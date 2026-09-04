Volkswagen, 50.000 tagli ai posti di lavoro e quattro fabbriche a rischio. Cosa prevede il Future Plan 2030?

Il titolo Volkswagen è tra i migliori del listino tedesco nella seduta di venerdì 4 settembre. Le azioni privilegiate VOW3 viaggiano intorno agli 80,4 euro, con un rialzo di circa il 5,2% a metà mattina, dopo aver già chiuso la vigilia con un progresso vicino all’8%.

Il movimento arriva dopo il via libera del consiglio di sorveglianza al Future Plan 2030, il piano di ristrutturazione presentato dal consiglio di amministrazione guidato da Oliver Blume e approvato all’unanimità mercoledì 3 settembre. Il mercato ha letto l’approvazione come un segnale di disciplina sui costi in un gruppo che negli ultimi due anni ha visto la redditività dimezzarsi.

Nonostante il rimbalzo, il quadro di fondo resta pesante: da inizio anno il titolo perde circa il 23% e nelle ultime 52 settimane si è mosso tra 69,2 e 109,15 euro. La capitalizzazione è scesa attorno ai 40 miliardi di euro, meno di un ottavo di quanto il gruppo fattura in un anno.

Cosa ha deciso il consiglio di sorveglianza

Il punto politicamente più rilevante è che l’approvazione è stata unanime. Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen è composto in parti uguali da rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori, e comprende anche la Bassa Sassonia, azionista di riferimento con potere di veto sulle decisioni più delicate. Che IG Metall e il consiglio di fabbrica abbiano votato a favore di un piano che prevede 50.000 uscite non era affatto scontato, tanto che a luglio l’organo aveva dato il via libera soltanto alla riduzione della gamma.

Nel comunicato ufficiale il presidente del consiglio di sorveglianza Hans Dieter Pötsch ha parlato di una trasformazione portata avanti con la massima determinazione, mentre Blume ha promesso investimenti per una “cifra a tre zeri in miliardi” nei prossimi anni.

Dal lato dei lavoratori, Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica del gruppo, ha impostato la propria posizione su un punto preciso: la trasformazione è necessaria, ma non deve ricadere soltanto sui dipendenti. Christiane Benner, vicepresidente del consiglio di sorveglianza e prima segretaria di IG Metall, ha rivendicato di aver ottenuto che vengano sviluppati scenari futuri per tutti gli stabilimenti. Tra le concessioni che il sindacato indica come conquistate ci sono la rinuncia a chiusure immediate e la mancata separazione dell’attività di produzione veicoli da quella della componentistica.

I numeri del Future Plan 2030

Il piano si articola in 12 iniziative e fissa un obiettivo finanziario molto ambizioso rispetto al punto di partenza. Volkswagen punta a un margine operativo del 9% entro il 2030, corrispondente a un risultato operativo di circa 31 miliardi di euro, su vendite annue di 9 milioni di veicoli.

Per capire la distanza da colmare basta guardare i conti recenti. Nel 2025 il gruppo ha chiuso con ricavi per 321,9 miliardi di euro e un risultato operativo crollato del 53% a 8,9 miliardi, con un margine del 2,8% contro il 5,9% dell’anno precedente. Nel primo semestre 2026 il margine è risalito, ma resta lontanissimo dal traguardo. La guidance per l’intero esercizio indica una forbice tra il 4% e il 5,5%.

Gli altri numeri chiave del piano:

37 miliardi di euro il tetto fissato per i costi generali;

il tetto fissato per i costi generali; 135 miliardi di euro destinati a investimenti, ricerca e sviluppo nel periodo di pianificazione 2027-2031;

destinati a investimenti, ricerca e sviluppo nel periodo di pianificazione 2027-2031; -50% la riduzione del portafoglio modelli entro il 2035, con una complessità dell’offerta tagliata di circa il 75%;

la riduzione del portafoglio modelli entro il 2035, con una complessità dell’offerta tagliata di circa il 75%; -1/3 circa la sforbiciata al portafoglio di partecipazioni e attività non strategiche, con il patrimonio immobiliare anch’esso sotto revisione.

