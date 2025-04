Tassi Fed e BCE, banche centrali in tilt con dazi Trump. L’ammissione di Powell tra incognita inflazione e quel “problema enorme”

La verità è che è difficile fare qualsiasi tipo di previsione sul trend del PIL e dell’inflazione e, di conseguenza, sulla direzione precisa dei tassi di interesse, se non si conoscono ancora gli effetti che i dazi di Donald Trump avranno sulla crescita dell’economia e dei prezzi. E questo è vero, senza una precisa conta dei danni, sia per la BCE di Christine Lagarde che per la Fed di Jerome Powell.

A presentare il grande dilemma, alla vigilia del BCE Day, è stato il presidente della Federal Reserve Jerome Powell che, in un discorso proferito all’Economic Club di Chicago, ha praticamente rimarcato l’unica certezza granitica su cui tutti possono fare affidamento: l’incertezza.

Per la precisione, l’incertezza su quale sarà davvero la conta dei danni dei dazi di Trump.

Powell si sta arrampicando sugli specchi? Il dubbio dei mercati, con dazi Trump banche centrali allo sbando?

Qualche previsione, Powell l’ha fatta, mettendo comunque le mani sempre avanti, in una situazione in cui il timore dei mercati è che le banche centrali di tutto il mondo, non solo la Fed, stiano perdendo il controllo della situazione, precipitando anch’esse, nel caos.

D’altronde, come azzardarsi anche soltanto a calcolare i danni dei dazi di Trump se, a non essere chiara, è la stessa politica commerciale che l’amministrazione degli Stati Uniti intende perseguire? Se, al di là delle minacce, dei ricatti, degli annunci in pompa magna che arrivano quasi sempre da Truth Social, il mondo non ha ancora capito se quelle tariffe sbandierate diventeranno un giorno davvero effettive e in che modo; se non si sa ancora se la pausa di 90 giorni verrà prorogata oppure no, se non è dato sapere se gli stessi dazi sulle auto del 25% potranno magari essere anche sospesi, come ha lasciato intendere lo stesso Trump, oppure no?

“E’ altamente probabile che i dazi generino almeno un rialzo temporaneo dell’inflazione ”, ha ammesso oggi il presidente della Fed Jerome Powell, concentrandosi di nuovo sull’ansia di una inflazione più forte negli Stati Uniti, a causa della politica commerciale di Trump.

Il timoniere della Fed non ha escluso effetti inflazionistici più duraturi di quanto stimato: “Gli effetti inflazionistici potrebbero rivelarsi anche più persistenti”.

Come fare che ciò non accada? “Impedire questo risultato dipenderà dalla portata delle conseguenze, da quanto tempo (gli effetti inflazionistici) impiegheranno a manifestarsi del tutto nei prezzi e, alla fine, dal mantenere ben ancorate le aspettative sull’inflazione di più lungo termine ”, è stata la risposta di Powell, che tuttavia, lo ha ammesso: wuei dazi di Trump si sono confermati più alti perfino rispetto a quanto la Fed avesse messo in conto nella sua previsione peggiore, al punto che la banca centrale “si sta allontanando dal centrare i suoi obiettivi”.