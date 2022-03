Borsa Oggi, 29 marzo 2022: riprendono i negoziati, Ftse Mib sopra 25 mila punti

Partenza di seduta positiva per la Borsa oggi: sul Ftse Mib spicca il +5,08% di Buzzi Unicem, il +3,11% di Stellantis ed il +2,83% di Pirelli.

Denaro anche sull’accoppiata UniCredit-Intesa Sanpaolo, in aumento rispettivamente 2,27 e del 2,47 per cento. Per quanto riguarda l’istituto di Piazza Gae Aulenti, il proxy advisor Glass Lewis ha invitato gli azionisti a votare contro la politica di remunerazione della banca.

In un contesto in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto disponibile a fare importanti concessioni e le autorità russe sembrerebbero vogliose di trovare una “exit strategy”, la ripresa dei negoziati lascia ben sperare.

Dopo il forte segno meno di ieri, il future sul petrolio Brent sale dello 0,1% a 109,6 dollari al barile mentre l’eurodollaro avanza dello 0,3% a 1,1013.

Borsa Oggi, aggiornamento ore 09:25: Ftse Mib torna a 25 mila punti

Nei primi scambi il londinese Ftse100 avanza dello 0,7%, il Cac40 guadagna l’1,71% ed il Dax registra un +1,4%.

Il Ftse Mib e lo spread Btp-Bund segnano entrambi un rialzo dell’1,3% portandosi rispettivamente a 25.042,09 punti e a 154 punti base.

Incremento dell’1,04% per Assicurazioni Generali che ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Luciano Cirinà, candidato alla carica di Amministratore delegato della lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone.

Borse Asia: Tokyo sopra 28 mila punti

L’indice di Hong Kong, l’Hang Seng, segna un +0,8%, il il China A50 ha chiuso con un -0,23% e l’australiano S&P/ASX 200 ha terminato con un +0,7%.

A Tokyo, il Nikkei si è fermato a 28.252,42 punti, +1,1% sul dato precedente.

Wall Street: indici tutti in positivo

La settimana del Dow Jones si è chiusa con un +0,27%, lo S&P500 ha terminato con un +0,71% ed il Nasdaq ha segnato un +1,31%.