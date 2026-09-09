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Taglio accise carburante, possibile proroga di 10-15 giorni in arrivo

Patrizia Del Pidio

9 Settembre 2026 - 11:53

Proroga sconto accise gasolio dal 10 settembre 2026, cosa decide il Governo, l’impatto sui prezzi dei carburanti, sui consumi e sul costo delle bollette.

Taglio accise carburante, possibile proroga di 10-15 giorni in arrivo
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L’attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi di euro è in vigore fino a domani, 10 settembre 2026. Senza una nuova proroga si assisterebbe all’aumento immediato dei prezzi alla pompa e proprio per questo l’esecutivo sta lavorando per un’estensione ponte dello sconto per altri 10-15 giorni.

Anche se l’orientamento del Governo è quello di prorogare la misura, si tratterà solo di un intervento temporaneo per circa due settimane che eviti il vuoto normativo e che possa bloccare i rincari immediati mentre si definiscono le misure strutturali annunciate.

L’intenzione dell’esecutivo, infatti, è quella di superare i tagli generalizzati per attuare aiuti mirati e selettivi che possano aiutare le fasce di reddito più vulnerabili e le categorie professionali maggiormente colpite. Bisogna attendere il Consiglio dei Ministri di domani, giovedì 10 settembre, per capire la portata del taglio e la sua durata.

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Perché la proroga è necessaria

La proroga del taglio delle accise è necessaria per evitare un rincaro immediato dei prezzi alla pompa, la fine dello sconto farebbe impennare il costo del gasolio penalizzando milioni di pendolari e automobilisti.

Il gasolio, inoltre, è il carburante chiave della logistica e delle merci e un rincaro improvviso scatenerebbe un aumento dei prezzi a cascata sui beni di consumo venduti in negozi e supermercati.

In questo momento, poi, eliminare il taglio delle accise comporterebbe una forte pressione inflazionistica su tutta l’economia nazionale. Con il petrolio Brent che ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari a barile, se il rincaro si sommasse alla fine degli sconti l’effetto per gli automobilisti italiani sarebbe amplificato.

Bisogna considerare che in Italia l’80% delle merci viaggia su gomma e i camion che effettuano i trasporti sono alimentati a gasolio. Se aumenta all’improvviso il costo del gasolio, in automatico aumentano i costi di trasporto. Le aziende di logistica scaricano l’aumento sui produttori, che a loro volta lo ribaltano sui prezzi del prodotto e del bene di consumo. In questo modo l’inflazione colpisce anche chi non possiede l’automobile.

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Il rischio di contrazione dei consumi

Se le famiglie devono spendere soldi in più per fare il pieno e per fare la spesa con i prezzi più alti, ci sono soldi sottratti ad altri settori (come l’intrattenimento, la tecnologia, i viaggi). In questo modo, con i prezzi che salgono, l’economia reale rallenta rischiando di frenare anche la crescita del Paese e mettendo a rischio il potere d’acquisto dei cittadini.

La proroga del taglio accise, quindi, serve a fare da scudo per evitare che l’impennata del prezzo del greggio vada a pesare interamente sul portafogli degli italiani.

Se sale il petrolio aumentano anche le bollette

L’aumento del petrolio sta colpendo duramente anche le bollette di luce e gas perché i mercati energetici sono interconnessi con il prezzo del greggio.

In Italia la maggior parte dell’energia elettrica viene prodotta bruciando gas naturale nelle centrali termoelettriche: proprio per questo motivo la tariffa dell’energia elettrica è legata al costo delle materie prime energetiche.

Gli aumenti generalizzati rischiano di impattare pesantemente sull’economia delle famiglie italiane: secondo gli analisti, infatti, se il trend dei prezzi non si invertirà il rischio è che la famiglia tipo si troverà a pagare le bollette su base annua dal 23% al 29% in più (si parla di una spesa extra che potrebbe superare i 400 euro entro la fine del 2026).

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