UniCredit-Banco BPM, Orcel rinuncia a richiesta sospensiva sul Golden Power

UniCredit, la banca italiana guidata dal CEO Andrea Orcel, ha deciso di rinunciare in udienza al TAR alla richiesta di sospensiva sul golden power, con cui aveva fatto ricorso contro il provvedimento del governo dello scorso 18 aprile. Provvedimento con cui il governo Meloni aveva deciso di avvalersi dei poteri del golden power nell’OPS lanciata da UniCredit su Banco BPM, imponendo severe prescrizioni.

Il Tribunale ha stabilito di conseguenza il merito per la data del 9 luglio. La decisione è stata presa nel corso dell’udienza che si è tenuta al cospetto della prima sezione del TAR del Lazio.

In una sessione debole per il FTSE MIB di Piazza Affari, le azioni UniCredit registrano un lieve rialzo, viaggiando sopra la soglia di 57 euro, così come sono poco mossi i titoli Banco BPM.

