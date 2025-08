Banco BPM più forte con Anima sbandiera utili record e più dividendi. A tracciare la via ora MPS, ma non solo

Banco BPM ha annunciato oggi, martedì 5 agosto 2025, di aver terminato il primo semestre del 2025 con un utile netto record, a € 1,214 miliardi circa (per la precisione, risultato netto pari a €1.214,5 milioni, in crescita del 61,9% rispetto ai 750,1 milioni del 1° sem. 2024.

I risultati di bilancio appena resi noti, ha precisato la banca italiana guidata dal CEO Giuseppe Castagna, includono l’apporto di Anima Holding, la SGR su cui BPM ha lanciato agli inizi di novembre del 2024 una OPA che è stata poi perfezionata nel mese di aprile.

A perimetro costante, ovvero escluso l’apporto di Anima, l’utile netto di Piazza Meda è cresciuto nei primi sei mesi del 2025 del 31,2%, a quota € 983,8 milioni.

Banco BPM annuncia i conti del I semestre 2025 Le successive voci di bilancio includono il contributo di Anima: L’utile netto adjusted si è attestato a € 1.006,5 milioni nel primo semestre, in crescita del 29,7% su base annua, rispetto ai € 776,1 milioni dei primi sei mesi del 2024.

si è attestato a € 1.006,5 milioni nel primo semestre, in crescita del 29,7% su base annua, rispetto ai € 776,1 milioni dei primi sei mesi del 2024. In calo invece il margine netto di interesse , ovvero la voce di bilancio influenzata dalle decisioni di politica monetaria, in particolare sui tassi, della BCE. Il margine di interesse di BPM, o anche Net Interest Income, o NII, è ammontato nei primi sei mesi del 2025 a € 1.602,1 milioni, in ribasso del 7% su base annua rispetto agli € 1.722,8 milioni del primo semestre del 2024.

, ovvero la voce di bilancio influenzata dalle decisioni di politica monetaria, in particolare sui tassi, della BCE. Il margine di interesse di BPM, o anche Net Interest Income, o NII, è ammontato nei primi sei mesi del 2025 a rispetto agli € 1.722,8 milioni del primo semestre del 2024. Le commissioni nette sono state pari a € 1.205,3 milioni , in crescita del 15,3% su base annua rispetto agli € 1.045,1 milioni dei primi sei mesi del 2024.

, in crescita del 15,3% su base annua rispetto agli € 1.045,1 milioni dei primi sei mesi del 2024. Gli oneri operativi sono ammontati a € 1.347,4 milioni, in rialzo delo 0,4% rispetto agli € 1.338,6 milioni del 1° sem. 2024.

sono ammontati a € 1.347,4 milioni, in rialzo delo 0,4% rispetto agli € 1.338,6 milioni del 1° sem. 2024. Il risultato della gestione operativa è stato salito a € 1.676,6 milioni, del 15,2% rispetto agli €1.455,8 milioni dei primi sei mesi del 2024.

Le rettifiche nette sui finanziamenti verso la clientela hanno segnato un calo del 15,4% su base annua, scendendo a € 164,2 milioni rispetto ai € 194,1 milioni dei primi sei mesi del 2024. Per quanto concerne la posizione patrimoniale di Banco BPM, il CET 1 ratio "fully phased" si è attestato al 13,32%, mentre l'MDA buffer "fully phased" a 379 punti base. La liquidità è ammontata a € 53,7 miliardi (cassa + depositi presso BCE + attivi liberi), con LCR al 160% e NSFR al 127%.

Dividendi Banco BPM, acconto dividendi 2025 per 700 milioni, +17% su base annua Sul fronte dei dividendi, BPM ha reso noto che la total shareholder remuneration (remunerazione complessiva a favore degli azionisti) maturata da 6 novembre del 2024, ovvero dalla data in cui la banca ha annunciato l'OPA su Anima, è stata pari al 91%, al "livello più alto tra tutte le banche italiane". Guardando al futuro, Banco BPM ha annunciato di prevedere un acconto dividendi per il 2025 pari a circa € 700 milioni, in crescita del 17% su base annua, pari a un DPS (dividendo per azione) di 0,46 e a fronte di un dividend yield atteso su base annua all'8%. Nello specifico, la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'acconto sui dividendi sarà definita nella seduta del 6 novembre, previa approvazione dei risultati al 30 settembre 2025, con l' acconto che verrà pagato nello stesso mese. L'acconto è stimato sulla base della guidance prevista per l'esercizio 2025, escludendo la plusvalenza sulla partecipazione in Anima, ed è calcolato come il 50% della remunerazione totale prevista per l'esercizio 2025, mentre il dividend yield all'8% è stato calcolato come il rapporto tra il dividendo unitario previsto per l'esercizio 2025 (comprensivo degli acconti) e il prezzo di chiusura dell'azione Banco BPM in data 4 agosto 2025.

L'ammissione della zavorra tagli tassi BCE sul margine netto di interesse Lato guidance, Banco BPM ha reso noto di prevedere, sul fronte della raccolta diretta, uno stock "sostanzialmente stabile, consolidando un primo semestre sopra le attese", aggiungendo che "gli impieghi verso clientela continueranno a beneficiare di un passo sostenuto delle erogazioni, più per effetto di un livello dei tassi di interesse favorevole agli investimenti che per l'andamento dell'economia che rimane previsto in moderata crescita". Nel complesso, Banco BPM riconosce l'impatto dell'allentamento della politica monetaria della BCE -, iniziato nel giugno del 2024 e culminato nel giugno del 2025 in ben otto tagi dei tassi, prima del recente stop -, sul trend del margine netto di interesse: "La dinamica del margine di interesse è attesa risentire del progressivo allentamento della politica monetaria, i cui effetti è ipotizzabile saranno via via attenuati dalla prosecuzione delle azioni manageriali, in continuità con quanto avvenuto nel 2024 e nel primo semestre 2025" mentre "sul fronte delle commissioni, l'ottimo semestre appena concluso fornisce maggiore supporto alle attese di crescita anno su anno, anche a perimetro costante (escludendo, cioè, l'apporto di Anima) "..