Riunione BCE oggi, verso ottavo taglio tassi da Lagarde. Quanti altri nel 2025? - LIVE

Tutto pronto a Francoforte per la riunione del Consiglio direttivo della BCE di oggi, 5 giugno 2025, che si concluderà con il nuovo annuncio sui tassi di interesse dell’area euro.

I mercati scommettono con una probabilità del 99% circa sull’arrivo dell’ottavo taglio dal 6 giugno 2024, giorno in cui la Banca centrale europea ha iniziato ad allentare la restrizione monetaria che aveva precedentemente varato negli anni 2022-2023 a colpi di continui rialzi dei tassi, quando era intenta ad affossare l’inflazione galoppante.

Per la giornata di oggi, le previsioni parlano di una sforbiciata, l’ennesima, di 25 punti base, che porterà il principale tasso di riferimento, quello sui depositi, a scendere al 2% dal 2,25% precedente, e i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale ad attestarsi rispettivamente al 2,25% e al 2,40%.

Per ora, il taglio imminente sembra l’unica cosa certa, mentre sui mercati e tra gli economisti e investitori serpeggia sempre di più il dubbio che questo di giugno sia l’ultimo taglio, prima di una pausa che potrebbe durare un bel po’. Money.it segue l’aggiornamento dei mercati e degli annunci della BCE in tempo reale.

Avvio con i piedi di piombo per le principali borse europee, in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE di Christine Lagarde. L’indice Ftse Mib di Piazza Affari segna un calo dello 0,13% circa, a quota 40.028,86 punti, penalizzato in particolare dai titoli Snam, Italgas, Hera. Acquisti sulle azioni Buzzi, Moncler, Brunello Cucinelli.

BCE alle prese con dazi Trump. Il grande dubbio sugli effetti sull’inflazione e sul PIL dell’area euro

L’ultimo taglio dei tassi varato dalla BCE di Christine Lagarde, il settimo, risale allo scorso 17 aprile, pochi giorni dopo l’annuncio shock dei dazi reciproci contro tutto il mondo arrivato direttamente per bocca del presidente Donald Trump.

Un annuncio che, oltre a far andare nel panico i mercati di tutto il mondo, ha mandato e rischia di mandare tuttora in tilt i banchieri centrali, in primis il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e la numero uno della Banca centrale europea, Christine Lagarde.

Tra l’altro, la decisione dell’amministrazione Trump di mettere in pausa quei dazi, se da un lato ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli investitori, ha reso ancora più precaria la posizione in cui versano le banche centrali, incapaci al momento di calcolare i danni che la politica commerciale degli Stati Uniti provocherà ai fondamentali delle economie dei rispettivi Paesi.

Di conseguenza, nella conferenza stampa successiva all’ultima riunione di aprile della BCE, a fronte di chi ha agitato la minaccia disinflazionistica - a causa dell’apprezzamento dell’euro ma anche della possibilità che Paesi come la Cina particolarmente colpiti dalla furia dei dazi americani invadano l’Europa con le loro esportazioni - Lagarde non ha escluso nulla, ammettendo da un lato che “non c’è dubbio sul fatto che ci troviamo di fronte a uno shock negativo sulla domanda”, ma ricordando dall’altro lato l’arrivo di bazooka fiscali. proprio in Europa, da parte della nuova Germania di Friedrick Merz e dall’UE in toto, pronta ad aumentare le spese per la difesa. Misure che, ha spiegato, potrebbero avere l’effetto di riaccendere di nuovo l’inflazione, che rimane tuttora l’ossessione della presidente dell’Eurotower.

Per quanto i mercati prezzino così tuttora, sebbene con una probabilità decisamente più risicata, un altro taglio dei tassi nella prossima riunione di luglio, molti economisti sono più cauti, puntando a una pausa nel ciclo di allentamento avviato dalla BCE.

In una nota, gli analisti di Deutsche Bank hanno scritto di credere, tra l’altro, che già per questa riunione di giugno, ci sarebbero state trattative tra i falchi e le colombe di Francoforte: “E’ possibile che il sostegno dei falchi al taglio di giugno (di oggi) sia stato dato a una condizione: la volontà implicità di fare una pausa a luglio e di aspettare fino a settembre per tagliare ancora, a meno che non si presentino nel frattempo sorprese al ribasso”.

C’è poi chi avverte che, così come ha detto la stessa Lagarde, che i dazi di Trump, una volta diventati attivi, potrebbero deprimere l’inflazione, ma solo per qualche mese.

Successivamente, le pressioni inflazionistiche dovrebbero essere sostenute, per l’appunto, dalle misure di politica fiscale espansiva a cui l’Europa sta lavorando.

Occhio inoltre all’opinione dell’economista di UBS Reinhard Cluse: “Crediamo che la finestra per i tagli della BCE si chiuderà verso la fine dell’estate”, ha detto l’esperto, aggiungendo che “è possibile che la BCE si trovi costretta ad alzare i tassi ancora alla fine del 2026, per tornare a contrastare l’aumento dell’inflazione previsto per il 2027, a causa di un mercato del lavoro dell’Eurozona, in Germania, che attraverserà una fase di scarsità strutturale nel corso della transizione demografica”.

Va precisato infatti che, secondo le previsioni degli economisti, nel 2027 la Germania continuerà a far fronte al fenomeno della transizione demografica, caratterizzato da un calo della forza lavoro e dall’invecchiamento della popolazione: si prevede che il numero degli anziani di età pari a 80 anni o superiore continuerà a salire, fino a toccare 5,8 milioni nel 2027. Il calo conseguente della forza di lavoro disponibile, secondo l’esperto di UBS, si confermerà dunque un altro fattore che rischierà di far salire ulteriormente l’inflazione in Eurozona, facendo scattare di nuovo sull’attenti la BCE.