldman Sachs ha precisato che riteniamo che “DVN sia attualmente disallineata rispetto ai suoi peer, con le azioni che trattano a un interessante free cash flow yield del 14% sulla media delle stime per il 2027 e il 2028”.

Va ricordato che il free cash flow (FCF) è il flusso di cassa che rimane a un’azienda dopo aver sostenuto gli investimenti necessari per mantenere e sviluppare il business, mentre il free cash flow yield è il rapporto tra il flusso di cassa e il valore di Borsa dell’azienda.

Di conseguenza, quando Goldman dice che Devon Energy ha un FCF yield del 14% sulla media delle stime 2027-2028, sottolinea che, secondo le previsioni, nel 2027 e 2028 Devon Energy dovrebbe generare una quantità di cassa pari a circa il 14% del suo attuale valore di Borsa.

Praticamente, rispetto a quanto costa oggi in Borsa, Devon Energy viene vista da Goldman Sachs come una macchina da soldi nei prossimi anni. Tra l’altro, l’azienda ha intenzione di distribuire ai propri azionisti il 70% del suo flusso di cassa.

I fondamentali del gruppo sono solidi, come hanno confermato gli utili e i ricavi incassati nel secondo trimestre del 2026, che hanno battuto le stime del consensus.

Devon Energy ha annunciato inoltre a maggio un aumento del dividendo. Goldman Sachs è ottimista sul titolo, a cui assegna un target price pari a 55 dollari, che implica un potenziale rialzo del 12,7% rispetto alla chiusura di ieri, pari a $48,79. Il titolo offre attualmente un dividend yield del 2,3%.

Per Expand Energy Goldman Sachs prevede free cash flow yield 10%, rispetto all’8% delle rivali

Anche la società attiva nell’esplorazione e produzione di gas Expand Energy presenta, secondo Mehta, una valutazione interessante.

L’analista di Goldman Sachs prevede un free cash flow yield del 10% sulla media delle stime per il 2027-2028, rispetto all’8% dei concorrenti, facendo notare che il gruppo offre un dividend yield del 2,3%, dispone di un solido free cash flow e di un programma stabile di remunerazione degli azionisti.

Non solo. Mehta ha fiducia nella capacità di Expand Energy di assistere a “un miglioramento sostenibile dei flussi di cassa attraverso ulteriori iniziative di marketing e commerciali”.

I conti relativi al secondo trimestre hanno presentano un quadro contrastante, in quanto l’utile per azione adjusted ha superato le aspettative, mentre i ricavi sono risultati inferiori alle previsioni. Il titolo è in calo inoltre del 10% circa YTD. Ma per Mehta le azioni presentano valutazioni attraenti rispetto alle rivali che operano nel comparto.

Perché per Goldman Sachs le azioni HF Sinclair sono a sconto nonostante rally +131% YTD

Goldman Sachs consiglia anche l’acquisto delle azioni dell’azienda di raffinazione americana HF Sinclair, nonostante il rally del 131% dall’inizio dell’anno, che ha portato le quotazioni a balzare al massimo delle ultime 52 settimane.

Ma per l’analista Mehta il titolo viaggia tuttora a sconto rispetto alle azioni di altre società di raffinazione, a causa dell’incertezza sul futuro della governance del gruppo: sia il CEO che il direttore finanziario ricoprono attualmente i rispettivi ruoli a interim.

Così Mehta nel motivare la sua view positiva sulle azioni:

“Continuiamo a vedere valore nei contributi agli utili della società provenienti dalle attività non legate alla raffinazione (Lubrificanti, Renewable Diesel e Midstream), oltre all’esposizione della società a mercati della raffinazione di nicchia (West Coast/Rockies e Mid-Continent)”.

I conti di HF Sinclair relativi al secondo trimestre del 2026 hanno battuto le attese degli analisti sia sul fronte dei ricavi che su quello degli utili. Il gruppo ha aumentato inoltre il proprio dividendo trimestrale, offrendo al momento un dividend yield di circa il 2%.

Il target price di Mehta, pari a 114 dollari, rispetto ai $106,15 a cui il titolo ha chiuso la sessione di ieri, giovedì 3 settembre, implica un potenziale rialzo del 7,3%.

ConocoPhillips: target price di Goldman Sachs è di $146. L’analista scommette su miglioramento free cash flow

Il quarto titolo con dividendi che Goldman Sachs consiglia agli investitori è il colosso petrolifero ConocoPhillips.

Alle azioni Conoco Phillips, che viaggiano a quota $135,72 l’analista ha assegnato un target price di $146, che implica un rialzo del 7,5%, a fronte di un rating buy.

L’ottimismo è giustificato dalle previsioni di un’inversione di tendenza del free cash flow, che dovrebbe raggiungere i 7 miliardi di dollari entro il 2029, quando entreranno in funzione quattro grandi progetti di crescita e la società avrà ridotto i costi di 1 miliardo di dollari.

Il titolo tratta a un multiplo a sconto, scrive Mehta, riflettendo “una fase intensa del ciclo degli investimenti, con il mercato riluttante a riconoscere valore a un’inversione del free cash flow concentrata nella seconda metà del ciclo, con la maggior parte del miglioramento che si concretizzerà nel 2029”.

Le azioni ConocoPhillips hanno guadagnato il 45% dall’inizio del 2026, testando di recente il record delle ultime 52 settimane. I titoli rendono al momento il 2,5%.