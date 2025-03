Tassi Fed ancora fermi, ma Powell sforna sorpresa QT. Nuovo dot plot, quanti tagli nel 2025

19:56

Il post su X della “voce della Federal Reserve”

Il post su X di Nick Timiraos, giornalista del Wall Street Journal, conosciuto per essere la voce della Federal Reserve, sulla decisione di oggi annunciata dalla Banca centrale americana.

The Fed holds rates steady.

The median of the rate cut forecasts are unchanged from December (still at a two cut median).

The Fed slows Treasury runoff (QT) to $5 billion per month.

Chris Waller dissents on the QT decision. pic.twitter.com/CrXq1qo92C

— Nick Timiraos (@NickTimiraos) March 19, 2025