Il gruppo prevede inoltre di armonizzare piattaforme, architetture elettroniche, sistemi di assistenza alla guida e software su due macro-aree, emisfero occidentale e orientale, e di rivedere il sistema di remunerazione variabile dei dirigenti legandolo ai risultati individuali e collettivi.

Quattro stabilimenti tedeschi senza produzione garantita

È il passaggio più delicato del documento. Il consiglio di sorveglianza ha preso atto che la capacità produttiva europea del gruppo eccede la domanda di oltre 500.000 unità e che, per gli stabilimenti di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm, non è al momento possibile garantire un’allocazione produttiva competitiva in modo scaglionato tra il 2031 e il 2034.

Il gruppo dichiara di stare valutando usi alternativi per questi quattro siti e si è dato un termine preciso: entro giugno 2027 dovrà essere definito un concetto di struttura produttiva sostenibile per gli impianti europei.

Nessuno di questi stabilimenti è quindi formalmente destinato alla chiusura oggi. Ma la formula scelta, l’assenza di garanzie sull’allocazione produttiva, è quella che nel linguaggio industriale tedesco precede normalmente decisioni definitive.

Il caso Seat

Attorno alla riunione è circolata una ricostruzione destinata a pesare sul marchio spagnolo. Secondo il settimanale tedesco WirtschaftsWoche, che dichiara di aver visionato documenti interni preparati per il consiglio di sorveglianza, il gruppo avrebbe deciso di dismettere in modo ordinato il marchio Seat entro la fine del 2029, concentrando le risorse su Cupra e garantendo l’assistenza ai clienti esistenti.

Va detto con chiarezza che questa parte non compare nel comunicato ufficiale diffuso da Volkswagen dopo l’approvazione del piano. Seat S.A., interpellata, ha dichiarato che il gruppo sta lavorando a un piano di trasformazione ma che allo stato attuale nessuna decisione è stata presa.

Il contesto industriale rende comunque la ricostruzione plausibile. Nel 2025 Seat e Cupra insieme hanno raggiunto un record di circa 586.000 immatricolazioni, ma con dinamiche opposte: le consegne Cupra sono cresciute di circa un terzo, quelle Seat sono scese di quasi un quinto.

Perché il mercato festeggia

La reazione positiva del titolo si spiega con tre elementi. Il primo è che l’unanimità del voto rimuove un rischio di esecuzione che il mercato prezzava da mesi. Un piano contestato dai rappresentanti dei lavoratori sarebbe rimasto sulla carta a lungo.

Il secondo è la dimensione delle misure. I 50.000 tagli si sommano ai 50.000 già concordati con l’accordo di ristrutturazione di dicembre 2024, portando il totale potenziale a 100.000 posizioni, pari a circa il 15% di una forza lavoro che supera i 650.000 dipendenti. È un intervento che va oltre quanto molti analisti si attendevano.

Infine, la valutazione. Con un rapporto prezzo/utili sul 2026 attorno alle 4 volte e un rendimento da dividendo superiore al 7%, il titolo incorpora già uno scenario molto negativo. Il consenso raccolto su 22 analisti indica un prezzo obiettivo medio superiore ai 105 euro, oltre il 30% sopra le quotazioni attuali.

Cosa resta da verificare

Il piano annuncia obiettivi, non risultati. Portare il margine operativo dal 2,8% del 2025 al 9% del 2030 significa più che triplicare la redditività in cinque anni, in un mercato in cui la concorrenza cinese comprime i prezzi e i dazi statunitensi hanno pesato per 2,9 miliardi di euro sui conti 2025, come indicato dal direttore finanziario Arno Antliz.

Restano poi da quantificare gli oneri di ristrutturazione. Cinquantamila uscite gestite prevalentemente su base volontaria, con incentivi e prepensionamenti, hanno un costo che verrà contabilizzato prima che arrivino i risparmi.

Infine c’è il nodo delle trattative sindacali. L’approvazione del consiglio di sorveglianza apre la fase negoziale con i rappresentanti dei lavoratori nei singoli marchi e nelle singole società, dove i numeri complessivi dovranno tradursi in accordi specifici stabilimento per stabilimento. Il prossimo appuntamento per il mercato è la trimestrale del 28 ottobre 2026.