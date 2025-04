Tassi Fed, Powell cederà a minacce Trump. Tra i trader boom scommesse su più tagli: quanti nel 2025

La Fed di Jerome Powell sarà costretta a cedere alle minacce di Donald Trump e a tagliare i tassi di interesse diverse volte, nel corso del 2025: colpa dell’effetto che i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti contro il resto del mondo avranno sulla crescita del PIL USA.

La narrativa relativa all’equazione sbandierata da Trump più dazi= più crescita del PIL si è fatta meno convincente in modo palese.

Tassi Fed, cosa è successo fino a oggi tra paura erosione PIL e inflazione USA persistente

Detto questo, se è vero che il timore di diversi economisti è che tutto il mondo scivoli in recessione, Stati Uniti compresi, la sfida di Powell è imponente: da un lato, la probabilità di una forte erosione dei fondamentali economici degli Stati Uniti si è fatta inevitabilmente più alta.

Dall’altro lato, i dazi USA dovrebbero esercitare una pressione rialzista sull’inflazione USA, il cui ritmo di crescita rimane già ora ostinatamente superiore al target della Fed del 2%.

Jerome Powell ha confermato lo status quo sui tassi dall’inizio del 2025, decidendo di non agire per prendersi del tempo, al fine di calcolare le conseguenze delle tariffe dell’amministrazione Trump sul trend del PIL e dell’inflazione USA: una scelta che ha fatto andare su tutte le furie il presidente americano Donald Trump, più volte.

L’ultima riunione del FOMC del 19 marzo scorso si è conclusa con l’ennesima decisione (la terza, dall’inizio dell’anno), di lasciare i tassi di interesse USA inchiodati al 4,25%-4,5%, sebbene una svolta dovish ci sia stata, con Powell che ha premuto il pedale del freno al piano QT, ergo Quantitative Tightening, almeno fino a quando la Casa Bianca non uscirà dall’impasse del tetto sul debito.

La banca centrale ha così messo in pausa il ciclo dei tagli dei tassi avviato nel settembre del 2024, a seguito di un lungo periodo in cui è rimasta ferma, dopo la carrellata di strette monetarie lanciate in modo incessante nel 2022 e nel 2023, per far rientrare l’inflazione andata fuori controllo.

Il primo taglio di questo ciclo di riduzioni è stato di ben 50 punti base, annunciato nel meeting di settembre.

Powell ha poi tagliato i tassi di 25 punti base nella riunione di novembre 2024, immediatamente successiva alla notizia della vittoria alle elezioni USA di Donald Trump.

L’ultimo e terzo taglio dei tassi, sempre di 25 punti base, è stato varato nel meeting di dicembre,scatenando subito un bagno di sangue a Wall Street e sul mercato dei Treasury, a causa di un dot plot che ha affossato le speranze delle colombe, indicando non più quattro tagli nel corso del 2025, ma appena due.

Il dot plot è stato poi confermato nella recente riunione del FOMC di marzo. Ma per i trader ora la Fed dovrà fare di più, annunciando tra l’altro di nuovo un maxi taglio, per la precisione nella riunione di giugno. Un nuovo Jumbo Cut, dunque, oltre a quello di settembre 2024, potrebbe arrivare tra appena due mesi.