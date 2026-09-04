Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Bicicletta elettrica con detrazione del 19% nel 730. Requisiti e documenti per il beneficio

Patrizia Del Pidio

4 Settembre 2026 - 13:39

Detrazione 19% per la bici elettrica, quando spetta, i requisiti medici per le persone con disabilità, i documenti necessari e le regole sulla tracciabilità.

Bicicletta elettrica con detrazione del 19% nel 730. Requisiti e documenti per il beneficio
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

La spesa sostenuta per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita dà diritto alla detrazione Irpef del 19% se il mezzo è destinato a persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il beneficio fiscale sulla bici elettrica, quindi, non è generalizzato per tutti i contribuenti, ma è limitato solo quando la bici con pedalata assistita è utilizzata come mezzo di ausilio per abbattere le barriere e assicurare una mobilità autonoma e sostenibile al diversamente abile.

Il chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate sulla sua rivista online FiscoOggi, la pubblicazione edita dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Agenzia.

Vediamo come funziona l’agevolazione, a chi spetta e che documenti servono.

leggi anche

Legge 104, agevolazioni fiscali disabili: i documenti necessari
Legge 104, agevolazioni fiscali disabili: i documenti necessari

Detrazione del 19% bici elettrica

La detrazione del 19% sulla spesa sostenuta per acquistare la bici elettrica rientra in un settore ben più ampio di benefici fiscali previsti dall’articolo 15 del Tuir. L’articolo in questione disciplina le detrazioni d’imposta per gli oneri sostenuti per la salute e per la disabilità ed include tutti i sussidi necessari ad accompagnare la persona disabile nella deambulazione e nella locomozione.

Per le biciclette elettriche a pedalata assistita è riconosciuta una detrazione del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta, che va indicato nel modello 730 o nel modello Redditi a patto che il mezzo sia utilizzato a beneficio del soggetto affetto da disabilità motoria.

I requisiti medici necessari

Per poter portare in detrazione l’onere sostenuto per acquistare la bici elettrica è necessario conservare la specifica documentazione medica perché il beneficio non scatta in automatico, ma deve essere richiesto in dichiarazione dei redditi. Proprio per questo il contribuente deve conservare tutta la documentazione che attesti la spettanza dell’agevolazione.

I documenti di cui bisogna essere in possesso sono essenzialmente due: la certificazione della disabilità e l’attestazione del collegamento funzionale.

Per la certificazione della disabilità è sufficiente il verbale rilasciato dalla Commissione medica (accertamento di invalidità civile, riconoscimento della Legge 104/1992, accertamento di invalidità di lavoro o di guerra). Dalla certificazione deve risultare chiaramente che è presente una menomazione che comporta la riduzione della capacità motoria o l’impedimento della locomozione.

Per attestare, invece, il collegamento funzionale serve una certificazione rilasciata dal medico specialista della Asl che attesti che esiste un collegamento funzionale tra il bene acquistato (la bicicletta elettrica) e la menomazione. Il medico in questo documento deve dichiarare che la bicicletta con pedalata assistita facilita la deambulazione e l’autonomia del disabile.

leggi anche

Detrazioni fiscali disabili 2026, quali sono, come ottenerle, requisiti
Detrazioni fiscali disabili 2026, quali sono, come ottenerle, requisiti

A cosa fare attenzione per non rischiare contestazioni

Per non avere contestazioni sulla detrazione che si andrà a richiedere in sede di dichiarazione dei redditi, va ricordato che l’acquisto della bici deve essere documentato con fattura o scontrino parlante all’interno del quale devono essere indicati:

  • il codice fiscale del compratore (o del familiare di cui il disabile è a carico);
  • la descrizione del mezzo di trasporto.

Per rispettare i requisiti di tracciabilità richiesti alle detrazioni dal 2020, il pagamento della bicicletta elettrica deve avvenire con mezzi tracciabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Modello 730
# Disabilità
# Detrazioni fiscali
FT logo

La crescita è una questione di vita o di morte per l’Europa

È l’unico modo per finanziare la difesa di un continente con nemici (…)

4 settembre 2026

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Selezionati per te

Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge

730

Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge
Detrazioni spese mediche 2026, quando gli scontrini non vanno conservati

730

Detrazioni spese mediche 2026, quando gli scontrini non vanno conservati

Correlato

Detrazione altri familiari a carico nel modello 730/2026, istruzioni per la compilazione

730

Detrazione altri familiari a carico nel modello 730/2026, istruzioni per la compilazione